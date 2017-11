Hace poco iba pasando por el bulevar de Rohrmoser y me percaté que había varias bolsas de basura tiradas por la calle y pensé que los responsables de esa asquerosa escena habían sido los trabajadores de la Municipalidad de San José. Al día siguiente volví a pasar por el lugar y la imagen era la misma por lo que una vecina me contó que los que hicieron esta irresponsable acción fueron dos indigentes. La mujer me dijo que los hombres se enojaron con ella porque les dijo que se fueran a fumar marihuana a otro lado, así que los vagabundos agarraron las bolsas que estaban en la canasta y las fueron a tirar. Ojalá estos “hombres” busquen vida en otro lugar y no lleguen a molestar a la gente que está tranquila en su casa.