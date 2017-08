Gobierno ofrece aumento de ¢17.000 millones a las 'U' públicas

El Gobierno propuso a los rectores de las universidades públicas un incremento del 3,7% en el presupuesto del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) para el próximo año. El porcentaje equivale a ¢17.000 millones en la transferencia del 2018, en comparación con la de este año.

Así lo informó el rector de la Universidad de Costa Rica (UCR), Henning Jensen, que explicó que el presupuesto pasaría de ¢478.570 millones a ¢495.570 millones.

Así ocurría en medio de la estrechez fiscal que sufre el Gobierno central.

Para el 2017, las universidades recibieron un alza del 8,6% con respecto al 2016.

En caso de aprobarse, el porcentaje representaría un 1,38% del producto interno bruto (PIB) del 2018, o sea, una disminución con respecto al porcentaje del PIB que se dio en el 2017, que fue de un 1,42%.

El dinero del FEES se distribuye entre la Universidad de Costa Rica (UCR) que recibe un 57,79%, la Universidad Nacional (UNA) con un 23,40%, el Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR) al que le corresponde 11,3% y la Universidad Estatal a Distancia (UNED) que se beneficia del 7,51%.

La propuesta de aumento está dentro del rango de la inflación esperada para el 2018 que es entre 2% y 4%, según el Banco Central.

"Todavía no se ha firmado el convenio del FEES 2018, el Gobierno ofrece el 3,7% de aumento. Eso significa incumplir con el 8% para educación. Es obvio que el Conare no puede avalar ese incumplimiento del precepto constitucional, no obstante, en mi caso como rector de la UCR creo que tenemos que comprender la difícil situación que enfrenta el país y contribuir en su solución de la mejor manera que podamos", explicó el rector, quien añadió que, la próxima semana, el acuerdo tiene que estar listo.

Luis Guillermo Carpio, rector de la UNED y actual presidente del Consejo Nacional de Rectores (Conare), dijo que el 3,7% es un punto de equilibro entre el Gobierno y los rectores.

"Creemos que con este monto (3,7%) podríamos ser solidarios con la situación fiscal de país, pero tenemos que garantizar que no se interrumpa la operación básica de las universidades y se resuelva lo de la Sala Constitucional, se debe aclarar si se debe cumplir con el 8% para la educación, con respecto al PIB, aún en una situación difícil", manifestó Carpio.

Limitación

Según el rector de la UCR, si se aprueba el incremento del 3,7% para el 2018, deberán tomar medidas de contención del gasto ya que tendrían limitaciones.

"Comprendemos la situación del Gobierno, pero aclaro que no se darán recortes en becas, ni en ningún servicio estudiantil, tampoco en salarios, equipamiento o infraestructura. Los servicios sustantivos seguirán normalmente. Nos hemos preparado para afrontar esta crisis, hemos disminuido la anualidad y hemos tomado medidas de contención del gasto durante los últimos cinco años", dijo Jensen.

En el caso de la Universidad Técnica Nacional (UTN), ellos no forman parte del FEES, pero sí recibirán el porcentaje que se acuerde en la negociación del FEES, el cual proviene de fondos del Ministerio de Educación Pública (MEP).

Para el 2017, recibieron ¢32.645 millones. Si se aprueba el 3,7%, ese presupuesto aumentará en ¢33.852 millones.

"(Con ese presupuesto) solo gastos de operación vamos a poder incluir, eliminamos toda posibilidad de invertir en infraestructura nueva y equipamiento. No queda mas remedio y las universidades no pueden estrujar más el presupuesto en condiciones tan difíciles, el país el cual está al borde del abismo por no haber reformado las normas tributarias", añadió Prieto.