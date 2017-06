Privada de libertad en marcha LGTBI: 'Me siento libre aún estando presa'

Por primera vez, una privada de libertad costarricense acudió a la Marcha de la Diversidad, celebrada este domingo 26 de junio entre el Paseo Colón y la plaza de las Garantías Sociales en San José.

Se trata de Kennysha Brown, una muchacha de 26 años, que fue invitada por la Ministra de Justicia y Paz, Cecilia Sánchez, a participar del evento.

"Me siento feliz de poder sentirme libre estando excluida de la sociedad. Me siento libre, aún estando presa", dijo la joven quien prefirió no detallar el delito por el cual está privada de libertad.

Brown es parte de la población del centro penitenciario Luis Paulino Mora Mora, en San Rafael de Alajuela y aseguró sentirse feliz de poder participar en esta marcha.

"Yo estoy recluida hace tres años en un ámbito de preferencia, con 15 compañeras más de la población LGBTI. Nos vinimos a las 11 a. m. del centro, mis compañeras me felicitaron, me decían que me envidiaban por poder estar sin esposas y en la calle", explicó la joven.

Aunque estando en libertad Brown había marchado en eventos como este, se sintió agradecida de estar de nuevo. "Sintiéndome libre, celebrando", dijo.

Por su parte, la ministra de la cartera de Justicia y Paz aseguró que Kennysha estaba siendo respalda y acompañada por la institución.