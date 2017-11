¿Cuándo será que la Sutel va a poner mano dura con las operadoras, en este caso Movistar? El jueves a las 11 de la noche quise activar el paquete ilimitado de Internet nocturno, que aplican de 11 p.m. a 8 a.m. a ¢500. Da la casualidad de que más bien se activó hasta el día siguiente a las 7 a.m. y ya no ilimitado sino como un paquete normal que vale ¢289. Al hacer la consulta a los operadores lo que hacen es esquivarlo a uno con respuestas que no vienen al caso. No es culpa del cliente si el paquete no se activó, pero ¿quién controla a esta operadoras y qué se hace con esa diferencia de dinero?