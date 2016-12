Corridas a la tica tendrán 100 improvisados menos pero con mejor seguro

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

El máximo de toreros improvisados para cada corrida de Zapote bajó de 250 a 150. Aunque entrarán menos al redondel, estarán mejor cubiertos en caso de sufrir un incidente.

La reducción en el número de improvisados se debe a un aumento en la póliza que el organizador debe suscribir por cada persona que entra a la arena en cada una de las 26 corridas que se llevarán a cabo entre el 25 de diciembre y el 8 de enero.

Mientras que el año pasado los encargados de las corridas a la tica pagaban un seguro de ¢2.380 por cada improvisado que cubría hasta ¢300.000, este año debieron suscribir una póliza colectiva de ¢23.586 por persona por cada corrida, la cual cubre hasta ¢3 millones, según indicó Elian Villegas, presidente ejecutivo del Instituto Nacional de Seguros (INS).

"Ya se llegó a un acuerdo. Lo que hicimos fue emitirles una póliza colectiva por medio de la Federación, al ser colectiva se les hizo una rebaja de 25%, por lo que quedó en ¢23.586. El precio anterior era de ¢31.000 por persona", explicó Villegas.

El aumento se da luego de que autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social y el INS señalaran en repetidas ocasiones que el monto no era suficiente ni siquiera para cubrir una noche de internamiento.

De acuerdo con Gustavo Picado, gerente financiero de la Caja, durante las fiestas de fin y principio de año 2015-2016 esa entidad atendió 58 toreros improvisados provenientes de Zapote y Belén, lo cual representó gastos por más de ¢17 milllones.

De estos, los costos individuales de atención oscilaron entre los ¢77.000 en el caso más sencillo y los ¢2,2 millones en el caso más grave.

Picado aseguró que la póliza anunciada para este año supone una cobertura más cercana a los costos que representarían "al menos el abordaje de emergencia que el lesionado amerita".

"Reducción no afecta el espectáculo"

La reducción en el número de improvisados que entrarán a la arena en cada corrida no afectará el espectáculo, aseguró el vocero de Toros Zapote, Álvaro Zamora.

Según Zamora, si bien 250 es la "cifra mágica" que se manejaba en años anteriores, no en todas las corridas asistía esa cantidad de improvisados. Mientras que en la corrida del 31 es una de las de menor afluencia porque la mayoría se encuentra esperando el año nuevo en familia, a la del 1°. de enero más bien hay que llegar muy temprano pues decenas se quedan sin entrar.

"El número varía. Hay corridas de 100 improvisados, 150 personas es bastante gente. Aparte, se suman personas que se disfrazan y personal de ganaderías", explicó Zamora.

El vocero añadió que este año, además, se realizarán 26 corridas y se espera que se rompa el récord de "toros jugados" que se dio en el 2012, cuando saltaron al redondel 333 animales.

De acuerdo con Zamora, este año los espectadores también encontrarán con un redondel remozado.

"Se realizaron reparaciones en todo el inmueble, con un costo de ¢40 millones. Se cambiaron todas las piezas de madera dañadas y se le está dando a la gradería un aspecto multicolor", explicó.

También se remodeló el toril y se hicieron trabajos en la zona de la barrera y los palcos.

Para las corridas de este año se contará con cuatro ganaderías.

Visión de torero

Mario Guadamuz, líder de los toreros improvisados y con 22 años de acudir a las corridas de Zapote, aseguró que, aunque gran parte de los toreros son profesionales con años de experiencia, no hay manera de librarse de uno que otro susto.

"El año pasado tuve una de las más críticas. Un toro de monta me fracturó seis costillas y me perforó un pulmón, pero como yo estoy a cargo de los toreros es muy difícil que el capitán deje el barco, siempre trato de venir a aconsejar a los jóvenes, para que no se expongan y vean esto como algo de diversión", afirmó.

Guadamuz aseguró que este año los organizadores implementarán medidas extra de seguridad para evitar accidentes, tales como que los ganadores corten la punta de los cachos de los toros y que los toreros que participen en los juegos salgan con chalecos protectores.

Tradición de décadas

Los toros en Zapote han protagonizado las festividades de Navidad y Año Nuevo desde el 25 de diciembre de 1969.

En esa ocasión, las corridas se realizaron en un redondel portátil o armable. Fue en 1970 cuando se inauguró el viejo redondel, que se mantuvo hasta el 2003.

Ese año, una publicación de La Nación con el programa de los festejos dio cuenta del estreno de la plaza de toros.

Tras décadas de sustos y levantines en el 2003 se decidió demoler dicho recinto.

Desde año y hasta el 2005 las corridas se realizaron nuevamente en una estructura temporal. Posteriormente, en 2007 se inauguró el actual redondel.

De acuerdo con Álvaro Zamora, quien también se encarga de documentar la historia taurina del país, en las casi cinco décadas que llevan los festejos de realizarse en Zapote, solamente en el 2002 y en el 2006 no hubo toros a la tica.











