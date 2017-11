No sé si la Policía de Tránsito es muy inocente o se hace de la vista gorda con los piques de motocicletas en la autopista Florencio del Castillo. No es posible que tantas y tantas motocicletas se junten en un mismo punto todos los viernes y sábados, y que no llegue un solo oficial de tránsito. Aquí lo difícil de creer es que los vecinos de la Florencio de Castillo llamamos al 911 para reportar el asunto y nunca nadie hace nada. La situación es tan alarmante que uno se pone a pensar si los piques y sus organizadores están enterados de los movimientos de la Policía de Tránsito porque cuando llegan, de un pronto a otro todos los amantes de los piques salen corriendo y no queda ni un alma en menos de dos minutos. Siempre llegan, pican y se van, sin que nadie les diga nada. Llegar a nuestras casas los viernes y sábados se convierte en un reto mortal porque incluso los que pican se enojan cuando, según ellos, les echamos a perder la competencia.