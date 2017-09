Uber Costa Rica advierte que menores solos no pueden utilizar servicio

Los menores de edad no pueden viajar solos en el servicio que ofrece la plataforma Uber.

Con esta advertencia, la empresa respondió a una usuaria que denunció mediante su cuenta de Twitter que un conductor intentó sobrepasarse con su hija menor de edad, quien viajaba sin compañía.

En la respuesta, Uber le pide a la usuaria no volver a enviar a un menor de edad en un viaje sin acompañante. "En caso de encontrarse reincidencia procederemos a tomar medidas más drásticas en tu cuenta", advirtió.

Andrés Echandi, gerente general de Uber América Central, recordó a los clientes que deben tener en cuenta los términos y condiciones del servicio, entre los cuales se establece "que los menores de edad deben ir acompañados por un adulto responsable".

En el documento en línea 'Guías Comunitarias de UBER-Latinoamérica y el Caribe (excepto Brasil)', la empresa de transporte privado tiene un apartado titulado 'Los niños deben estar supervisados', el cual señala lo siguiente:

Una advertencia similar se puede leer en los términos y condiciones de la aplicación para dispositivos móviles:

"La Plataforma Tecnológica no está disponible para el uso de personas menores de 18 años. Usted no podrá autorizar a terceros a utilizar su cuenta, asimismo no podrá permitir a menores de 18 años se beneficien de la colaboración mutua para la satisfacción de una necesidad de movilidad, a menos que aquellos sean acompañados por usted".