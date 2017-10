Whatsapp muestra consulta de Luis Guillermo Solís a viceministro sobre cemento chino

"El presidente me está pidiendo que le informe". Un mensaje de WhatsApp enviado por el viceministro de Hacienda, Fernando Rodríguez, denota una consulta del presidente Luis Guillermo Solís sobre el cemento chino, en julio del 2016, en momentos en que un cargamento de 20.000 toneladas traído por el cuestionado Juan Carlos Bolaños tenía problemas para ingresar al país.

Se trata de un texto enviado al exdirector general de Aduanas, Benito Coghi.

El mensajes es el primero de los pantallazos que Coghi aportó a la Comisión Especial Investigadora de los Créditos Bancarios la semana pasada, cuando explicó por qué permitió que el cargamento fuese desembarcado y enviado a tres predios fuera de Aduanas, mediante una figura llamada "habilitación temporal".

En la imagen, se observa que el viceministro Rodríguez le envió al exdirector de Aduanas una especie de imagen o documento y le pregunta si él conoce del caso: "Benito, usted conoce del caso?".

Antes de que el exdirector general de Aduanas le responda, Rodríguez le agrega de inmediato: "Lo llamo en un rato para informarnos de esto. El Presidente me está pidiendo que le informe".

Por vía telefónica, la tarde de este martes, Coghi confirmó que el documento que le envió Rodríguez en ese mismo WhatsApp se refiere al caso del cemento chino y que, según la indicación, le solicitaron información al respecto. Además, corroboró que lo recibió en julio del 2016.

Sin embargo, el funcionario prefirió no ahondar en detalles, por recomendación de su abogado.

LEA: Viceministro de Hacienda pidió a Aduanas resolver caso del cemento chino antes de reunión con Morales Zapata

"Todo está relacionado con el tema del cemento. (...) Yo no soy experto en hacer copias informáticas, solo hago un copy, como copiar un documento de un lado a otro, porque es lo que sé hacer del Word y del WhatsApp y esas cosas. Lo que pasa es que cuando hago el copy, eso es una imagen y por alguna circunstancia, eso no se va en la copia. Es un Word, porque en el WhatsApp se pueden enviar imágenes y documentos", explicó Coghi.

Ante consulta de La Nación sobre el mensaje, Rodríguez no negó haberlo enviado y confirmó que se trataba del cemento.

No obstante, de nuevo negó que hubiese recibido instrucciones directas de la Casa Presidencial y alegó haber sido inducido a error por el diputado Víctor Morales Zapata, pues insiste en que este lo contactó para saber qué pasaba con el embarque y le dijo que lo hacía en nombre del presidente, algo que el legislador niega.

"No corroboré en ese momento y me di cuenta de que no era así hasta posteriormente. Es parte de lo mismo. Yo tenía previsto explicar esto el jueves en la Asamblea, porque yo sabía los mensajes que me había intercambiado (con Benito Coghi) y las consultas que le había hecho a don Benito", comentó Rodríguez.

El viceministro explicó que, si bien esta información no había trascendido antes, ya estaba preparado para "explicarlo el jueves", cuando sea interrogado por los miembros del panel investigador.

Aunque Rodríguez evitó decir que le mintió a Benito Coghi, al pedirle información diciéndole que el presidente la solicitaba, ratificó que dijo una cosa que no era cierta.

"Dije una cosa que no era correcta, que no sabía que eso no era así. No puedo decir que es mentira en ese momento porque para mí era verdad. Si yo miento, es porque conscientemente estoy diciendo algo que no es cierto. En este caso, lo que no sabía es que eso no era cierto", indicó el viceministro de Ingresos.

Él mismo agregó que ese primer mensaje se produjo el viernes 22 de julio del 2016.

Al día siguiente, el 23 de julio, Rodríguez le envió un correo electrónico a Coghi pidiéndole un esfuerzo para resolver el caso del cemento chino a más tardar el martes 26. "El Big Chief (gran jefe) está a la espera de que se aclare el tema", le escribió.

