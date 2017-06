Tigo responde a demanda de Eugenia Cartín y sugiere que ella grabó llamada

San José.

La firma Millicom Cable Costa Rica S.A., que opera bajo la marca Tigo, rechazó responsabilidad alguna por la filtración a redes sociales de una conversación de su clienta, Eugenia Cartín Barrios, y sugirió que pudo ser ella quien realizó la grabación.

Así consta en la contestación que presentó el abogado Jonatán Picado León a la demanda que tramita el Juzgado Cuarto Civil de Mayor Cuantía de San José, planteada por Cartín el 5 de mayo.

La mujer reclama $500.000 por los daños ocasionados a su imagen por los hechos ocurridos el 18 de abril, cuando se divulgó en redes sociales la conversación que ella sostuvo con un funcionario de servicio al cliente de Tigo.

El audio revela datos de la clienta como su nombre completo, lugar de residencia, número telefónico y cédula de identidad, los cuales ella proporcionó cuando llamó para pedir asistencia con su servicio de Internet.

Durante el intercambio, Cartín se enfureció al punto lanzar gritos e insultos contra el empleado. Al final de la llamada, con la voz quebrada, la clienta se disculpa por su comportamiento y le pide perdón.

En la respuesta, Tigo rechaza que la grabación divulgada haya salido de los archivos de la empresa de telecomunicaciones y sacada por sus funcionarios.

"Mi representada no proporcionó la grabación. Pudo incluso ser grabada por la misma actora, lo cual no puede descartarse. Tigo no tuvo participación alguna en la difusión en redes sociales", añadió el abogado.

Asimismo, en el documento enviado el 23 de junio al Juzgado Civil, la empresa argumenta que Cartín pretende con la demanda "levantarse contra actos propios para sacar provecho indebido".

"La actora ha sacado provecho de la notoriedad que le dio la difusión de la grabación. Incluso frases de dicha grabación las ha comercializado en productos de venta al público como tasas o camisas", alegó.

Este caso se tramita bajo el expediente 17-000108-0183-CI.

La Nación consultó a Tigo si realizó indagaciones internas sobre el manejo del audio; no obstante, no se ha obtenido respuesta.

Picado León solicitó al Juzgado que Cartín comparezca personalmente y no por medio de su representante. Del mismo modo, que presente las últimas cinco declaraciones de renta remitadas a la Dirección General de Tributación Directa.

Anuncian, igualmente, que se requerirá a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) certificado de los ingresos que ha reportado Cartín como trabajadora independiente y una constancia de la Dirección de Tributación de los ingresos y renta que esta haya reportado a esa dependencia del Ministerio de Hacienda.

El representante legal de Cartín, Rodolfo Alvarado, dijo sentirse indignado por los términos en que la empresa respondió.

"La respuesta de Tigo es la acción más irrespetuosa que he escuchado en un juicio como litigante. Jamás imaginé que Tigo indicaría que prácticamente fue doña Eugenia quien divulgó el audio, que ha lucrado con una situación que solo perjuicios le ha traído", dijo Cartín.

Para Alvarado, el hecho más importante es que a Cartín sufrió un "daño moral importante"

El abogado también rechazó que su cliente haya lucrado con su exposición pública, por un situación donde su clienta es blanco de burlas centradas en su imagen y prestigio. Él ve inconcebible que alguien en tal contexto se beneficie.

"Es de dominio público que la empresa Tigo da un pésimo servicio de Internet y cable por los cuales son miles y miles los ciudadanos quejándose. Además, no perdamos de vista que hablamos aquí de una adulta mayor a la cual le deberían tener el respeto y consideración quien, además, ha sido su clienta por 20 años", concluyó.

Además del reclamo civil, la traductora de 72 años presentó una denuncia ante el Ministerio Público contra persona ignorada para que se investigue la publicación de su conversación con Tigo.