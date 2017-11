Estos vividores nos ven caras de estúpidos y el caso del cementazo no es la excepción, para mí el mayor caso de la mafia organizada que he visto en Costa Rica, ya que han salido implicados los tres poderes de la República y varias instituciones del Gobierno. Espero que en este caso no haya impunidad y que los jueces cumplan su labor, ya que es el dinero del pueblo el que han tocado.