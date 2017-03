Ottón Solís pide en carta al presidente cerrar Bancrédito

Diputado del PAC envió la nota al presidente el lunes pasado

En la enésima carta que Ottón Solís le envía al presidente de la República, Luis Guillermo Solís, el legislador le pide cerrar el Banco Crédito Agrícola de Cartago (Bancrédito) y que esa entidad sea absorbida por el Banco Nacional o por el Banco de Costa Rica.

De acuerdo con Solís, el procedimiento legal para hacer eso podría ser similar al que se estableció en la Ley de Disolución del Banco Anglo, a mediados de los 90, durante el gobierno de José María Figueres Olsen.

"Si el BCAC no se diversifica, su futuro es aún más sombrío; sin embargo, llevar a cabo dicha diversificación implica duplicar lo que ya hacen el Banco Nacional (BN) y el Banco de Costa Rica (BCR). Convertido en un banco de desarrollo tampoco es una opción racional, ya que duplicaría lo que hace el Sistema de Banca para el Desarrollo", dijo el legislador en su carta al mandatario.

Según el recuento del fundador del Partido Acción Ciudadana (PAC), el Bancrédito ha tenido crisis que han obligado a los otros bancos estatales a salir en su rescate, ya fuera con alianzas o compra de los activos, además de lo que le ha costado al erario público, como la capitalización que recibió a finales del 2008, por $17,5 millones.

"A pesar de actividades rentables que se le han adjudicado con exclusividad, entre ellas la recaudación del impuesto de renta, la venta de timbres y especies fiscales, y la administración del Financiamiento Nacional para el Desarrollo (Finade), las crisis han sido recurrentes", dijo el parlamentario.

Para el diputado Solís, la idea de tener un banco provincial (tal como nació Bancrédito en 1918, exclusivo de Cartago) fue un error, porque se le impusieron límites geográficos y económicos que afectaron su eventual capacidad de diversificación, al contrario de lo sucedido con el BN y el BCR.

Aunque el presidente generalmente no le responde las cartas al diputado oficialista, ya adelantó a finales de febrero su criterio sobre la actual situación de la entidad bancaria, cuando aseguró que el Gobierno cree que Bancrédito es salvable.

De hecho, el 24 de febrero el Nacional anunció que le giraría ¢2.000 millones al Bancrédito como adelanto por la venta del servicio de recaudación del impuesto de salida del país, con tal de permitirle tener ganancias y que no entre en una irregularidad financiera, por tener seis pérdidas mensuales en un año.

Este jueves, se informó de que efectivamente el Bancrédito utilizó el dinero girado por el BN para cubrir sus préstamos morosos y tener ¢226,5 millones de ganancias en febrero, para salvarse de la irregularidad.

En medio de las crisis que ha tenido en el último año esa entidad, en febrero La Nación publicó que los directivos del banco elevaron el gasto en dietas en un 9%, o sea, un plan de gastos por ¢240 millones frente a los ¢219 millones para el 2016.

Para el diputado tampoco es conveniente especializar a ese banco para un sector específico, como agro, educación o el cooperativo, porque cree que concentrar los riesgos lo haría vulnerable a malas condiciones del sector respectivo.

La opción de cerrarlo, cree el legislador, permitiría bajar los gastos en dietas, gerentes, alquileres y viajes, entre otros rubros. "Los habitantes de Cartago no se verían afectados, ya que los otros dos bancos del Estado, al igual que en las otras provincias, tienen amplia presencia", le escribió el diputado Solís en su carta al presidente Solís.

Apenas supo de la propuesta del parlamentario oficialista, el diputado Francisco Camacho, del Frente Amplio, aseguró que se trata de un plan irresponsable.

"Yo no sé qué clase de economista propone esto, en lugar de ofrecer ideas constructivas para salvar una institución centenaria de la provincia cartaginesa. Solís, al hacer esta propuesta, está tocando lo más hondo del ser cartaginés, este banco nació en Cartago y con la nacionalización de la banca se puso a disposición de todo el país", comentó Camacho.

El frenteamplista adujo que no es momento de despedir 300 personas y aseguró que, antes que cerrarlo, debería lanzar alguna propuesta para salvar a esa entidad bancaria. "Con los cartagos no se juega, usted tiene que proponer ideas creativas y si no las tiene, mejor quédese callado", dijo Camacho en un comunicado de prensa.











