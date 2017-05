Sindicatos de educación se pelean derecho para negociar convención colectiva

Acuerdo laboral vence el 11 de junio y debe ser renegociado

La Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE) disputa con los otros tres grupos sindicales del sector educación el derecho a negociar una nueva convención colectiva, pues la vigente está punto de vencer.

El conflicto surgió luego de que la ANDE, el SEC y Sitracome, titulares de la convención actual, guardaran silencio ante las reiteradas solicitudes de la APSE para formar parte de la negociación del acuerdo laboral, que vence el 11 de junio.

Así lo informó Ricardo Molina, presidente de la APSE, quien explicó que, al no obtener respuesta, presentaron este viernes su propia propuesta de convención colectiva ante el Ministerio de Educación Pública (MEP) y el Ministerio de Trabajo. Ahora, el MEP tiene sobre la mesa dos acuerdos laborales y debe definir, en conjunto con la cartera de Trabajo, cuál de los dos negociará.

"Hicimos todos los intentos para entrar a negociar una nueva convención, con base en la vigente, pero no porque no tuviéramos nuestro proyecto, sino porque considerábamos que era mejor tener una sola convención colectiva en la que estuviésemos todos los sindicatos unidos, pero no respondieron las solicitudes que les hicimos desde inicio de año. Ahora entramos a esta disputa por la titularidad de la convención", manifestó el dirigente de la APSE, grupo sindical con 38.000 afiliados.

Molina dijo que, desde enero, han enviado mensajes de texto, en redes sociales, en medios de comunicación, en WhatsApp y correos a los tres sindicatos mostrándole su interés por formar parte de la negociación, pero "nunca contestaron", lo que consideraron un bloqueo para impedir el ingreso de la APSE.

El dirigente añadió que, con tal de formar parte de la negociación, pidieron al ministro Trabajo, Alfredo Hasbum, que funcionara como mediador. Los cuatro sindicatos fueron convocados este jueves a una reunión en el Ministerio de Trabajo para hablar del tema, pero solo asistieron dirigentes de la APSE.

Gilberto Cascante, presidente de la Asociación Nacional de Educadores (ANDE), que tiene 60.000 afiliados, dijo que no asistió por un tema de agenda, ya que la reunión estaba convocada para el miércoles, pero la reprogramaron para el jueves y no pudo ir.

Sobre la participación de la APSE en las negociaciones, Cascante dijo que ANDE es solo "un actor más" y que no iba a hablar sobre la convención. Se intentó localizar a los demás sindicatos, pero no se obtuvo respuesta a las llamadas.

Proceder. Alfredo Hasbum dijo que, en primera instancia, depende de la "buena voluntad" de los sindicatos incluir a la APSE en la negociación de la tercera convención colectiva.

Sin embargo, ahora, al contar con dos convenciones colectivas, el MEP debe valorar cuál de los dos grupos tiene mayor representatividad de los empleados del Ministerio.

Según el artículo 56 del Código de Trabajo, si dentro de la misma empresa o centro de producción existen varios sindicatos, "la convención colectiva se celebrará con el que tenga mayor número de trabajadores afectados directamente por la negociación".

Ricardo Molina confía en que la APSE "ganará" la titularidad de la convención, ya que es el sindicato industrial "más grande del país", que agrupa docentes, administrativos, entre otros funcionarios del MEP.

"El ANDE es gremial, no tiene cobertura total de todos los empleados del MEP", declaró Molina.

La convención colectiva del MEP cobija a la totalidad de funcionarios (80.000). El ANDE, el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación Costarricense (SEC), el Sindicato de Trabajadores de Comedores Escolares y Afines (Sitracome) y el MEP tienen tiempo hasta el 11 de mayo para denunciar el acuerdo laboral vigente.

El MEP informó de que van a esperar a que los sindicatos lo denuncien; de lo contrario, ellos lo harán el 11 de mayo.











