Proyecto obligaría a partidos a garantizar presencia de mujeres en puestos de elección

Los diputados aprobaron este lunes, en primer debate, un proyecto de ley que establece como obligatoria la paridad de género en las papeletas, tanto de forma horizontal como vertical.

Eso significa que los partidos no solo deben alternar hombres con mujeres en las papeletas diputadiles de una provincia, sino que también deben alternar entre provincias, de manera que si los hombres encabezan cuatro provincias, las mujeres lo hagan en tres y viceversa.

Con ello, un grupo amplio de congresistas busca garantizar la presencia de mujeres en los puestos de elección, como los de la Asamblea, los de los concejos municipales y los de las alcaldías.

Aunque ya la Sala IV había ordenado que las papeletas debían alternarse en todo sentido, los legisladores decidieron garantizar una mayor participación femenina por la vía de una reforma legal.

La iniciativa recibió los votos favorables de 22 legisladores, mientras que 16 votaron en contra. Se aprobó pasadas las 7 p. m., luego de varias semanas de polémica por los partidos que se oponen a que esa normativa sea obligatoria.

Algunos legisladores alegan que sería prácticamente imposible cumplir con tal principio. Afirman que, por ejemplo, en papeletas municipales, sería imposible que la mitad de los alcaldes electos sean hombres y la otra mitad, mujeres.

El proyecto hace dos cambios principales en el Código Electoral. Primero, en el artículo 148 de esa ley, para que diga así:

"Todas las nóminas de elección popular y las nóminas a cargos en órganos de dirección y representación política estarán integradas en forma paritaria, tanto vertical como horizontal y con alternancia. El primer lugar de cada una de las nóminas de elección popular por provincia, cantón y distrito será definido por el partido político."

Emilia Molina, del Partido Acción Ciudadana (PAC), destacó que la iniciativa también obligará a los partidos a crear una secretaría de género con fondos propios, para promover la capacitación y formación de las mujeres dentro de las agrupaciones políticas.

A pesar de que para su votación se logró un acuerdo entre partidos políticos, dos diputados se pusieron en el camino, para impedir la aprobación por dos horas.

Primero, se dio un acuerdo entre fracciones legislativas para no hacer uso de la palabra antes de votar el proyecto sobre paridad de género, pero luego Óscar López, del Partido Accesibilidad Sin Exclusión (PASE), pidió la palabra.

Después, Luis Vásquez, de la Unidad Social Cristiana (PUSC), acaparó el micrófono durante casi una hora y media, para exigir que se le diera la posibilidad de meter una moción en una reforma a la Ley de Expropiaciones, por discutirse luego del plan sobre paridad.

"No me gusta que genitalicemos la política. No me gusta que a una mujer se le quiera dar el lugar preponderante que merece solo por el hecho de ser mujer. Pasamos al tema de las decisiones políticas o las decisiones impuestas", dijo López, quien alegó que muchos partidos políticos buscan hacer campaña electoral con esta iniciativa.

"Creo que la mujer merece igualdad, pero no creo que esto haya que imponerlo", comentó López, entre otras cosas, e insistió en que su voto para el proyecto sería negativo. Sin embargo, a la hora de la votación, no estaba.

Los que sí estaban y votaron en contra fueron ocho diputados del Partido Liberación Nacional (PLN), dos del Movimiento Libertario y seis del PUSC.

Molina explicó que las agrupaciones y personas que se opusieron a la iniciativa piensan en una sociedad "sin mujeres".

"Ha costado que al 51% de los habitantes se les reconozcan sus derechos, porque esto significa que se desplace a los hombres, que han estado ocupando espacios de las mujeres", comentó Molina.

Rosibel Ramos, del PUSC, alegó que el proyecto maltrata los derechos de los ciudadanos, a quienes no se les permitirá pelear por sus alcaldías.

"Consideramos que es un maltrato para los diferentes cantones del país. Los diputados municipalistas creemos seriamente que se afectarían los derechos de los ciudadanos de buscar una elección en la alcaldía o la vicealcaldía. Esperamos que el próximo jueves este grupo no llegue a los 38 votos".

"Hoy solo llegó a 22. Según nuestros análisis, se requieren los 38, (por lo que) lo perderían y se enviaría a archivar. Esto no tiene nada que ver con la igualdad de género, (sino que) logra que las mujeres logren objetivos sin ningún tipo de lucha, ni de trabajo ni de transparencia", comentó Ramos.

La semana pasada, un grupo de diputadas y diputados habían amenazado con paralizar el avance de los proyectos de ley si esta iniciativa no se aprobaba en el plenario.

El presidente legislativo, Gonzalo Ramírez, estableció la votación en segundo debate para el próximo jueves 22 de junio.