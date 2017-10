Víctor Morales Zapata confirma que se refirió a Luis Guillermo Solís como el 'jefe'

Víctor Hugo Morales Zapata, antes diputado del PAC y ahora independiente, confirmó este viernes que, luego de recibir un mensaje del viceministro de Hacienda, Fernando Rodríguez, sobre el caso del cemento chino, se refirió al presidente Luis Guillermo Solís como el "jefe".

Sin embargo, el legislador negó "rotundamente" que él hablara en nombre del mandatario en las gestiones que hizo sobre los problemas de importación que tenía Juan Carlos Bolaños y alegó que al recibir el reporte del viceministro sobre el embarque de cemento detenido en bahía, solo iba a informarle a Solís sobre las "líneas generales" y conversar sobre el asunto con el entonces ministro de Economía, Welmer Ramos.

Ante preguntas del liberacionista Ronny Monge, el diputado Morales Zapata alegó que acudió a Fernando Rodríguez para trasladarle preocupaciones planteadas por Otto Guevara, legislador del Movimiento Libertario, porque dijo que le parecía importante considerar eso elementos según lo establecido como líneas generales del Gobierno.

Añadió que fue una interpretación de Rodríguez que él, Morales, hablaba en nombre del mandatario. "Nunca le afirmé a don Fernando que yo hablaba en nombre del presidente", comentó el legislador.

Aunque primero, ante pregunta de Ronny Monge, dijo que no es usual que él utilice el término "jefe" para referirse a Luis Guillermo Solís, sí confirmó que en el mensaje del 23 de julio del 2016, cuando contesta: "informaré al respecto al jefe y conversaré con Welmer" hablaba del presidente.

El reporte que en esa conversación por Whatsapp recibió Morales de parte de Rodríguez se refería a las gestiones aduaneras para resolver el recurso de Bolaños para forzar a que la Dirección General de Aduanas no le exigiera una nota técnica del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) para el desembarque del cemento.

El día de ese mensaje, Morales Zapata estaba en Guanacaste, y en el reporte de Fernando Rodríguez le adelanta que el martes siguiente le daría otro avance sobre la situación del cemento chino.

Es más, según lo que dijo el director general de Aduanas, Benito Coghi, en la Comisión Investigadora, ese mismo día que Rodríguez y Morales hablaron, el viceministro le pidió informes, aduciendo que el presidente estaba esperando el reporte y, más adelante, el funcionario de Hacienda le puntualizó que el "big chief" esperaba la información.

Ante la contradicción entre lo dicho por Morales y lo de Rodríguez, Ottón Solís le cuestionó a Morales Zapata que, si el diputado dice la verdad, entonces el viceministro miente porque habría habido una línea directa de la Casa Presidencial para que el cemento chino entrar al país o, si el viceministro dice la verdad, es Víctor Morales el que miente y, en realidad, sí habla en nombre del presidente y este sabía de todo el asunto.

Entonces, Morales le respondió directamente a Ottón Solís: "Se ha hecho un tejido que me deja sorprendido. He dicho la verdad, nunca le dije a don Fernando que hababa en nombre del presidente y la lógica con que usted elabora ese análisis me parece excesivamente temeraria".

"No sé en qué están motivadas las afirmaciones de don Fernando Rodríguez", apuntó el legislador independiente. Agregó: "en ningún momento yo le afirmo al viceministro que hablo en nombre del presidente".

Ahora, dice Morales, no se comunica con ningún miembro del gabinete desde la comparecencia del presidente ante la Comisión Investigadora de los Créditos.

Aunque reconoció el parlamentario el contenido de la conversación con Fernando Rodríguez, alegó durante el interrogatorio de Ronny Monge que esos mensajes se dieron después de que todo estaba resuelto, pero el verdiblanco lo desmintió, pues el mensaje está fechado 23 de julio, antes incluso de que se diera una reunión en el Congreso, en el despacho de Morales, para hablar de las trabas al desembarque del cemento.

Igualmente, el congresista desmintió que desde el primer mensaje le haya dicho al viceministro algo "en nombre del presidente".

"Soy categórico en que mi diálogo con el presidente es siempre sobre trazos muy grandes en relación con cómo estaban planteados los temas del Plan Nacional de Desarrollo", aseguró el parlamentario independiente.

Morales sobre llamadas y alquiler de casa de Bolaños: 'me abstengo'

Aunque habló sobre varias de sus reuniones con el importador de cemento y de los mensajes con el viceministro, Víctor Hugo Morales se negó a responder consultas de la frenteamplista Patricia Mora sobre el alquiler de una casa en la playa, propiedad de Juan Carlos Bolaños, y sobre las llamadas telefónicas entre ambas reportadas en un informe del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Advertido por Ronny Monge sobre el procedimiento legal para negarse a responder esas preguntas, Morales entonces dijo que se abstenía de declarar por encontrarse una causa pendiente en su contra, en la Fiscalía General de la República.

Patricia Mora aseguró que no entendía en qué violenta los derechos de Morales Zapata que se le consulte sobre dónde se reunió con Luis Diego Rodríguez, asistente de Juan Carlos Bolaños, para pagarle los $4.000 por el alquiler de la casa para las vacaciones.

Ante las preguntas de Sandra Piszk, del Partido Liberación Nacional (PLN), Morales negó, como lo hizo antes Rolando González, que él hubiera intercedido en favor de Juan Carlos Bolaños, pese a que hizo llamadas, envió mensajes y gestionó reuniones respecto al cemento que no se podía desembarcar.

El independiente aseguró que la información que recibió en un supermercado, en Rohrmoser, de manos de Bolaños probablemente tenía relación con el cemento chino, aunque insistió en que físicamente conoció al importador del cemento en una reunión organizada por varios legisladores en un salón del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) en la Asamblea Legislativa.

Sobre esa cita, Morales dijo que no recordaba quién lo invitó al encuentro y aseguró que no era raro que la cita hubiera surgido "espontáneamente". Añadió que esa invitación tenía que ver con Johnny Leiva, Luis Vásquez y Gerardo Vargas Rojas, sin precisar quién de ellos la pactó.

En las citas con el importador cementero, Bolaños le llegó a afirmar a Morales Zapata que había una persecución en su contra y lo calificó como "altamente perseverante" y dijo que algunas personas podrían calificarlo como una persona "necia".