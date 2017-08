Falta de dinero impactará atención de vías y señalización

Conservación y señalización de carreteras, instalación de semáforos y mantenimiento de delegaciones de tránsito serán algunas de las partidas que tendrán menos presupuesto para el próximo año, pues el MOPT se vio obligado a reducir ¢32.561 millones en su plan de gastos.

La medida se debe a una solicitud del Ministerio de Hacienda para encarar el creciente déficit fiscal que enfrenta el país, que consiste en la diferencia que hay entre los ingresos y los gastos. Para este año, el Banco Central estimó ese déficit en 6,1% del producto interno bruto (PIB), pero para el 2018 se estima en 6,6%.

La cifra, suministrada por la oficina de prensa del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) tras una consulta de La Nación, significa una reducción comparable al 7% del presupuesto que está en ejecución. Para este año, el MOPT recibió ¢462.705 millones.

Las áreas que deberán reducir sus gastos son Planificación Sectorial, Atención de Infraestructura Vial, Edificaciones Nacionales y Transporte Terrestre, según informó la Dirección Financiera del MOPT.

No obstante, para conocer el detalle de las obras o proyectos que perderían recursos habrá que esperar tres semanas. Francisco Molina, director financiero del MOPT, dijo que no se referirá a este asunto hasta que no concluyan el estudio presupuestario.

"La institución está en un proceso de análisis que conservadoramente nos llevará de dos a tres semanas para tener un panorama más preciso del impacto y de las previsiones que debemos adoptar para enfrentar el ajuste realizado en el Anteproyecto de Presupuesto del 2018. La disposición de ajuste no considera el presupuesto actualmente en ejecución", expresó la oficina de prensa en un correo electrónico.

La revisión del plan de gastos coincide con medidas aplicadas a solicitud de Hacienda debido a la falta de liquidez anunciada por el presidente Luis Guillermo Solís, en cadena de radio y televisión el 1.° de agosto. Con estp adel inicio, vino la firma de un decreto con una serie de disposiciones para que se revisaran también gastos del presupuesto en ejecución de las entidades públicas.

Entre las instrucciones de Presidencia está ordenar a la Tesorería Nacional priorizar los pagos de ministerios para atender, en primer lugar, la deuda pública, los salarios y pensiones con cargo al Gobierno; en segundo lugar, las transferencias a instituciones "según su urgencia social". En tercer lugar, hasta después de cubiertas estas obligaciones, autorizó que se hagan otros pagos “tomando en cuenta la liquidez para hacerlos efectivos”.

El Banco Central proyecta que el deficit fiscal del Gobierno Central será 6,1% este año.

Asimismo, ordenó a los ministerios suspender nuevas compras de bienes y servicios como vehículos, consultorías y edificios; en caso de duda sería el mismo mandatario quien decida si se debe hacer la erogación o no. A las instituciones autónomas, entre tanto, se les hizo una instancia.

Este lunes trascendió, además, que el miércoles pasado, el Gobierno solicitó a la Corte Supremo de Justicia cosrtar al menos ¢32.000 millones en el presupuesto para el 2018.

Preocupados

La rebaja en el plan de gastos para el MOPT provocó alerta en el sector, ante el temor de que golpee aún más la competitividad del país, como manifestaron por separado representantes de la Cámara Costarricense de la Construcción (CCC), la Uccaep y el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA).

"La forma de superar una situación de este tipo (crisis fiscal) es ayudando a generar más desarrollo, y un recorte como el planteado provocaría lo contrario", expresó Jorge Arturo González, presidente de la CCC.

En ese sentido, Franco Pacheco, presidente de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial (Uccaep) advirtió que el país está de 125 entre 138 economías por la calidad de vías y el tema de infraestructura ocupa la segunda posición entre los factores problemáticos para hacer negocios.

"Datos contundentes como los señalados nos muestra de que el área pública es una que no se debería recortaqr pues aumentaría la limitación en la competitividad nacional y atracción de inversiones", sentenció Pacheco.

Olman Vargas, director ejecutivo del Colegio, instó al Gobierno a excluir de los recortes las obras de infraestructura que ya se iniciaron con créditos externos pero tienen contraparte nacional.

Según el Gobierno, sin embargo, estos proyectos sí están librados de la reducción.

Este es el caso del tramo norte de la carretera de Circunvalación, la ampliación de la vía a Limón, los pasos a desnivel en la vía de Circunvalación y la ampliación de varios puentes en el área metropolitana, entre otros, que se financian con créditos externos en ejecución.

Atención de Infraestructura Vial es el rubro que más consume dinero en el MOPT, para el 2017 se asignaron ¢350.000 millones, equivalentes al 75% del presupuesto total del Ministerio.

De los ¢462.705 millones presupuestados para el MOPT en 2017, los sueldos y salarios consumieron ¢28.124 millones, en 2016 se asignaron ¢26.851 millones y en 2015 ¢23.586 millones.