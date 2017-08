PAC le toma la palabra al PLN y acepta reformar anualidades para luego debatir alza en impuestos

La bancada legislativa del Partido Acción Ciudadana (PAC) le tomó la palabra al PLN en relación con su oferta para aprobar reformas que aumenten los impuestos de ventas y renta.

La semana pasada, luego del anuncio sobre la crisis de liquidez, Liberación Nacional (PLN) declaró que otorgaría sus 18 votos a las reformas tributarias si se avanzaba con un proyecto para limitar los pluses salariales del sector público.

Al respecto, el jefe de fracción del PAC, Javier Cambronero, aseguró que los legisladores del partido de gobierno están de acuerdo en rescatar el expediente 19.506 (reforma al empleo público), la reforma para limitar los pluses salariales para los empleados públicos, pero para enfocarse principalmente en la modificación a la evaluación del desempeño de los empleados públicos, de la cual depende en muchos casos el pago de las anualidades.

"Requerimos madurar la discusión sobre esos dos proyectos (IVA y renta). Del expediente 19.506 podría rescatarse el tema de los pluses, las anualidades, porque no hay condiciones para una reforma más agresiva, no veo condiciones", manifestó Javier Cambronero.

Añadió que el PAC requiere una posición franca de Antonio Álvarez Desanti sobre las tasas que apoyarían para los impuestos. Según dijo, es necesario saber si el PLN quiere mantener una "carta tributaria muy baja", cuando Costa Rica sueña con ser parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), "donde los países de renta media similares al nuestro tienen una carta tributaria mayor".

En el caso del impuesto de ventas, el gobierno de Luis Guillermo Solís ha sugerido pasar la tasa de un 13% a más de un 15% transformándolo en impuesto sobre el valor agregado (IVA), lo que permitiría controlar los impuestos de médicos, abogados y mecánicos, por ejemplo.

En cuanto al plan de empleo público del PLN, el propio Ejecutivo se encargó de descarrilarlo a principios de año. Este plan establecía que el aumento anual por año laborado no puede superar un 2,56% del salario base para los empleados públicos (actualmente, algunos reciben hasta un 6%), pero, además, iba más allá: proponía reformas en dedicación exclusiva y prohibición, entre otros beneficios.

Luego, el Gobierno presentó otro proyecto que impondría un tope de 2,54%. Ambos textos excluían del pago a los empleados que sean calificados como "buenos", que hoy sí reciben el beneficio. El segundo, además, establecía que no se le pagaría el incentivo a los funcionarios de las instituciones que no cumplieran con las metas de desarrollo.

Aún con los votos del PLN, el PAC no alcanza suficiente apoyo para aprobar una reforma tributaria, pues ambas fracciones solo suman 31 votos y se requiere de 38.

Entonces, el panorama no es fácil en ese cruce de caminos, pues el tercer partido que podría apoyar una reform fiscal no estaría fácilmente dispuesto a que se imiten los pluses de los empleados públicos. Se trata del Frente Amplio, con nueve diputados, que sí está de acuerdo con la creación del IVA, pero no con que la tasa suba más allá del 13%, algo en lo que coincide con el Movimiento Libertario.

De acuerdo con Cambronero, el PAC está al ciento por ciento apuntado con la aprobación de la transformación del impuesto de ventas en un impuesto al valor agregado, aumentando la base de productos y servicios sobre la que se aplique el tributo e incrementando la tasa de un 13% a un 15%.

Para analizar las posibilidades de ese avance en impuestos, los legisladores oficialistas se reunieron este jueves 3 de agosto con el viceministro de Hacienda, Fernando Rodríguez.

"En campaña, dijimos que los primeros dos años no había premura y que el Ejecutivo podría no entrar a hablar de impuestos hasta el año tres y cuatro. Ante el anuncio de falta liquidez, yo veo tres salidas: que la Asamblea autorice al Gobierno a buscar fondos en el exterior, pero lo veo complicado; que siga emitiendo bonos de deuda interna, con lo cual se resuelve el problema a corto plazo, pero eso genera presión en las tasas de interés, y la mejor vía es el IVA y la reforma en renta", comentó el vocero del partido oficialista.

Sin embargo, Cambronero alega que esos proyectos de ley están "muy empantanados" en la Comisión de Asuntos Hacendarios del Congreso y con la nula colaboración de los partidos Unidad Social Cristiana (PUSC) y del Movimiento Libertario.

Aunque Hacienda ya se reunió con los diputados oficialistas, ni la Presidencia de la República ni los líderes de la fracción del PAC se han acercado a los demás jefes de fracción para plantear una estrategia de avance en los planes fundamentales que aporte soluciones a la crisis de liquidez gubernamental.

En la reunión de los jefes legislativos del jueves, ni el ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro; ni su viceministro, Luis Paulino Mora, se acercaron a plantear la posibilidad de negociación, eso aunque durante todo el mes de agosto es el Ejecutivo el que dicta la agenda de los legisladores, durante el primer periodo de sesiones extraordinarias.

Javier Cambronero alegó, el viernes, por vía telefónica con La Nación, que tan solo habían pasado tres días desde el anuncio del presidente Solís sobre la crisis y resaltó que ya Hacienda se había reunido con ellos.

En conferencia de prensa, el jueves también, Antonio Álvarez respondió al presidente diciendo que el mensaje de Solís era "irresponsable, cínico y demagógico" e insistió en que se debe frenar la campaña publicitaria del Gobierno central y de las instituciones, además de reactivar la discusión del proyecto sobre empleo público, hasta su votación final.

"Yo no estoy sugiriéndole al Gobierno cómo lo debería hacer, pero podría ser en un solo proyecto a la vez, donde vaya el IVA, la renta y el empleo público. O podría ser antes, que se tramite empleo público", indicó el aspirante presidencial.

Pese al anuncio de Solís sobre la crisis de liquidez en el Gobierno, Cambronero arguye que los partidos deberían reconocerle al Ejecutivo que "los esfuerzos para la contención del gasto han sido meritorios", específicamente en legislación para "recortar privilegios" y renegociar convenciones colectivas.

Según el jefe de la fracción del PAC, el gordo aumento del Presupuesto en el 2014 se debió a la negociación del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), el aumento salarial a los empleados públicos y el vencimiento de títulos de la deuda externa.

"Han lanzado críticas de corto plazo, de que somos nosotros los culpables del déficito, pero es lo contrario, es un problema crónico y nos toca a todos, como acuerdo, acometer las medidas necesarias", insistió Cambronero.