Pymes con drones tendrán tres años para obtener certificación sin costo

Las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) que operan drones para su actividad comercial, industrial o productiva podrán certificarse para el uso de esos aparatos sin costo durante tres años.

La Dirección General de Aviación Civil (DGAC) dio a conocer que dará tres años de gracia, a partir del 13 de agosto, para que las Pymes interesadas obtengan los permisos necesarios para naves no tripuladas sin pagar los $1.874 que cuesta el trámite. Ese día entran a regir una serie de reglas para el empleo de drones en el país.

El requisito para gozar de ese privilegio es estar inscrito ante el Ministerio de Economía, Indrustria y Comercio como Pyme.

Allen Víquez, inspector de operaciones de Aviación Civil, explicó que la certificación busca garantizar que las compañías que operan drones con un peso mayor a 25 kilogramos para fines comerciales, industriales, constructivos o de investigación trabajen con los estándares de seguridad necesarios y que cuentan con las pólizas de ley.

"Esta es la primera vez que vamos a certificar empresas que manejan drones, nosotros certificamos aerolíneas y escuelas de aviación y tardamos seis meses, creemos que para drones podríamos tardar un poco menos, pero la experiencia nos dice que tardaríamos cerca de seis meses en certicar las empresas", detalló el funcionario.

El Estado dio a conocer la regulación desde setiembre de 2015, pero será hasta el próximo mes que entre en funcionamiento.

El proceso para conseguir el aval consta de cinco fases en las que el interesado debe demostrar que cuenta con los seguros, que sus pilotos tienen licencia y cuentan con los manuales de operación, entre otras cosas.

Reglas

La regulación establece que no se puede volar drones sobre los siguientes sitios: el centro penitenciario La Reforma, en San Rafael de Alajuela; la Casa Presidencial, en Zapote; el Ministerio de Seguridad Pública, en barrio Córdoba, San José; el volcán Arenal, en San Carlos, el paso de La Palma, en el Zurquí, y el centro de formación policial Murciélago, en La Cruz, Guanacaste.

Las sanciones por violar esa restricción es de hasta 20 salarios mínimos del Poder Judicial.

Según las disposiciones de la DGAC, no se permitirá operar drones a más de 120 metros de altura ni en un radio de ocho kilómetros de un aeropuerto. La operación de drones cerca de aeródromos se permitirá solo con autorización previa de las autoridades aeroportuarias.

"Esta regulación es necesaria desde el punto de vista aeronáutico porque ya se han reportado incidentes a nivel mundial causados por drones. En abril del 2016, por ejemplo, un drone impactó de frente un avión en pleno vuelo en un aeropuerto de Londres. La aeronave aterrizó sin inconvenientes pero pudo causar una catástrofe aérea de gran magnitud", dijo Marielos Bogarín, abogada en especialista en Derecho Aeronaútico.

Recreación

Las personas que posean drones para uso recreacional no deberán certificarlo ni tomar los cursos necesarios para su operación, el requisito para eso es que su equipo no pese más de 25 kilogramos.

No obstante, los propietarios de estas aeronaves deberán respetar lineamientos como no volar a más de 120 metros de altura, maniobrar siempre con el aparato a la vista y no usar los drones en las zonas restringidas. Tampoco podrán elevarse sobre aglomeraciones o eventos públicos.

Además, deberán ponerle al dron una placa con toda la información de contacto del dueño.

"El uso recreacional solo debe cumplir con las limitaciones de altura, cercanía de aeropuertos, ni volar sobre aglomeraciones de personas (...) Si alguien viola esta normativa se expone a sanciones, según la gravedad de los hechos, de uno a 20 salarios mínimos", declaró Víquez.