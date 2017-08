Víctor Morales Zapata reconoce que intercedió ante la CNE por pago para Juan Carlos Bolaños

El diputado del PAC Víctor Hugo Morales Zapata reconoció, por vía telefónica, que él intercedió ante el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), Iván Brenes, por un pago atrasado para el empresario Juan Carlos Bolaños.

Consultado por La Nación, el legislador aseguró que Brenes dijo la verdad ante la Comisión Especial Investigadora de los Créditos del BCR y que esa llamada se la hizo Morales Zapata para decirle que "sería conveniente que revisara, para lograr un tratamiento correcto de esa situación".

El diputado Morales llamó a Iván Brenes luego de haberse reunido con Bolaños, en una cita donde el empresario le planteó quejas contra el reglamento para la importación de cemento y sobre atrasos de pago de la CNE.

Consultado sobre la fecha exacta en que le hizo la llamada a Brenes para trasladar el reclamo del empresario importador de cemento, Morales Zapata alegó que no recuerda exactamente cuándo fue, pero alegó que debe haber sido hace cerca de dos años, porque desde entonces no habla con el jerarca de la CNE.

Diputado, el presidente de la CNE mencionó que usted lo llamó para hablarle sobre un pago atrasado al empresario Juan Carlos Bolaños. ¿Es cierto eso, para qué fue la llamada?

-No he escuchado a don Iván, pero don Iván está diciendo la verdad. En la reunión en la que el señor Bolaños plantea todas sus inquietudes relacionadas con la reglamentación del cemento, manifiesta también que existen atrasos de pago indebidos, según él, según él, de contratos en la Comisión de Emergencias.

Entiendo que eran mayores a seis meses. Yo procedí a llamar a don Iván, le trasladé la inquietud y le dije que sería conveniente que revisara, para lograr un tratamiento correcto de esa situación. Don Iván atendió el llamado y de ahí en adelante yo no sé ya si se resolvió o no se resolvió a satisfacción de las partes.

Pero lo que ha dicho don Iván es cierto, yo le trasladé la inquietud a don Iván y él puede corroborar que, en ningún momento, yo le presioné ni en ningún momento le indiqué cómo proceder. Simplemente le trasladé la inquietud, en virtud de que el señor Juan Carlos Bolaños lo manifestó en la reunión y, a partir de ahí, don Iván me dijo que efectivamente había problemas, pero que el señor no tenía razón en sus argumentos.

Hasta ahí, eso es lo que sucedió, de manera tal que no conozco ni siquiera cómo se resolvió después. Don Iván está diciendo la verdad.

¿Por qué era conveniente hacerle la llamada a don Iván, luego de la cita con Bolaños?

-Bueno, a ver, no es que resulte conveniente. Simplemente, él deja planteado un reclamo de que no se le está dando un trato... de que lo que tiene es persecución, verdad, y entonces la verdad es que lo que uno hace es mostrar que efectivamente las actuaciones de las instituciones, en este gobierno, han tenido una actuación correcta, y entonces se le traslada al jerarca, igual que en otros casos, la inquietud, y que revise él si procede o no procede, si es correcto o no es correcto. Entonces, es en esos términos, no...

¿Se puede considerar parte de sus funciones como diputado, eso?

-Claro que sí, porque, digamos, en realidad lo que se hace es trasladar una inquietud, digamos, que en otros casos también se ha dado y todavía se da, una inquietud sobre alguna situación en que un tercero considera que no está siendo correctamente o de manera justa atendido y uno, como diputado, traslada la inquietud al jerarca y el jerarca, eh, establece cómo proceder, de conformidad con su competencia.

Mire, eso sucede muy a menudo, especialmente con temas de permisos del Minae, de Setena, ese tipo de cosas. Es usual. Yo, digamos, conozco de gestiones formales que se hacen, que los diputados intercedamos ante ministerios para que se resuelva un trámite que está llevando mucho tiempo, según el afectado, o el interesado. En ese sentido, aquí lo importante es que no hay una acción interesada...

¿No hay tráfico de influencias?

-No, no hay tráfico de influencias ni tampoco una acción interesada, y mucho menos un favorecimiento personal, verdad, mucho menos. En ese marco, se dio, y se da también en el marco de los reclamos y las inconformidades que el señor Juan Carlos Bolaños manifestaba respecto de lo que, según su criterio, era una actitud persecutoria de parte de las autoridades de gobierno, tanto en el reglamento de importación, como en el trato en relación con la CNE. Es en ese contexto que se da.