Nuevo presidente legislativo ordenó almuerzo para su familia con recursos de la Asamblea

El diputado libertario José Alberto Alfaro asumió este lunes la presidencia de la Asamblea Legislativa por diez semanas y, para celebrarlo, ordenó al Departamento de Prensa y Protocolo contratar un servicio de almuerzo, con recursos públicos, para ocho personas: los miembros de su familia.

La actividad se iba a realizar al mediodía de este martes en el salón Alfredo Volio del Castillo Azul, sede de la presidencia legislativa, en el espacio donde los jerarcas legislativos suelen recibir a grupos políticos y sociales, así como efectuar las sesiones semanales del Directorio legislativo.

La petición de Alfaro llegó al Departamento de Protocolo este lunes, según explicó la jefa de esa oficina, Karla Granados, luego de que el jerarca legislativo interino confirmara a La Nación que había solicitado el servicio para su familia.

Ante la solicitud del nuevo presidente del Congreso, Protocolo procedió a contratar un catering service que les sirviera el amuerzo a sus parientes.

Sin embargo, al final del plenario del lunes, el diputado del Movimiento Libertario informó de que canceló la recepción: "Lo que pensaba hacer era algo muy chiquito (...) Muy familiar y no un almuerzo excesivo. O sea, era que me visitaran los miembros de mi familia y mandar a traer unas hamburguesas y unos refrescos y eso era todo lo que yo pretendía".

"Es que ya no me gustó, de la forma en que se hizo, ahora que vi lo que están preparando, no me gustó".

El jerarca interino confirmó que él solicitó el servicio, pero insistió en que era "algo común y silvestre", no el servicio que Protocolo había contratado.

El director ejecutivo del Congreso, Antonio Ayales, informó de que durante la gestión del presidente propietario, Antonio Álvarez Desanti, no se han realizado gastos de alimentación ni de bebidas para actividades sociales ni familiares.

De hecho, que no hay una partida de gastos confidenciales asignada para actividades de ese despacho.

El diputado Alfaro, vicepresidente del Directorio legislativo, asumió la presidencia porque Álvarez Desanti decidió ausentarse de su cargo y del plenario, a partir del 23 de enero, para dedicarse a la campaña por la candidatura presidencial en el Partido Liberación Nacional.

Esas ausencias dejarán a Alfaro al frente de la Asamblea Legislativa desde ahora y hasta el lunes 3 de abril, fecha en que el verdiblanco volvería a sus funciones, sea que gane o no la convención liberacionista.

Cancela de última hora.

Para cuando La Nación le consultó al presidente legislativo interino sobre el almuerzo con su familia, ya había dado la orden de cancelar la actividad familiar. Alegó, además, que dos de sus ocho familiares no iban a poder llegar.

También, reiteró, no le satisfizo la forma en que Protocolo organizó la actividad, pues dijo que era "un almuerzo excesivo" y no las hamburguesas con fresco que tenía en mente.

"Después me di cuenta de que hay unos miembros de mi familia, y hay una persona que está enferma, y otra que no pudo venir; y la verdad es que tampoco... Lo que pensaba hacer era algo muy chiquito", comentó Alfaro.

"Sí, pero es que ya no me gustó, de la forma en que se hizo, ahora que vi lo que están preparando, no me gustó. Y consideré, le dije yo, porque ahí era, le dije a don Germán (su jefe de despacho) de que de esa forma no", añadió.

Consultada la jefa de Protocolo sobre la cancelación de la actividad y las razones que apuntó Alfaro para hacerlo, indicó que solamente se les informó que ya no se realizaría. Entonces, Granados conversó con el proveedor del servicio y acordaron que no se le tendría que hacer ningún pago.

El presidente interino dijo que la reunión con sus familiares "será hacerlo en otro momento, de una forma muy rápida".

A diferencia del presidente propietario, quien no utilizó durante sus meses de gestión el vehículo discrecional asignado a la presidencia legislativa, Alfaro ya gestionaba ayer dicho vehículo y un chofer. Álvarez Desanti tampoco recurrió al teléfono discrecional asignado a ese despacho.











