Mariano Figueres afirma que informe pedido por Chinchilla sobre Bolaños era 'indebido'

El jefe de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS), Mariano Figueres Olsen, aseguró este viernes que el informe solicitado por la expresidenta Laura Chinchilla sobre el empresario Juan Carlos Bolaños era "indebido".

Ante la Comisión Investigadora de los Créditos Bancarios de la Asamblea Legislativa, Figueres calificó el reporte como una acción de una "policía política" que no se le podía pedir a la DIS, la cual no puede actuar sobre "temas de actuaciones que sean indebidas".

Añadió que no hay registros de ningún oficio con el perfil de Bolaños, aunque Ottón Solís, del Partido Acción Ciudadana (PAC) afirme que sí existe. Dijo bien pudo haber existido un informe verbal, pero que no le consta.

Entre mayo del 2010 y mayo del 2013, la entonces mandataria Laura Chinchilla pidió a la DIS hacer un perfil del empresario cementero, Juan Carlos Bolaños, por presuntas "amenazas" a la entonces presidenta de la CNE, Vanessa Rosales. El empresario tenía contratos con la Comisión Nacional de Emergencias (CNE).

Las declaraciones del jefe de la Inteligencia fueron una respuesta a la diputada liberacionista Sandra Piszk, durante una comparecencia para determinar cuál fue la participación de Figueres en reuniones del polémico importador de cemento chino, Juan Carlos Bolaños, con el presidente de la República y otros funcionarios.

También se le cuestionó a Figueres cuál fue su participación en el nombramiento de Mario Barrenechea como gerente general del Banco de Costa Rica (BCR), a lo que Figueres alegó que fue llamado por el entonces ministro de la Presidencia, Melvin Jiménez, durante una reunión con el entonces presidente de la Junta Directiva del BCR, Rónald Solís.

Figueres dijo que se le pidió una forma de contactar a Barrenechea, a lo que alegó que él aportó el número de contacto y Solís se comunicó con el gerente bancario.

"A mí lo que me consta es que don Melvin me llama estando reunido con Rónald y que él quiere contactar a Barrenechea, que si yo puedo ayudarlo a contactarlo. Yo acceso, le doy el número, asumo que quedan en contacto", agregó el director de Inteligencia Nacional.

El jefe de la DIS añadió que estuvo en una reunión del mandatario con Bolaños Rojas porque el presidente Solís se lo pidió, pues no tenía a nadie más a mano para mantener la cita.

Ante pregunta de Ronny Monge, presidente del panel investigador, Figueres dijo que estuvieron solo ellos tres y que él tiene que ejecutar las funciones que Luis Guillermo Solís le asigne. El liberacionista le disputó esa declaración, pues dijo que las funciones de jerarca de la DIS no incluyen acompañar al presidente como asesor en temas de cemento ni crediticios.

"Con respecto a ese señor, Bolaños, nosotros hicimos la revisión y el sistema judicial no nos pasó a nosotros ninguna indicación que haga suponer que no se puede recibir a un empresario", dijo Mariano Figueres.

Jefe de la DIS: 'Recibimos registros incompletos'

Figueres reconoció que hay un desorden en los registros de ingresos y salidas de la Casa Presidencial durante el actual gobierno, pero añadió que recibieron documentación incompleta de parte de la anterior administración e, incluso, que encontraron actas de destrucción de registros de dos años y que el resto de la documentación estaba totalmente incompleta.

Es más, el jefe de la Inteligencia sí aceptó que debió haber recibido los informes de entradas y salidas de la Presidencia del gobierno Chinchilla Miranda, pero que no lo recibió.

Monge, entonces, le cuestionó por qué no denunció a Celso Gamboa, anterior jefe de la DIS, puesto que no le entregó información, o bien se la habría dado incompleta.

"Uno, cuando entra, la verdad no busca cómo confrontar al gobierno de la Casa Presidencial, uno que era del PLN. La verdad es que del gobierno de Arias Sánchez (2006-2010), no hay ningún registro de entrada y salida, y del de Laura Chinchilla (...), lo que hicimos fue empezar a enderezar la situación que encontramos, que en parte se debe a falta de recursos, para hacer un debido control de entradas y salidas. Del gobierno anterior no se obtuvo ningún registro, de los primeros dos años se encontraron solo las actas de destrucción de esos archivos", dijo Figueres.