El viceministro confirmó que se refiería al presidente Solís cuando usó esa expresión, pero se defiende con el argumento de que Morales Zapata le hizo creer que era así. De hecho, el miércoles 27, asiste con Coghi a una reunión al despacho del legislador para hablar del asunto.

Cuando Coghi logra resolver el desalmacenaje, Rodríguez le dijo al exdirector de Aduanas: "Ok, muy bien. Te anotaste un punto a favor en Zapote, era importante" y, de seguido, le pide: "Pásele el mensaje a Víctor (Morales Zapata), para que esté enterado".

ADEMÁS: Ingreso de cemento chino alegró ‘al gran jefe’, dijo viceministro de Hacienda

Aunque el mensaje del viceministro Rodríguez alude directamente al presidente Solís, el mandatario ha rechazado en otras oportunidades que haya solicitado información específica sobre el caso del cemento chino.

"Yo tengo una agenda que tiene montones de temas, el tema del cemento es importante para la administración, porque queremos que el mercado se dinamice... hay, todavía, interés en que ello ocurra, quería que se hiciera todo lo posible para facilitar esa apertura, pero no tengo presente ni cuáles eran los puntos de inflexión de los préstamos, ni de los procedimientos de importación, ni las fechas en que venía el barco, ni cuántas toneladas, eso no es un tema para mí", había dicho Solís.

"Para mí lo más importante es saber que yo no di ninguna instrucción. En lo que toca a mí, reitero lo que ya señalé, no di ninguna instrucción, no señalé ningún procedimiento hacia algo ilegal".

Viceministro: 'Dije una cosa que no era correcta'

En ese caso, ¿por qué la expresión que está ahí, en el pantallazo dice, literalmente "el presidente me está pidiendo que le informe"?.

-Sí, porque, bueno, eso fue lo que don Víctor me dijo. O sea, yo no puedo decir exactamente las palabras con las que me lo expresó, porque yo no las recuerdo, pero sí puedo decir que Víctor, en su momento, me dijo que había interés de Casa Presidencial y que había interés de que se informara sobre el tema y así se lo transmito yo a don Benito.

Yo nunca, en esto insisto y lo mantengo, porque esa es la verdad, nunca recibí una comunicación del presidente consultándome sobre el tema. Con el único con que hablé de esto fue con Víctor Morales y así, partí de lo que él me estaba diciendo, para poder hacer las consultas.

Lo digo porque, si va a salir eso antes, no quiero que quede eso en el aire otra vez porque, en realidad, como digo, yo nunca recibí una comunicación del presidente sobre este tema, ni nadie de Casa Presidencial. Conmigo solo habló don Víctor y, con base en lo que él me dijo, me transmitió el supuesto interés que había de Casa Presidencial e, inclusive, del presidente de conocer del tema, y por eso el famoso correo del Big Chief, en este caso también se lo planteé así, pero no era porque había una comunicación del presidente alrededor del tema.

Esta expresión que usted le dice a Benito es mentira. El presidente no se lo está pidiendo a usted.

-El presidente no me lo está pidiendo a mí directamente. Yo estoy entendiendo que me lo está pidiendo a través de Víctor. Lo pongo de esta manera, imagine que alguien dice: 'Mire, fulanito de tal está pidiendo que le contés tal cosa', y después se lo transmitís de esa manera. Esa es la forma en que me lo transmitieron a mí.

Pero usted, al no tener la confirmación de que el presidente se lo pide directamente, podría decirse que, entonces, usted le mintió a Coghi o que eso fue presionarlo a él, en su función de director.

-No, yo no lo presioné. Lo que le estaba transmitiendo fue lo que a mí me dijeron. Yo hago saber. Yo no confirmé lo que me estaban diciendo. Yo pensé que así era.

Pero usted tendría que aceptar, en algún momento, que usted, sin confirmar, le miente a él porque le afirma que el presidente se lo pidió. Es lo que dice el mensaje.

-Vamos a ver, no le miento porque eso era lo que yo entendía en ese momento.

¿Aunque el presidente nunca se lo pidió a usted directamente?

