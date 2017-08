Welmer Ramos niega vínculos con empresa de director del BCR

El exprecandidato del PAC y exministro de Economía, Welmer Ramos, niega que actualmente tenga vínculos con la empresa que hace varios años fundó junto con el exdiputado Francisco Molina, Vayco S. A., en cuyas cuentas se recibió un polémico depósito de parte de Crhoy S. A., el 5 de julio.

"Hace más de... deben ser como seis años que yo no tengo acciones ahí, ni ninguna participación. No, ahorita le digo la fecha exacta, pero hace entre cuatro y seis años que yo no tengo nada que ver con Vayco", comentó Ramos por vía telefónica con La Nación.

Esa empresa, según recordó Ramos, la fundaron él y Molina para hacer pintura de edificios, limpieza de vidrios, remodelaciones y demás, pero apuntó que poco más de un año después de que Molina salió del Congreso (fue diputado entre 2006 y 2010), él se desvinculó de la compañía.

Eso sí, el exprecandidato del PAC confirmó que él supo, cuando estaba dentro de Vayco, que el director del BCR le estaba prestando servicios de remodelación a Leonel Baruch, presidente de Crhoy S. A. y del Banco BCT.

Aunque Welmer Ramos y Francisco Molina crearon Vayco desde la época en que el primero era asesor legislativo del segundo y ambos pusieron capital para la empresa, los miembros de la junta directiva son los familiares del director bancario.

"Es que una compañía vos la hacés con los accionistas y después tenés que poner gente para que sea parte de la junta directiva, creo que se ocupan como cinco personas. En ese sentido, creo que se pusieron ahí", comentó Ramos.

De haber sido parte aún de Vayco, el exministro de Economía también habría tenido la potestad para abrir la cuenta de esa empresa en el Banco de Costa Rica (BCR), donde se hizo un depósito cuestionado por varios diputados del PAC y del Frente Amplio.

Los diputados Francisco Camacho, del FA; y los oficialistas Laura Garro y Henry Mora denunciaron a Molina ante el Ministerio Público, al cual le pidieron que determine si el exdiputado del PAC incurrió en los delitos de cohecho propio, enriquecimiento ilícito y penalidad del corruptor.

Ellos alegan que la transferencia bancaria, por ¢4,5 millones en la cuenta de Molina se produjo después de que "se filtró a Crhoy el acta de la junta directiva del BCR de la sesión 23-17 del 14 de junio del 2017, sobre el tema denominado 'cementazo'".

El caso del "cementazo" versa sobre cuestionamientos a una línea de crédito de $20 millones que este banco otorgó a un importador de cemento chino.

Molina, junto con el directivo Alberto Raven, ha participado en cuestionamientos a la línea de crédito de más de $20 millones que el BCR otorgó a una empresa llamada Sinocem, para la importación de cemento chino, al punto de que en la sesión del 14 de junio, el exlegislador puso en duda que el crédito sea recuperable. Ese conflicto ha sido informado profusamente por el sitio web crhoy.com.