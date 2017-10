Cobertura del MEP en primaria bajó del 97% al 93% en cinco años

La cantidad de niños en edad escolar que deberían estar insertos en el sistema educativo bajó 3,9 puntos porcentuales en cinco años.

Del 2005 al 2011 la cobertura de escolaridad en primaria era superior al 97% de los niños; cinco años después, en 2016, esa cifra bajó a 93,1%. El año pasado, la matrícula en primaria, en la educación pública, fue de 401.777 niños.

Las razones que explican baja se desconocen por parte de las autoridades educativas. No se sabe dónde están los niños que están en edad escolar pero que no están no insertos en el sistema

Justamente, el Sexto Informe de Estado de la Educación, dado a conocer en agosto, advirtió al Ministerio de Educación Pública (MEP) la necesidad urgente de entender el por qué bajó la cobertura.

"Este resultado aleja al país de un logro histórico y de que la aspiración de que todos sus niños y niñas asistan a la escuela en la edad que deben hacerlo. Ubican al país en un nivel que se aleja de la universalidad y pone en evidencia un importante desafío: avanzar hacia un sistema de información por estudiante que permita capturar los datos de manera precisa y, además, propicie la generación de nuevos insumos analíticos que orienten adecuadamente, la política pública en educación", explica la investigación.

El Estado de la Educación está integrado al Programa Estado de la Nación y pretende monitorear alcances y desafíos del sistema educativo costarricense.

Según el MEP, los departamentos de Planificación Institucional y Estadística están haciendo una investigación para conocer cuál es la razón de la baja en la cobertura.

"Nos podríamos aventurar a pensar que los alumnos no están porque tenemos una mayor población migrante o podríamos pensar que tal vez no es atractiva la oferta educativa y que haya deserción, pero es aventurarnos. Nos corresponde conocer las razones y enfocarnos desde la parte curricular", dijo Anabel Venegas, jefa del Departamento de Primero y Segundo ciclo de la Dirección de desarrollo curricular del MEP.