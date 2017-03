Mariano Figueres confirma que dinero ofrecido a periodista era de la DIS

Al fiscal general le dijeron que los recursos eran de un oficial, no de la organización

El dinero que un oficial de la DIS le ofreció a un periodista del Diario Extra, en noviembre, para que pagara su factura telefónica y siguiera entregando información "sobre narcotráfico" a la entidad provenía del presupuesto de esa dirección y no del bolsillo del funcionario, según confirmó este jueves el director de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS), Mariano Figueres.

"El periodista retoma (en una reunión con el oficial, en un restaurante) que tiene problemas económicos con el teléfono. Ahí, ante esa instancia, se le indica que se logró conseguir una cuota para lo que él había solicitado, eso sí, que debía firmar un recibo haciendo constar que se le dio la plata", dijo Figueres en conferencia de prensa.

Además, el jerarca insistió en que el oficial a su cargo, del Departamento de Gestión de Amenazas Criminales, no buscó al periodista y que no tuvo la iniciativa de ofrecerle dinero y, finalmente, que esa cuota no salía del bolsillo del oficial de la DIS.

Esta versión dista de lo que le relató el fiscal general, Jorge Chavarría, a La Nación el miércoles por la tarde.

Chavarría aseguró que, ante una denuncia de Extra, se le consultó al subdirector de la DIS, Jorge Torres, y que este afirmó que el oficial había actuado por su cuenta.

"Nos parecía que era importante, era anormal que un oficial de la DIS reclutara a un periodista, trabajando por su cuenta, porque podría prestarse para espiar al medio en lo interno y que era una amenaza para la libertad de prensa. Como el oficial le tenía confianza (al periodista), lo llamó y le dijo que le iba a pagar el teléfono para que le siguiera informando.

"Eso fue lo que ocurrió, pero fue el oficial, no la DIS. Cada oficial tiene sus propios contactos y los maneja a su manera. En ese contexto, como es un procedimiento normal a través de colaboradores en todo lado, sobre el narcotráfico", comentó Chavarría por vía telefónica.

La conferencia de Mariano Figueres, la primera realizada en la sede de la DIS desde hace muchos años, tiene que ver con la denuncia que hace el Diario Extra contra esa Dirección por intentar "reclutar periodistas como informantes", lanzada el miércoles en la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa.

Según el reclamo de Paola Hernández, directora de ese matutino, el oficial de la DIS "intentó sobornar" al redactor e, incluso, lo "intimidó" o forzó de alguna forma a seguir colaborando con datos. La periodista denunció el hecho ante la Fiscalía, pero Chavarría aseguró que no pudieron constatar que se haya cometido ningún delito.

Relación de tres años

Tanto el relato de Torres a la Fiscalía como el de Mariano Figueres ante los medios coinciden en que la relación entre el oficial y el redactor de sucesos venía desde el 2014. No obstante, el jefe de la DIS añadió este jueves que comenzó desde inicios de ese año, a la luz de una investigación sobre narcotráfico para la que el periodista ofreció información.

"Desde ahí comienza una relación. El coordinador no puede negarse a recibir los datos que este muchacho dice tener. Incluso, se coordinó una visita con este periodista al Caribe, para constatar la información y ver si lo que nos estaba informando era cierto, siempre enfocados en una investigación por narcotráfico. Ahí se descarta la información", refirió Figueres.

También difiere lo dicho por el director de la DIS de lo que asegura el fiscal Chavarría sobre la práctica común de pagarles a las fuentes por la información. Mientras que Chavarría la reconoce como una práctica común, Figueres aduce que no han tenido presupuesto, en dos de los tres años de su gestión, para ese tipo de gastos.

Al entrar, en el 2014, el anterior jerarca, Celso Gamboa, hoy magistrado de la Sala III, dejó presupuestados ¢6,5 millones para la partida de "gastos confidenciales", pero ya para mayo había ¢2,5 millones.

Esa partida de gastos confidenciales se emplea, según Figueres, para pagar gastos de transporte para fuentes que deben venir a informar a San José desde zonas alejadas, por para pagar cafés, sándwichs o cosas de ese tipo.

Teléfono, gira y un viaje

Además de dar detalles del inicio del vínculo entre el oficial y elperiodista, Figueres aseguró que, luego de hacer la gira conjunta al Caribe, el colaborador de Diario Extra les solicitó un viaje a Colombia o México, para "hacer algún reportaje de impacto sobre el crimen organizado".

