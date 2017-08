Proyecto Discovery Costa Rica todavía se encuentra en etapa de discusión entre socios

El proyecto para construir el parque temático Discovery Costa Rica, en Liberia, Guanacaste, todavía se encuentra en una etapa de discusión y aclaración de aspectos legales entre sus socios, aunque se había anunciado que su construcción se iniciaría en los primeros meses del 2018.

Así lo informó mediante un comunicado de prensa la empresa Sun Latin America, que pretende levantar el parque en asocio con Discovery Communications Inc. La primera se encargaría de desarrollar la obra y la segunda le daría el nombre al parque y actuaría como concesionario.

La previsión es que Dicovery Costa Rica ofrezca un parque de aventura y dos hoteles en una primera etapa y que, en las siguientes, se construya un hotel de playa y uno de montaña, cercano a los volcanes de la zona.

Sun Latin America informó de que, a pesar de la discusión, "continúa al frente del ambicioso proyecto turístico que brindará desarrollo socioeconómico en la provincia, el cual se empezó a gestar desde hace más de 10 años y que en este momento tiene un avance importante".

"Estamos en una serie de conversaciones de las cuales no podemos brindar mayores detalles en este momento por respeto. Indiferentemente de este, garantizamos la seriedad de nuestra empresa como desarrollador y el compromiso por llevar este proyecto a buen puerto", afirmó Tom Turner, presidente de la compañía.

Añadió que se ha efectuado una serie de inversiones y que se cumple "a cabalidad con todos los permisos y requerimientos legales del país".

"A la fecha no se han dado inconvenientes por ninguno de estos elementos", dijo Turner, quien sostuvo que es "incuestionable" el apoyo de su empresa al proyecto, que empezaría en una finca de unas 880 hectáreas, a 2,3 kilómetros del aeropuerto Daniel Oduber. Las estimaciones iniciales indicaban que la apertura se produciría en el 2020.

Mientras tanto, en Casa Presidencial, la vicepresidenta Ana Helena Chacón afirmó: "El proyecto continúa, hay unos temas que están viendo entre privados. Nosotros como Gobierno lo que hemos hecho es asegurar que las personas, cuando hacen el anuncio de venir al país, tuviesen todos los permisos datos y el proyecto se pudiese establecer".

"Es muy común que un proyecto desarrollo hotelero pueda venir bajo una marca o bajo otra. En este momento, nosotros no manejamos ninguna información de que la marca no sea la que va a tener, pero tenemos la certeza de que el proyecto permanece en Liberia, que los dueños de la tierra continúan con el interés de desarrollar y también estarán continuando las conversaciones con los otros socios que han establecido. El proyecto no se ha terminado".

"Nosotros como gobierno no podemos decirle al privado el ritmo que le va a impregnar, la velocidad en la que quiere hacer su desarrollo. Entonces, yo no sé si ellos ya presentaron o no presentaron los permisos para la construcción".

"Lo que correspondía desde el Ejecutivo, asegurar que hubiese la estabilidad sobre todo por parte de Setena para hacer un desarrollo como el que se planteó, nosotros eso lo tramitamos desde el Poder Ejecutivo. Eso es un proyecto que tiene muchos años de estarse madurando y llevará el ritmo que toman los grandes desarrollos turísticos en el país.

El 18 de abril, ambas empresas anunciaron conjuntamente el proyecto durante una conferencia de prensa realizada en el Teatro Nacional, en San José, con la presencia del presidente de la República, Luis Guillermo Solís.

La conferencia se realizó un día después de que el presidente Solís anunciara en su Facebook, mediante un video, el proyecto para el parque temático.

Aparte de Solís, en la conferencia de presentación del proyecto estuvieron la segunda vicepresidenta, Ana Helena Chacón, y los ministros de Ambiente y Energía, Édgar Gutiérrez; de Turismo, Mauricio Ventura; el interino de Comercio Exterior, Jhon Fonseca y de Comunicación, Mauricio Herrera.

Las empresas detallaron que la inversión en la primera etapa sería de $400 millones. Ileana Rodríguez, representante de Discovery Costa Rica, explicó en aquella ocasión que los $400 millones provienen de inversionistas agrupados en un fondo. Dijo que una prestigiosa firma de abogados garantizará la limpieza de los recursos previo a su ingreso a Costa Rica.

Además, se informó de que Discovery Costa Rica generaría 2.000 empleos en la etapa de construcción y 4.000 entre directos e indirectos cuando estuviera en plena operación.