-No, a mí nunca me lo pidió, por eso. A mí nunca me lo pidió. Don Víctor me lo plantea de esa manera y así se lo transmito yo a Benito. Yo no sabía, en esos momentos, que eso no era cierto y eso fue el problema. Lo que quiero decirte es que, si yo hubiera estado consciente de que estaba mintiendo, diay evidentemente habría sido así, pero lo que yo no sabía en ese momento es que eso no estaba sucediendo de esa forma. Nunca corroboré que esa solicitud, de conocer del tema, de estar informado, de estar al tanto, como se lo digo en el correo del día 22, -esa comunicación fue el mismo día- era de esa manera. Eso fue lo que yo tenía entendido que estaba sucediendo.

¿Usted lo que me dice es que mintió sin saber que estaba mintiendo?

-Ehhh, dije una cosa que no era correcta, que no sabía que eso no era así. Diay, es que yo sé que me está queriendo decir que yo le dije a Benito algo que no era cierto, pero no puedo decir que es mentira en ese momento porque para mí era verdad. Si yo miento, es porque conscientemente estoy diciendo algo que no es cierto.

En este caso, lo que no sabía es que eso no era cierto. Lo que estoy planteando en ese momento es lo que a mí me habían transmitido, que había interés de Casa Presidencial e, inclusive, del Presidente, de conocer del tema. A raíz de ese mensaje, es que don Benito me envía el correo donde me cuenta lo que le transmiten a él, el estado del trámite de la solicitud que había planteado la empresa y en el correo de vuelta, yo respondo la otra famosa frase.

Las revelaciones de Benito Coghi

La semana pasada, en la Comisión Investigadora, Benito Coghi reveló mensajes en que Fernando Rodríguez le pedía informes y avances sobre el desalmacenaje del cemento importado desde China y aseguró que Rodríguez, su superior inmediato como viceministro de Ingresos del Ministerio de Hacienda, le escribió para decirle que el "Big Chief" (gran jefe) iba a estar contento y también para decirle que se había anotado un punto en Casa Presidencial, al encontrar una solución administrativa para que el cemento saliera de aduanas.

Además, Coghi reveló ante los diputados que investigan el supuesto tráfico de influencias en el otorgamiento de créditos a Juan Carlos Bolaños que los diputados Morales Zapata y Otto Guevara le felicitaron luego de que el conflicto aduanero de ingreso del cemento se resolvió.

Además, en los documentos que dejó en la Comisión Investigadora se revela que varias funcionarias de Aduanas fueron amedrentadas con cárcel por parte de Juan Carlos Bolaños, ante la negativa de permitir la salida del cemento chino sin el requisito de la nota técnica que tenía que expedir el MEIC.

A pesar de haberle enviado ese mensaje al exdirector de Aduanas, Rodríguez aseguró, la semana pasada, que le habló a Coghi sobre el punto que se "anotó" en Zapote, no porque Solís le hubiera pedido algo, "sino con base en lo que en su momento don Víctor (Morales Zapata) me señaló" y añadió: "yo interpreté que había un interés del presidente para que el tema se aclarara".

Eso a pesar de que, como lo demuestran los mensajes entre viceministro y funcionario aduanero, Rodríguez se había comunicado con Coghi antes de que el diputado Morales los hubiera convocado a una reunión sobre el tema.

El asunto del cemento que Rodríguez pretendía resolver se refería al desalmacenaje de 20.000 toneladas de cemento del polémico empresario Juan Carlos Bolaños que tocaron puerto el 13 de mayo del 2016 y que no podían entrar al país porque el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) no había elaborado una nota técnica sobre el cemento, requerida por Aduanas para verificar el producto.

Con el fin de evitar ese requisito, Bolaños y colaboradores cercanos se reunieron con funcionarios aduaneros el 15 de julio del año pasado y tomaron acciones para que no les pidieran esa nota técnica, requisito que se impuso entre febrero y marzo para las importaciones de cemento desde China.

En esa reunión con tres funcionarias de Aduanas, Bolaños y sus allegados las amedrentaron diciéndoles que personeros del MEIC "iban para la cárcel y que ojalá ninguno de Aduanas los siguiera".