"Se le responde que eso se debe valorar, que lleva un proceso, y que no se puede solicitar la plata inmediatamente. La relación se corta, porque el caso se desarrolló y llegó hasta las consecuencias judiciales", comentó el jerarca de la DIS.

De acuerdo con el relato que Figueres hizo este jueves ante varios medios de comunicación, todo se acabó cuando el oficial le pidió al periodista firmar un recibo por el dinero, pues entonces él dijo que le preguntaría a su jefa, Paola Hernández. "Y la reunión termina", contó.

Al terminar su versión de los hechos, recabada dentro de la organización, una colaboradora del diario en cuestión le exigió a Figueres pruebas de que era su colega el que había pedido el dinero, a lo que el jerarca respondió que no le pueden exigir pruebas de inocencia. Más bien, insistió en que es el denunciante, o sea el periódico, el que debe presentar algo que compruebe la supuesta extorsión.

En cuanto a las acusaciones que señalan a la DIS por "reclutar" periodistas como informantes, el director las rechazó todas y reclamó que se utilicen términos militares para lo que él llama "desarrollo de fuentes".

"Nosotros no andamos pagándole a periodistas, a ningún periodista en ningún momento", dijo Figueres.

Consultada sobre los alegatos del jerarca de la Inteligencia estatal, la directora del periódico calificó ese argumento como "manotadas para salir a flote ante las pruebas que le demostramos que tenemos".

Hernández añadió que, seguramente, para validar su posición, Figueres podría luego decir que el redactor pidió un carro o una casa y reclama que ellos sí están documentados.

"Nosotros estamos debidamente documentados sobre el viaje hecho a Colombia con nuestros recursos, nosotros no escatimamos en el envío y en corresponsalía internacional. No sé de qué habla él. Él no tiene pruebas y el mismo lo dijo hoy", comentó la directora del medio.

Ante la posibilidad de que haya más periodistas contactados como fuentes o informantes, Paola Hernández afirmó que el oficial, tal vez como una forma de convencer al comunicador bajo su cargo, le afirmó que "había otros compañeros" y que ese tipo de situaciones y contactos "eran frecuentes". Ella calificó dicha afirmación como temeraria.

"Me llama la atención qué hace la DIS cuando tiene que depender de un periodista, que no es policía, que no investiga el narcotráfico. Para esa gracia, por qué le pagamos tanta plata a la gente de la DIS, con recursos del pueblo", reclamó la periodista.

El periodista: 'Me ofreció ¢70.000'

En su edición impresa (el sitio web está en mantenimiento), Extra presenta el relato del periodista implicado en la polémica, bajo identidad protegida. En su relación de los hechos, el redactor de la sección de Sucesos asegura que se le intentó intimidar y soborar, a cambio de información "sobre las diligencias realizadas por otros cuerpos policiales fuera del Poder Ejecutivo".

Esta es el relato del periodista:

"Me citó en un restaurante en San José y en nombre de la DIS me ofreció ¢70.000 mensuales. Me dijo que, a cambio, yo me tenía que comprometer a suministrarle información de diversa índole, pero principalmente que les diera unos datos que yo poseía de una investigación que estaba haciendo el Organismo de Investigación Judicial (OIJ). Me sentí intimidado por el ofrecimiento del policía y aunque estaba asustado respondí que no; me retiré y de inmediato se lo informé a Paola Hernández, directora del periódico."

En su artículo, ese medio afirma que en febrero pasado, el redactor fue a la Fiscalía de Probidad para presentar una denuncia, pero la encargada le negó la posibilidad.

Esto fue explicado por Chavarría a La Nación, cuando dijo que la fiscala de esa dependencia no quería aceptar un tema que ya analizaba un superior suyo, el fiscal Francisco Fonseca. No obstante, la Fiscalía General abrió un proceso a la fiscala por desacatar una orden para aceptar todo tipo de denuncias, aunque no sea evidente un delito en lo denunciado.

A pesar de que el fiscal general no encuentra delito en lo sucedido y desechó la posibilidad de una investigación formal, la diputada Sandra Piszk, de Liberación Nacional, le solicitó a Chavarría, este jueves, abrir las indagaciones por las contradicciones entre Figueres y los jerarcas del periódico josefino.











