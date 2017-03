Colegiales repitientes desaprovechan plan para adelantar materias

Geovanny Chaves es un alumno del Colegio Técnico Profesional (CTP) de Pacayas, en Cartago, que perdió ocho materias de sétimo y optó este año por repetir todo el nivel, aunque tenía la posibilidad de solo llevar las materias que reprobó y adelantar seis de octavo.

"Mi madrina me dijo que no adelantara, que repitiera todo el año porque adelantar cuesta más. Yo me quedé porque no le ponía y faltaba bastante; venía al colegio pero faltaba a las clases. Mi meta es sacar el sétimo año sin ir a convocatoria", explicó el muchacho de 14 años.

Su decisión, sin embargo, no es extraña, pues menos de la mitad de los colegiales que perdieron una o más asignaturas en 2015 hicieron uso el año pasado del plan de adelantamiento de materias del MEP.

Así lo reveló un análisis realizado por el Estado de la Educación sobre el panorama de las Normas de Promoción y Repitencia que el MEP puso en marcha en el 2009 con el fin de que los estudiantes cursaran solo las materias reprobadas y matricularan otras del siguiente nivel. El Estado de la Educación es una plataforma de seguimiento del desempeño al sistema educativo, adscrita al Programa Estado de la Nación.

El análisis reveló que de los 10.109 alumnos de sétimo que reprobaron una o varias materias en 2015, solo el 6% (606 alumnos) adelantaron asignaturas de octavo en 2016. Los demás prefirieron cursar todo el nivel o solo llevar las materias que perdieron.

En octavo, solo un 6% (491 estudiantes) de los 8.188 repitientes decidió adelantar y en noveno fue solo el 4% (172 colegiales) de los 4.318 que perdieron una asignatura.

En el caso de décimo, adelantaron materias de undécimo solo 4% (211 alumnos) de los 5.284 que perdieron una o varias asignaturas.

Este panorama se da a conocer en momentos en que el Consejo Superior de Educación (CSE) analiza los efectos de la implementación del adelantamiento para el rumbo de este programa.

Para Isabel Román, coordinadora del Estado de la Educación, el plan de adelantamiento vale la pena por tratarse de un esfuerzo para mantener a los muchachos en el sistema educativo.

La especialistas considera que al ser pocos los muchachos que se acogen el sistema, incluso lo hace más manejable institucionalmente: solo un 3,6% de los colegiales adelantan.

Sin embargo, reconoció que es necesario fortalecer el acompañamiento y capacitación del MEP a directores y docentes para implementarlo adecuadamente.

Acompañamiento y capacitación son, precisamente, algunos de los reclamos que hacen docentes y directores que no ven exitoso el programa.

Es el caso de Jacobo Villegas, director del Liceo de Heredia, para quien uno de los problemas es que los muchachos comienzan y luego "dejan botadas" las materias que matricularon del año siguiente.

Por su parte, Mario González, director del CTP de Pacayas, aseguró que son los mismos padres los que recomiendan a los muchachos no adelantar materias.

"Los padres prefieren que los jóvenes lleven solo las materias que deben y lleguen limpios al próximo año. Muchas veces, tampoco adelantan porque los horarios chocan", explicó González.

Oportunidad

Las conclusiones del Informe del Estado de la Educación señalan que es el adelantamiento es un fenómeno con "altas posibilidades de manejo institucional" y que hay experiencias exitosas en centros educativos con la implementación del plan.

Tales afirmaciones surgende consultas a 154 directores de centros educativos y tras revisar las cifras de adelantamiento generadas por el MEP, por primera vez desde que se implantó el programa en el 2009.

En 2016, 12.241 alumnos de secundaria (de colegios diurnos, nocturnos y técnicos) adelantaron asignaturas, esos estudiantes representaron el 3,6% de los 314.703 matriculados en secundaria el año pasado.

Para sacar adelante los objetivos de la iniciativa, los directores implementaron diferentes estrategias. El 50% de los entrevistados estuvo de acuerdo en que las estrategias de tipo administrativo han sido efectivas. Además, el 54% considera que ha dado el acompañamiento académico adecuado a los que repitientes que llevan cursos del siguiente nivel.

Algunos directores se quejaron de que los alumnos tienen mucho tiempo libre y deambulan por los pasillos del centro educativo. Es por eso que el 41% recurre a actividades extracurriculares para atender a los jóvenes que quedan con esos espacios o "cajones".

En la consulta, la mayoría de directores opinaron que requieren mayor apoyo del MEP para gestionar de manera adecuada el adelantamiento sea porque no cuenta con los recursos humanos necesarios o la asesoría para los docentes. También se quejdan de falta de infraestructura y capacitación.

"La norma es importante para que los jóvenes continúen en el sistema y en favor del derecho de la educación de los alumnos, lo que se requiere es apoyo del MEP. El Ministerio tiene que generar una estrategia de apoyo, debe escuchar a los docentes", dijo Román.

Sin embargo, para ella más que por los resultados del adelantamiento de materias, el MEP debería preocuparse por la repitencia en sétimo, octavo y décimo. En su criterio son porcentajes altos, pese a que las estadísticas del Ministerio demuestran que han ido a la baja en los últimos cinco años.

Así, en el 2011 se quedó el 12,8% de los estudiantes de secundaria (40.511) en todas las modalidades. Para 2016, el porcentaje bajó a 9,2% (29.565) alumnos.

Se intentó conversar con los encargados del tema de repitencia del Ministerio de Educación Pública pero no accedieron a dar entrevista.

Decisión pendiente

Aunque aún no se ha tomado una decisión sobre el programa de adelantamiento, el MEP creó un protocolo para la gestión de las Normas de Promoción, con la idea de que haya más claridad en cada centro educativo.

La ministra de Educación, Sonia Marta Mora, dijo en febrero a La Nación que la decisión sobre el futuro de este plan está en manos del Consejo Superior de Educación y será durante el primer trimestre de este año que se anuncie si se mantiene o no.

"Hay varias alternativas, entre estas darle continuidad al adelantamiento tal cual, que haya mejoras administrativas del adelantamiento y una transformación del reglamento con ajustes, o que se decida por no continuar. No se ha tomado una decisión para el 2017, pero estamos claros de que deber ser una discusión muy cuidadosa", explicó la ministra de Educación.











