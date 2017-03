4 cantones aplicarán ‘ley seca’ en Semana Santa

Belén, cartago, león cortés y san isidro de heredia

Los municipios de Belén y San Isidro, en Heredia; León Cortés, en San José, y el cantón central de Cartago aplicarán la ‘ley seca’ durante el jueves y el viernes de la Semana Santa.

Este año, la Semana Mayor se celebrará del domingo 9 de abril al domingo 16 de abril.

Las autoridades de esos ayuntamientos confirmaron a La Nación que los comercios de sus zonas no podrán vender bebidas alcohólicas esos días.

Contrario a lo dispuesto por esas municipalidades, los cantones de San Carlos, Coto Brus, Escazú, Osa, Carrillo, Palmares, Moravia y Atenas ya dijeron que sí permitirán la venta de licores.

“Esta ley (N.° 9047) permite a las autoridades municipales tomar decisiones sobre los cantones, considerando las prioridades y tradiciones de cada territorio. La madurez política se refleja con la voluntad de reforzar la autonomía de los gobiernos locales, y eso se nota en la nueva legislación”, manifestó la directora ejecutiva de la Unión de Gobiernos Locales (UNGL), Karen Porras.

Sanciones. La legislación, conocida también como ley de licores, establece en el artículo 14 un régimen de sanciones para ser aplicado por las municipalidades. Aquellos comercios que incumplan esta restricción se exponen a la clausura del negocio y a pagar una multa de 1 a 10 salarios base.

En el caso de que los Concejos Municipales no tomen un acuerdo expreso, y no esté establecido en el Reglamento a la Ley No. 9047, no se aplicaría la Ley Seca.











