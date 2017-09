PLN invitó a 'operativo en redes sociales' con pizza y refrescos durante comparecencia de Solís

Pocas horas antes de la comparecencia del presidente Luis Guillermo Solís ante los diputados, un dirigente liberacionista de la campaña de Antonio Álvarez Desanti invitó a todos los simpatizantes del foro de juventud Fuerza Verde a un participar en un "operativo en redes sociales" con pizza y refrescos, durante la comparecencia del presidente Luis Guillermo Solís por el caso del cemento chino y después de esta.

En la imagen que circuló por numerosas redes sociales y que generó miles de publicaciones al respecto, el presidente de Fuerza Verde y regidor liberacionista en Moravia, Giancarlo Casasola, convocó a los liberacionistas para que llegaran a la casa de campaña, en Los Yoses, a hacer publicaciones a partir de las 7 p. m.

En su mensaje, Casasola explicó que la idea provino del equipo de comunicación de Antonio Álvarez y que se le preguntó a él, específicamente, si los integrantes del foro Fuerza Verde estaban interesados en apoyar el operativo de redes sociales.

El mensaje fue emitido por Casasola en el chat de los integrantes del foro y dice literalmente:

"La gente de comunicación de la campaña me consulta si del foro hay gente interesada en apoyar un operativo de redes sociales que se hará hoy después de la comparecencia del presidente ante la comisión investigadora del cemento y durante".

"Sería en la casa de campaña a las 7:00 p. m. y habrá pizza y refrescos, la idea es pasar un buen rato compartiendo mientras posteamos. ¿Quiénes se apuntarían para pasar el contacto?".

Consultado este lunes, a las 10:45 p. m., sobre la veracidad del mensaje, Casasola confirmo a La Nación que efectivamente es un mensaje suyo. Sin embargo, argumentó que no trascendió otra parte referida a la intención real de las publicaciones, pues según él la idea era apoyar el trabajo de los diputados liberacionistas miembros de la Comisión Especial Investigadora de los Créditos del Banco de Costa Rica (BCR).

"Mi intención era decirle a la gente que participara, porque todos tenemos mucho interés en el 'cementazo', hemos tenido una posición condenando esto, porque creemos que es el caso más grande de tráfico de influencia de los últimos años", dijo el dirigente, quien trabaja también en la tendencia de Antonio Álvarez con apoyo en comunicación y redes sociales.

El regidor moraviano añadió que los diputados Ronny Monge, quien preside la Comisión Investigadora; Maureen Clarke y Julio Rojas están bajo mucho presión, "han recibido amenazas y han sido amedrentados" y aseguró que la idea era hacerlos sentir que tienen respaldo.

"Cometí el error de poner la palabra operativo, porque lo cierto es que era un convivio. La gente lo ha maximizado, porque hoy era la comparecencia del presidente", dijo Casasola por vía telefónica.

Durante su comparecencia, Luis Guillermo Solís hizo una referencia a ese mensaje, incluso, cuando les pidió perdón a los legisladores por haberse exaltado la semana pasada, durante una gira en Limón, ante informes que le decían que todo lo relacionado con el caso en investigación era una especie de complot y había actores políticos detrás, para atacar al Gobierno.

En su comentario, Solís dijo que incluso salían mensajes relacionados con esos ataques, como el llamado a comer "pizza y palomitas" durante su comparecencia; sin embargo, no dirigió ningún ataque a nadie específico por el mensaje de los liberacionistas.

Durante la comparecencia, en la transmisión del video en la página de Casa Presidencial en Facebook, este medio observó cómo una misma persona enviaba repetidamente emoticones de disgusto, mientras el mandatario hablaba.

"No era para atacar"

De acuerdo con el dirigente liberacionista, la intención de reunirse en lo que llamó "convivio" más que "operativo" era la de apoyar y no atacar al Gobierno. "Se les dijo que era con absoluta libertad, la única idea era que estuviéramos todos juntos", dijo.

Casasola alegó que no creía que los demás partidos políticos no estuvieran pendientes de la situación, ni interesados en el tema, pero insistió en que todos los convocados tenían absoluta libertad para publicar de la forma que quisieran, sin una línea específica emitida por el partido.

"Alguien me consultó si eso era para atacar al Gobierno y, con toda contundencia, le respondí que no para atacar, sino para apoyar la labor de los diputados de la comisión, no solo los nuestros, sino también a los diputados valientes como Ottón Solís (del PAC) y Patricia Mora (del Frente Amplio)", afirmó Casasola.

El dirigente negó haber recibido, a la hora de la entrevista, una llamada de Antonio Álvarez o de Marcela Villalobos, la periodista del candidato presidencial, para comentarle sobre lo sucedido.

Según Casasola, a la hora de la comparecencia del presidente Solís ante los diputados, él estuvo en la sesión del concejo municipal de Moravia.