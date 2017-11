En días pasados un amigo me comentaba que estaba cansado de llenar y dejar solicitudes de empleo en instituciones tanto del Gobierno como comerciales. Es increíble, pero a sus 45 años ya nadie le da pelota, como decimos en Tiquicia. En todas partes le reciben bien la documentación y con una leve sonrisa simplemente le han dicho: “no llame, nosotros lo llamamos”. Y es que, aunque ustedes no lo crean, no importa si se es hombre o mujer, si pasa de los 40 años es toda una odisea tener el sagrado derecho a un trabajo digno. Pasa en Costa Rica y en casi todo el mundo. Ya no se toman en cuenta la sabiduría y experiencia que tiene una persona a estas edades. El decir de muchísimos empleadores es “queremos sangre nueva” sin tomar en cuenta que, aunque las personas jóvenes sean graduadas, aún no cuentan con rodaje para ejecutar bien su tarea desde un principio.