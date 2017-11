Yo le mandé un mensaje (a Ottón) y le dije que había hablado con mi familia y que ellos sentían que me exponía de esa manera, esa fue mi preocupación, que con solo llegar ahí (comparecencia) significaba (para la gente) que yo era culpable. Jafet (Soto) me dijo que me apoyaba, pero que pensáramos en el impacto para Herediano de si la gente creía eso. Pero después Ottón me dijo que estaba equivocado, que nuestro país tiene que eliminar la corrupción y su sinceridad me convenció. A las dos y media de la tarde de ayer (jueves) le mandé un mensaje diciéndole cuente conmigo, porque yo le dije a don Ottón que no me puedo quitar la responsabilidad y que aunque en la mente me daba miedo, pero el corazón me decía que tenía que hacer lo correcto.