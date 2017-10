Colegial que hizo examen de bachillerato: 'Es más el miedo que meten otras generaciones'

Este martes Jairo Pérez, del Liceo Ingeniero Carlos Pascua Zúñiga, en San Rafael de Heredia, confirmó que los exámenes de bachillerato no son tan difíciles como él se imaginaba. Esa impresión le quedó tras la primera pincelada de estas pruebas, con el examen de Español.

"Lo que más asusta no es el examen, es más el miedo que meten otras generaciones sobre las pruebas. No es tan difícil", contó el joven, luego de salir de la prueba.

Pérez es uno de los miles de estudiantes del país que esta mañana afrontaron las pruebas de bachillerato, las cuales finalizarán el próximo 7 de noviembre.

El joven, quien es el mejor promedio de su institución, iba muy tranquilo ya que del 40% nota de presentación, él tiene un 38%.

LEA: 27 de cada 100 estudiantes en último nivel no llegan a pruebas nacionales

"No estuvo tan complicado el examen. Gracias a Dios tengo una nota de presentación muy alta. Esta nota es muy importante para bachillerato, la obtuve centrándome en los estudios y estudiar a conciencia, sin hacer trampas, honestamente. Español no estuvo difícil pero es en el que menos me preparé", contó el joven.

La nota final de cada examen de bachillerato resulta del 60% de la calificación obtenida en los exámenes del MEP y el 40% de la nota de presentación (promedio de calificaciones de décimo y undécimo años, tomando en cuenta las seis materias evaluadas).

La estudiante del Liceo Carlos Pascua, Paulina Matamoros, en tanto, utilizó la "técnica del descarte" en la prueba de Español.

LEA: Mayoría de preguntas de bachillerato son 'fáciles' para los alumnos, según estudio del MEP

"Hice primero la parte de gramática y subrayé cosas claves para buscar la respuesta. Para Español no me preparé tanto como para Estudios Sociales y Matemáticas, que dicen que son las más difíciles", explicó la estudiante.

Este miércoles, los estudiantes afrontarán la prueba de Matemáticas.

Jennifer Lopéz, alumna de ese mismo liceo, dijo, saliendo del examen de Español, que iba directo a repasar Matemáticas, materia a la cual le tiene un poco de miedo.

"Para mañana, me he preparado mucho. Me toca repasar las fórmulas. Estoy un poco nerviosa pero muy confiada. La de Español estuvo fácil pero tuve dificultad en el área de literatura", contó la estudiante.

El jueves, los jóvenes tendrán la prueba de Estudios Sociales y, el 3 de noviembre, la de Ciencias (Química, Física o Biología). Las evaluaciones continuarán el lunes 6 de noviembre con idioma (Inglés o Francés) y finalizarán el martes 7 de noviembre con Cívica.

Los resultados se entregarán el viernes 27 de noviembre y los estudiantes tendrán la posibilidad de presentar recursos de revocatoria los días 28, 29 y 30 de ese mismo mes.