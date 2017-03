MOPT habilita tres nuevos carriles del puente de la 'platina'

Ampliación sentido Alajuela - San José

La mañana de este lunes, después de 59 días del cierre del paso en el sentido Alajuela - San José, el Gobierno inauguró los tres nuevos carriles del puente de la "platina".

A las 6:05 a. m., los tres carriles se habilitaron con la orden del presidente de la República, Luis Guillermo Solís, con lo que se agilizó el paso.

Pocas obras de construcción en Costa Rica han estado sometidas al escrutinio público como la ampliación y el reforzamiento del puente sobre el río Virilla en la autopista General Cañas (oficialmente Alfredo González Flores), conocido como el puente de la "platina" desde abril del 2009.

La estructura ganó el apodo de la "platina" luego del desprendimiento de una placa metálica de una de las juntas de expansión. Estas piezas eran la transición entre la plataforma y la vía.

Ahora, de 12 a. m. a 12 mediodía los usuarios que viajen hacia San José circularán en dos carriles y los vehículos del sentido contrario en un carril. Del mediodía hasta la medianoche serán los usuarios que viajan hacia Alajuela los que tendrán dos carriles y quienes lo hagan hacia San José tendrán uno.

El ministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Carlos Villalta, aseguró que se monitoreará la dinámica vehicular para determinar si es necesario una nueva franja horaria de restricción mientras se acaba la construcción del puente, cuya fecha se mantiene hasta el 30 de abril, confirmó el jerarca esta mañana.

En este momento no existe restricción de paso para ningún tipo de vechículo.

Solís agradeció la paciencia de los usuarios de la vía que han esperado por años una solución a esta estructura.

"Recordemos que este puente no es un puente hecho por este gobierno, es un puente no realizado por el país en más de 10 años. Lo que nosotros estamos haciendo es reconstruyéndolo desde cero porque así hubo que hacerlo. Por lo tanto, se ha convertido, más que una importante obra, en una obra emblemática, no tanto del gobierno como del país", dijo Solís, tras inaugurar los tres carriles.

Desde el pasado 21 de enero, miles de conductores de la Gran Área Metropolitana vivieron algunos días de presas producto de los trabajos. Los usuarios de transporte público, por el contrario, se vieron beneficiados por la restricción de paso.

La directriz original tuvo variaciones y permitió a más conductores transitar por la estructura desde el 24 de febrero anterior.

La iniciativa puso a prueba el servicio de autobús y dejó al descubierto la falta de unidades del tren, que tuvo que restar viajes entre San José y Cartago para que hiciera la ruta hasta Alajuela.

Recta final

A partir de este lunes, los 170 trabajadores de la constructora a cargo del proyecto se trasladarán a los carriles del sentido San José - Alajuela para demoler la losa de rodamiento, levantar una vía más y asfaltar.

Estas tareas podrían extenderse hasta el 30 de abril. Se prevé que para entonces los usuarios de la vía puedan utilizar los seis carriles y dejen atrás años de congestionamiento vial en esa zona.

Para darle forma a la nueva pasarela, se están utilizando 306 losetas de concreto, 153 que ya fueron instaladas y 153 que abarcarán el otro lado de la vía.

Proceso

El reforzamiento de la "platina" comenzó en el 2013. Sin embargo, las labores se interrumpieron debido a que el diseño original no contemplaba la ampliación de cuatro a seis carriles.

La fase final de este proyecto reinició el 25 de febrero del 2106.

Ese día, el presidente Luis Guillermo Solís empeñó su palabra y la del ministro del MOPT, Carlos Villalta, en que la obra estaría lista en 12 meses, cosa que no sucedió.

DEL ARCHIVO: MOPT: "Puente de la 'platina' estará listo en 12 meses"

Incluso, meses atrás, Villalta aseguró que si el nuevo puente no estaba listo en febrero renunciaría, pero atrasos provocados por los efectos del huracán Otto salvaron al jerarca de renunciar.

Los trabajos de refozamiento y ampliación del puente ahora bautizado como Alfredo González Flores tienen un costo de ¢9.400 millones.

Colaboraron Rebeca Madrigal y Eillyn Jiménez.











