Jefa de Recursos Humanos del MEP dejó acumular 145 días de vacaciones

Todos los años, la directora de Recursos Humanos del Ministerio de Educación Pública (MEP), Yaxinia Díaz, envía una circular a los funcionarios administrativos en la que les recuerda que deben tomar vacaciones para que estas no se acumulen.

Sin embargo, la funcionaria no predica con el ejemplo. A la fecha, reúne 145 días de descanso, lo que equivale a casi cinco meses de vacaciones. Díaz lidera la lista de los funcionarios que más vacaciones acumulan en el MEP.

En promedio, los empleados de oficinas centrales y regionales tienen pendientes 17 días de descanso. Díaz supera en nueve veces esa cifra.

Según explicó la funcionaria, las tareas "exhaustivas" le han impedido tomar sus días de descanso. Indicó que, desde el 2012, le correspondió formar parte del comité directivo del proyecto Integra 2 (sistema por el cual se pagan las planillas del Estado, incluidas las del MEP) en las fases de desarrollo e implementación. Aseguró que sus funciones y responsabilidades impidieron que la sustituyeran para que tomara vacaciones.

"En la primera fase, del 2012 al 2014, las tareas fueron exhaustivas, especialmente porque en la transición se produjo la huelga del MEP (2014) que duró casi un mes, hasta que se logró negociar la puesta en vigencia del sistema informático Integra en su extensión para el MEP con los gremios y el personal del MEP", explicó Díaz, por medio de la oficina de prensa de la institución.

Del 2014 a la fecha, pasó a ocupar el puesto de confianza como directora de Recursos Humanos, en donde, aseguró, le correspondió estabilizar el sistema Integra 2 y la responsabilidad por la gestión de recursos humanos del MEP.

"Se me ocurre que, cuando venga la otra administración yo ya no voy a estar en un cargo de confianza y puedo irme un mes de vacaciones, hace tiempos quiero y va a haber una persona que me pueda sustuir. No estoy pidiendo el pago de las vacaciones, si eventualmente se pudiera hacer, hay que analizar la viabilidad técnica y jurídica y el tema presupuestario", declaró la funcionaria.

Sin descanso

Pese a los recordatorios de la oficina de Recursos Humanos sobre las vacaciones, los funcionarios de oficinas centrales y regionales del Ministerio las continúan acumulando.

El exjefe del Departamento de Formulación Presupuestaria del MEP, Reinaldo Ruíz, es el segundo que figura en la lista de los que tienen más vacaciones pendientes.

Él acumula 139 días. Asegura que las funciones de su cargo, el cual ocupó hasta el 13 de julio de este año, también le impidieron tener un sustituto que le permitiera ausentarse del trabajo para tomar las vacaciones.

Sin embargo, explicó que ya presentó una proyección de vacaciones a su superior, para bajar en lo posible y de forma gradual los días acumulados.

"Por las funciones y la responsabilidad inherentes al cargo, que implican la asesoría a las autoridades superiores para la toma de decisiones presupuestarias, la coordinación con direcciones administrativas y académicas en materia de ejecución presupuestara, así como el manejo de relaciones con autoridades de hacendarias y legislativas para el cumplimiento de las políticas públicas en la materia y por la naturaleza técnica especializada de sus funciones, resultó imposible la sustitución temporal de Ruíz", informó la oficiana de prensa del MEP.

A él le siguen Gerardo Barrantes, chofer del Ministerio, quien acumula 99 días de descanso; Lilliam Mora, directora de Gestión y Evaluación de la Calidad, que tiene pendientes 94 días, y Lavinia Castro, del Tribunal de Carrera Docente, quien acumula 76 días.

En total, los 3.534 funcionarios de las oficinas centrales del MEP, en San José, y de las 27 direcciones regionales, acumulan 60.696 días de descanso, lo cual da un promedio de 17 días por persona.

El 13 de julio, dos días después de que este medio enviara las consultas al MEP sobre las vacaciones, el viceministro administrativo del Ministerio, Marco Fallas, envió una circular a todos los funcionarios sobre la acumulación de vacaciones.

"Se insta a todos los jerarcas y directores a controlar y solicitar a sus subalternos que en este momento acumulen más de un periodo de vacaciones, la remisión de los cronogramas de disfrute respectivos y en los casos excepcionales las justificaciones debidas según lo que establece la normativa", dice la circular.