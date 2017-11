“Muy amablemente la gente me muestra siempre su cariño y quiere tomarse fotos conmigo en cualquier lugar al que voy, así vaya a un centro comercial, siempre me piden fotos. Esa misma gente después sube las fotos a redes sociales y el equipo me vive diciendo que fui a este o a aquel evento y que hay foto, no, eso no es así, yo no andaba en un evento, paré para tomarme una foto con alguien que subió la foto a redes sociales y entonces creen que era un evento”, afirmó Guity.