Rodrigo Arias: 'Álvarez Desanti llevará agenda del arismo al Gobierno'

Exprecandidato hace adhesión pública al aspirante liberacionista

Cuatro años y 15 días después de que Rodrigo Arias renunciara a ser precandidato contra Johnny Araya para las elecciones del 2014, anunció públicamente su apoyo a Antonio Álvarez Desanti en la carrera por la candidatura presidencial del Partido Liberación Nacional (PLN).

Este viernes, a las 7:30 p. m., en una finca de media hectárea propiedad de Gerardo Rojas, alcalde del cantón de Flores (Heredia), Arias aseguró que el diputado verdiblanco "llevará la agenda arista" al Gobierno.

"Lo apoyo porque sé que Antonio va a llevar la agenda arista de ir al Gobierno a gobernar y no a administrar, porque sé que le va a dar oportunidades a la juventud; lo apoyo porque es el único candidato que tiene opción de ganar en el 2018, no hay ningún otro que pueda", dijo el exministro de la Presidencia.

Arias arengó a los presentes, menos de 200 personas (se dispusieron 200 sillas, pero no todas estaban ocupadas), a que le den la "bandera del arismo" a Álvarez Desanti, "para que sea la fuerza transformadora desde el gobierno".

Ante la adhesión del hermano del dos veces presidente de la República, Óscar Arias, el actual legislador le respondió con un discurso lleno de elogios y recuerdos de cuando ambos fueron ministros en la primera administración Arias (1986-1990).

Luego, respondió a la petición para que gobierne al "estilo arista" diciéndole a Rodrigo Arias que lo acompañe de cerca durante los cuatro años que espera dirigir el país, expresó con evidente triunfalismo.

"Después de ese gobierno he cometido errores, pero nunca en el campo de la ética, porque siempre será una exigencia dentro de la visión arista de la política, la probidad en la vida pública y en la privada. (...) quiero recibir con entusiasmo el apoyo de Rodrigo y le digo que no me siento satisfecho únicamente con su discurso, quiero además que Rodrigo me ayude, como un gran asesor a mi lado, durante los cuatro años del gobierno", manifestó Álvarez.

Añadió que ha recibido críticas de su principal contendor, José María Figueres, por el apoyo del arismo y aseguró que lo único malo de ese apoyo es "no recibirlo". Además, aseguró que Figueres se ha alejado mucho de esos dictados de probidad y ética que, defiende, él sí tiene.

"Aquí la hipocresía no se vale. (...) José María celebraría tener, aunque fuera un 'selfi', para subirlo a su página de campaña", apuntó Álvarez.

Críticas al gobierno de Solís.

Como asunto principal de una eventual administración suya, el diputado hizo referencia a las listas de espera de los hospitales de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) e hizo nuevamente referencia al choque con el diputado Marco Redondo, del Partido Acción Ciudadana (PAC), sobre la cantidad de bonos de vivienda que ha dado este gobierno en distritos como Pavas.

De hecho, hizo referencia a la frase que lo enfrentó a varios congresistas del oficialismo, de que hay que salir de "la noche oscura del PAC".

Aunque no estuvo presente en la actividad, los oradores Víctor Hugo Víquez, Rodrigo Arias y Nuria Marín hicieron constantes referencias al exmandatario Óscar Arias, quien estuvo representado por su esposa Suzanne Fischel.

Marín, esposa de Álvarez, de hecho calificó a Rodrigo Arias como un mentor del hoy precandidato, mientras fueron compañeros de gabinete entre 1986 y 1990: Arias fue el jeraraca de la cartera de la Presidencia y Álvarez de Agricultura y Ganadería y, luego, de Gobernación.

"Yo no soy de las que esperan los cambios, ni ninguna de las que integramos el grupo Mujeres Ya. Somos el 50% de la población, pero no estamos ocupando puestos en la toma de decisiones", señaló Marín, quien también dijo que, sin ella, su esposo no sería lo que es en la actualidad y, por eso, aseguró que en el 2018 llevarían la misma cantidad de ministras que de ministros al gobierno.

Además de los mencionados, en el evento estuvieron exdiputados como Andrea Morales y Jorge Arturo Sánchez, además de los actuales legisladores Carlos Arguedas, Ronny Monge y Karla Prendas.

Esta fue la primera actividad del precandidato Álvarez luego de dejar la presidencia de la Asamblea Legislativa en manos del Movimiento Libertario, cuyo diputado José Alberto Alfaro, lo sustituirá durante las 10 semanas que se espera durará la campaña hacia la convención del PLN, el próximo el 2 de abril.

Aunque la reunión proselitista estuvo llena de aristas, también se hizo alguna mención a la expresidenta de la República, Laura Chinchilla, cuyo exministro de Comunicación, Francisco Chacón, es el jefe de la campaña de Álvarez Desanti.

Víctor Hugo Víquez, quien coordina la campaña del diputado en Heredia, aseguró que, como precandidato, Álvarez no tiene que dar explicaciones sobre ningún "error" a nadie, porque "nunca ha hecho nada malo".











Comparta este artículo Nacional Rodrigo Arias: 'Álvarez Desanti llevará agenda del arismo al Gobierno' Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: Rodrigo Arias: 'Álvarez Desanti llevará agenda del arismo al Gobierno' Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.