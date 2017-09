Rodolfo Piza pidió cuentas a diputado del PUSC por citas con Juan Carlos Bolaños

El candidato presidencial del PUSC, Rodolfo Piza, le pidió cuentas al diputado de su partido Luis Vásquez por las reuniones que sostuvo con el empresario importador de cemento Juan Carlos Bolaños, hace algún tiempo, así como por los objetivos de los encuentros.

Así lo ratificaron, por separado, tanto Piza como Vásquez. En la cita, el legislador también le tuvo que explicar al aspirante presidencial del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) las gestiones que él, como parlamentario, hizo para tratar de eliminar el impuesto del 5% a la importación del cemento en un proyecto de ley que se tramita en el Congreso.

Esa reunión se habría realizado la semana pasada, según manifestó el candidato y se generó porque Vásquez fue mencionado entre los legisladores que tuvieron reuniones con Bolaños, en el intento del empresario por que se hicieran cambios al reglamento para la importación del cemento, en el 2015.

Piza alegó que desde "hace tiempo" le había solicitado explicaciones al legislador limonense y, en una respuesta enviada por escrito a La Nación, el lunes 4 de setiembre, aseguró que lo haría de nuevo.

"Por mi parte, le pediré explicaciones a don Luis Vásquez sobre las reuniones que usted señala, para conocer de qué trataron", comentó el candidato presidencial.

"Sí, él ya me había señalado que se había reunido varias veces, que el señor (Juan Carlos Bolaños) le había planteado varias veces el tema del cemento, de la importancia de romper -digamos- el duopolio, pero es un tema que me parece que los diputados normalmente se reúnen con mucha gente que les pide citas", informó Piza.

Vásquez, por su parte, se refirió a la reunión con su candidato presidencial de esta forma: "Él me preguntó que si lo conocía (a Juan Carlos Bolaños), yo le dije que sí y que le hablé sobre el tema de la apertura del cemento, que fue en lo que yo siempre aposté en beneficio de los consumidores".

En la Comisión Especial Investigadora de los Créditos del Banco de Costa Rica (BCR) se presentó una moción para convocar a comparecer a Vásquez, precisamente por las reuniones que tuvo con el importador de cemento

Además, el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), Iván Brenes, dijo ante la Comisión Investigadora que, en una ocasión, Vásquez llegó con un empresario a pedirle una cita, porque al empresario se le abrió un procedimiento investigativo por entregar un plan de vivienda fuera de plazo. Brenes alegó que ni siquiera lo recibió.

Aparte de Vásquez, podrían ser citados Johnny Leiva, también de la Unidad; el legislador independiente Víctor Hugo Morales Zapata (antes del Partido Acción Ciudadana); el liberacionista Rolando González, el libertario Otto Guevara Guth (quien también se reunió con Bolaños), el exdiputado Luis Gerardo Villanueva y el expresidente de la República José María Figueres Olsen.

Mociones de Vásquez

Además de las citas que tuvo con Bolaños, Rodolfo Piza aseguró que él le pidió explicaciones al diputado Vásquez por las mociones que presentó en el proyecto de ley 19.732, denominado Ley de impuesto del 5% sobre la venta de cemento producido en el territorio nacional o importado.

Las mociones de Vásquez, que ya fueron desechadas, pretendían impedir que el impuesto al cemento se le cobrara al producto importado, y que solo se gravada el cemento producido en el país.

Específicamente, las mociones del socialcristiano intentaron modificar la redacción de los artículos 1 y 2 del proyecto, donde se crea el impuesto y se establece el hecho generador del tributo. Con las mociones de Vásquez, se pretendía eliminar toda referencia al cemento de importación.

"Bueno, yo no conocía del tema. Le pregunté de qué se trataba eso, porque yo no conocía el tema. En este momento, lo que hay es una ley de impuesto para las empresas nacionales, cuyos ingresos van para las municipalidades. Él lo que tenía temor es que no se afectaran los ingresos de las municipalidades", comentó Piza.

En la reunión que Piza mantuvo con Vásquez, el diputado alegó que las mociones ya habían sido desechadas, el miércoles 30 de agosto, y que ahí había muerto el tema.

La Nación le consultó a Vásquez sobre el objetivo de sus mociones y, para eso, se le consultó quién había redactado las mociones y cuál era la intención de eliminar el impuesto al cemento de importación.

Primero, el legislador evitó responder directamente y solo contestaba, durante una conversación por vía telefónica, que ya las mociones habían sido desechadas; luego, añadió que solo pretendían mejorar el proyecto y, finalmente, apuntó también por un correo electrónico enviado a este periódico que él está "en contra del establecimiento de impuestos, sean nuevos o por extensión de su base".

"Este proyecto es relativo a un impuesto, que ahora pesa sobre la producción (lo pagan las empresas productoras), pero que se quiere poner a pagar a todos los compradores de cemento directamente", aseguró Vásquez en su correo.

De acuerdo con el alegato del legislador limonense, las mociones ya desechadas no las volverá a presentar. Vásquez negó, además, que haya hecho esas mociones para eliminar el impuesto al cemento de importación inducido por alguien, y aunque primero dijo que las había redactado él, luego aseguró que las escribieron sus asesores, pero rechazó revelar el nombre de la persona específica que las hizo.

"Siempre se valoran en la fracción, nosotros presentamos mociones a cualquier proyecto que busque poner impuestos. Teníamos que analizarlas en fracción", manifestó Luis Vásquez.

El trámite del proyecto de ley, que no solo modifica el cobro del impuesto sino que además le metería el tributo al cemento importado, sigue adelante en la Comisión de Asuntos Municipales, con un nuevo texto aprobado.