Víctor Morales Zapata dispuesto a abrir sus cuentas bancarias por caso del cemento chino

Ante las críticas por las reuniones que mantuvo con el empresario Juan Carlos Bolaños, el diputado del PAC Víctor Hugo Morales Zapata informó esta tarde de que está dispuesto a abrir sus cuentas y, para ello, le envió una nota al jefe de su fracción, Javier Cambronero.

Así lo hizo después de confirmar que un directivo de cuatro de las empresas de Bolaños gestionó el alquiler de una casa en la playa para las vacaciones del parlamentario, en diciembre del 2015.

El legislador difundió un pronunciamiento luego de que el presidente de la República, Luis Guillermo Solís, hiciera un llamamiento público para que Morales explique sus vínculos con personas cercanas al empresario importador del cemento chino, Juan Carlos Bolaños. Lo envió mediante la oficina de prensa legislativa del Partido Acción Ciudadana (PAC).

En la nota, Morales alega que conoció a Bolaños en su calidad de diputado y que no lo une a ese empresario ningún vínculo comercial ni de amistad.

"Que me he reunido con el señor Bolaños Rojas a petición de este, en virtud de las quejas interpuestas por él mismo para la tramitación de sus importaciones en el país. Que cada queja que el señor Bolaños Rojas ha interpuesto se la he trasladado, como es mi obligación, a las oficinas correspondientes sin que mediante ningún tipo de promesa ni aceptación de dádiva o favorecimiento para mí o para terceros", comentó el legislador.

Ante la promesa de que Morales Zapata abrirá sus cuentas, el jefe de la bancada oficialista, Javier Cambronero, indicó que, antes de pedirle más información o datos específicos al congresista, llevará el tema a debate de la fracción del PAC, el próximo lunes.

En la cita, dijo Cambronero, los miembros de la fracción tendrán toda la libertad de solicitar la información y hacerle las preguntas que quieran a Víctor Morales.

No obstante, el vocero de la fracción oficialista añadió que sus miembros apoyan totalmente el desarrollo de las pesquisas que se desarrollan en la Comisión Especial Investigadora de los Créditos del Banco de Costa Rica, donde se ha mencionado el nombre de Morales Zapata como uno de los políticos con los que Bolaños se reunía.

"El diputado Víctor Hugo Morales Zapata debe explicar los vínculos directos e indirectos con personas relacionadas con las empresas del señor Juan Carlos Bolaños, independientemente de que la Fiscalía y los tribunales hayan dictado un sobreseimiento", declaró Solís el mediodía de este miércoles, en la sede de la universidad Earth, en Guácimo.

El martes, el diputado reconoció a La Nación que Luis Diego Rodríguez Sánchez (el director de las empresas de Bolaños), a quien identificó como un 'conocido de hace muchos años', le ayudó a ubicar una vivienda de alquiler en Guanacaste a último minuto para disfrutar de las vacaciones de fin de año con su familia. Argumentó que Rodríguez forma parte de una 'red de personas' con las que suele tratar para realizar gestiones.

El precio de la casa rondó entre los $3.000 y $4.000, confirmó Morales, quien no precisó la fecha en la que se realizó la reservación, ni los días de disfrute. Dijo que dio el dinero en efectivo.

Además del llamado a cuentas que se haría en la fracción del PAC el próximo lunes, Javier Cambronero dijo que él, como jefe de la fracción del partido de gobierno, ve con buenos ojos la iniciativa para que se llame a comparecer a Morales Zapata y a otros diputados que se han reunido con Bolaños, en la Comisión Especial Investigadora.

Aparte del oficialista, Cambronero mencionó a Luis Vásquez, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); a Otto Guevara, del Movimiento Libertario, y a Rolando González, del Partido Liberación Nacional (PLN), como eventuales comparecientes.

La reunión de la fracción del PAC, donde se le pedirían cuentas a Morales, se dará en un marco particular, pues ese diputado anunció el lunes, en el plenario, que demandará a Ottón Solís por injurias, luego de los cuestionamientos del fundador del PAC sobre el caso de Juan Carlos Bolaños y sus accesos a la Presidencia de la República.

Ante ese tenso ambiente, Javier Cambronero manifestó que, aunque "ese elemento pesa", por el "tono emocional con que ambos legisladores han asumido el asunto", él como coordinador de la bancada tratará de apelar a la "sensatez y a la cordura de los diputados, para que planteen las consultas de la forma que corresponda, sin mayor aspaviento".

En la nota difundida por Morales, el diputado considera que la importación de cemento es de interés público para el país y que ha favorecido la reducción de los precios, "con esto un beneficio para la sociedad costarricense". Apuntó que rechaza "cualquier insinuación" sobre trato preferente de su parte a Bolaños y "menos haber recibido bienes o servicios de su parte".