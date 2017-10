Viceministro de Hacienda alega que Morales Zapata decía actuar en nombre de Casa Presidencial

El viceministro de Hacienda Fernando Rodríguez aseguró, en un comunicado enviado la noche de este martes, que el diputado Víctor Hugo Morales Zapata le aseguró, "en reiteradas ocasiones", que sus solicitudes para el desalmacenaje del cemento chino, importado por el polémico empresario Juan Carlos Bolaños, las hacía "a nombre de Casa Presidencial".

Rodríguez reaccionó ante las revelaciones del exdirector general de Aduanas, Benito Coghi, durante una audiencia en la Comisión Especial Investigadora de los Créditos Bancarios de la Asamblea Legislativa.

En su comparecencia, Coghi no solo aseguró que Rodríguez le pidió informes y acciones para que el cemento chino se pudiera nacionalizar, sino que también entregó a los diputados los textos, tanto mensajes de Whatsapp como un correo electrónico, donde consta que tanto el viceministro de Ingresos como Morales Zapata le dieron un seguimiento particular al asunto.

En uno de los textos, enviado el sábado 23 de julio del 2016, Rodríguez le escribe: "Hagamos un esfuerzo para que esto salga el martes, el Big Chief (gran jefe) está a la espera de que se aclare el tema".

Consultado por el presidente del panel investigador, el liberacionista Ronny Monge, Coghi dijo que él entendía que con ese apelativo se refería al presidente de la República, Luis Guillermo Solís.

En la nota de prensa enviada por la oficina de prensa del Ministerio de Hacienda, Rodríguez asegura que, en julio del año pasado, Víctor Morales Zapata (antes legislador del Partido Acción Ciudadana y hoy independiente) le pidió estar en una reunión junto con el entonces ministro de Economía, Welmer Ramos. Agregó que él se llevó a Coghi con él, por si requería criterio técnico respecto a la situación del cemento chino en Aduanas.

"En esa reunión, se le explicó a don Víctor que la importación requería que el MEIC (Ministerio de Economía, Industria y Comercio) emitiera una nota técnica, proceso que aún no se había concluido. También, se discutió la posibilidad de permitir el desembarco del producto y su ubicación en un lugar con espacio y condiciones necesarias para evitar su deterioro, mientras se cumplían los requisitos para su nacionalización", narró el viceministro.

Aunque dijo que Morales Zapata le aseguraba con frecuencia que él actuaba a nombre de la Casa Presidencial, Rodríguez dijo en su descargo que eso no lo confirmó "en su momento", pero que posteriormente corroboró que en Zapote no se habían dado instrucciones al parlamentario en ese tema.

Al contrario de lo que Rodríguez escribió en uno de los correos enviados a Coghi, donde afirma que el "gran jefe" esperaba noticias de la solución a las trabas del cemento chino, en su nota de prensa el viceministro afirma que nunca recibió instrucciones directas de la Casa Presidencial.

Respecto a la razón para trasladar el asunto sobre el desalmacenaje del cemento chino, de manos del Viceministerio de Hacienda a la Dirección General de Aduanas, Rodríguez alega que eso hacen los jerarcas de los ministerios o viceministerios cuando se ponen en sus manos casos que son resortes de las diferentes direcciones.

"Le fue trasladada al director de Aduanas, para su respectivo análisis, la valoración técnica y legal sobre la posibilidad de permitir el desembarque del producto, mientras se requerían los requisitos para su nacionalización", se lee en la nota de prensa.

Coghi dijo anoche, ante los diputados, que un día después de la reunión en el despacho de Morales Zapata, en la Asamblea Legislativa, se hizo una reunión en la Dirección General de Aduanas con Juan Carlos Bolaños, su abogado y personal técnico aduanero.

El viceministro añadió que, en el caso de las dependencias aduaneras, a él le corresponde darle seguimiento a las consultas, denuncias, peticiones, para que sean atendidas por el ente técnico correspondiente, "de manera oportuna y en un plazo razonable, en apego al marco legal".

"En este caso, la decisión particular de la Dirección General de Aduanas no implicó ningún perjuicio fiscal ni la exención de ningún requisito de nacionalización; fue cuestionada porsteriormente por grupos sindicales e implicó la apertura de un proceso de investigación que aún está abierto en sus fases recursivas finales, lo que me impide referirme y dar detalles de ese proceso", dijo el viceministro Rodríguez.

Niega haber dicho: "el gran jefe va a estar contento"

Específicamente sobre la declaración de Coghi, según la cual Rodríguez le escribió que "el gran jefe va a estar muy contento", el viceministro de Hacienda negó que eso haya sido así, pero confirmó que le escribió al entonces jerarca aduanero que se había anotado un punto en Zapote, "puesto que el diputado Morales Zapata decía que hablaba en nombre de la Casa Presidencial y del 'gran jefe'".

A raíz de las revelaciones hechas por Coghi en torno a la "coordinación interinstitucional" para responder a las quejas de Juan Carlos Bolaños, respecto a un cargamento de 20.000 toneladas de cemento, el viceministro Rodríguez aseguró en la misma nota que se pone a disposición del presidente "para lo que estimen pertinente".

Luego de enviar la nota de prensa, el viceministro de Ingresos convocó a una conferencia de prensa que se llevará a cabo esta mañana, en el Ministerio de Hacienda.