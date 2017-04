MEP adeuda ¢26.000 millones a la CCSS por incentivo docente

Entidad no canceló cargas por ese sobresueldo entre 2010 y 2014

Ministerio no logró pagar en diciembre como prometió; se negocia otro acuerdo

El Ministerio de Educación Pública (MEP) adeuda ¢26.637 millones correspondientes a cuotas obrero-patronales producto de un incentivo pagado a los docentes entre el 2010 y el 2014 y que, según la Caja, no fue reportado por la entidad.

En un intento por recuperar el dinero, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) emprendió una gestión de cobro administrativo, luego de que el Ministerio incumpliera el compromiso de pagar en diciembre pasado.

Así lo informó Luis Diego Calderón, director de Cobros de la Caja.

Según el funcionario, al realizar un estudio determinaron que el incentivo adicional pagado a los docentes por trabajar en zonas de menor desarrollo económico –conocido en el Ministerio como IDS (índice de desarrollo social relativo )–, no fue reportado durante esos cinco años, por lo cual no les redujeron las cargas sociales.

El plus se otorga a los educadores que laboran en zonas que el Ministerio de Planificación clasifica como de muy bajo o bajo nivel socioeconómico. Le cuesta al MEP unos ¢24.000 millones anualmente.

Se entrega en un solo pago a mediados de año para el personal regular y, en noviembre, para los temporales.

Ese sobresueldo está sujeto al rebajo de cargas sociales, como lo ratificó la Procuraduría General de la República (PGR) en el criterio 027-2017 del 10 de febrero pasado.

"...debe conceptuarse, para todo efecto legal, y en especial, a la sujeción del pago de cotizaciones solidarias de la seguridad social como parte del salario", concluyó el procurador Luis Guillermo Bonilla.

No obstante, para la Caja, el IDS "siempre" ha sido considerado parte del salario.

"El MEP es un patrono que está moroso. Habíamos firmado un convenio de pago con el MEP, en diciembre anterior, y se les había puesto al día, ellos se habían comprometido a pagar una parte y no lo hicieron, y volvieron a estar morosos. Ahora estamos a la espera de un nuevo convenio", dijo Calderón.

Deuda 'ajena'. Yaxinia Díaz, directora de Recursos Humanos del MEP, hizo énfasis en que la deuda es completamente ajena a la gestión, al argumentar que el Ministerio no registra ninguna obligación pendiente por concepto de cuotas obrero-patronales de carácter ordinario.

La versión de Educación es que a finales del 2016, luego de un extenso litigio en sede administrativa, la CCSS determinó que el pago del incentivo realizado entre los años 2010 y 2014 constituía parte del salario y, por lo tanto, estaba sujeto a todas las deducciones de ley.

"La Caja modificó el criterio que ella misma aceptaba desde el 2003 a partir de dictámenes emitidos por la PGR y por la Dirección General de Servicio Civil. Esos calificaban el IDS como una compensación económica no salarial", puntualizó.

El viceministro administrativo, Marco Fallas, explicó que el pago no se realizó en diciembre porque Hacienda no autorizó el giro de los recursos, precisamente porque mantenían el criterio de que el IDS no era considerado salario.

Según Fallas, fue luego de emitido el criterio de la PGR, en febrero pasado, que Hacienda los autorizó a pagar. Ahora, agregó, esperan honrar la deuda lo antes posible.

"Mediante la resolución del 10 de febrero, la PGR emitió un nuevo criterio en cuanto a la innegable naturaleza salarial del incentivo por laborar en zonas de menor desarrollo. Como consecuencia, el MEP tendrá que asumir el pago correspondiente, según los términos que convengan", manifestó Díaz.

El Ministerio de Hacienda, por medio de la oficina de prensa indicó que está a la espera del convenio final entre Educación y la CCSS.

Hasta el momento, la Caja desconoce si el incentivo del IDS pagado en los años 2015 y 2016 les fue reportado, para eso, deberán hacer otro estudio.

APSE denuncia que se negó incapacidad a un funcionario

A un funcionario le negaron su incapacidad por la morosidad del Ministerio de Educación Pública (MEP) con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), denunciaron sindicalistas.

Debido a la morosidad del Ministerio de Educación Pública (MEP) con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), a un funcionario le negaron su incapacidad.

Esto lo denunció el presidente de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE), Ricardo Molina, quien señaló que, debido a la situación, presentaron un recuso de amparo ante la Sala IV, el cual fue acogido para estudio.

Molina explicó que otros empleados han reportado problemas para que les den medicamentos.

"A todo funcionario del MEP que usa los servicios médicos de la Caja se le informa de que el MEP está moroso. Les dicen que tienen que validar sus derechos y les dan una factura. Se llevan un impacto, aunque los funcionarios no tengan que cancelar esas facturas, hay que hacer más filas. Ellos se preguntan por qué el MEP está moroso si a cada uno se le rebajan las cargas sociales", manifestó Molina.

El sindicalista indicó que, por la morosidad del Ministerio, ya le hicieron llegar un reclamo al presidente Luis Guillermo Solís, al ministro de Hacienda, Helio Fallas, y al representante de los trabajadores en la CCSS, Mario Devandas.

"La morosidad afecta a todos los funcionarios del MEP. Nos ha molestado que no hayan podido llegar a un acuerdo. Si esta semana no se resuelve, vamos a hacer una denuncia pública. Sabemos que no es un problema sencillo, es bastante serio", añadió el líder gremial .

Explicaciones. El viceministro administrativo de Educación, Marco Fallas, dijo que "muy a pesar del MEP", conocen de molestias que han tenido los funcionarios por esta situación.

Pero recalcó que no hay ninguna razón para que se les niegue la atención médica aunque el Ministerio esté moroso.

"Estamos haciendo todo lo necesario para que este pago a la Caja se dé en el menor plazo posible. En la administración pública no es sencillo trasladar cuentas y resolver esas situaciones", aseguró Fallas.

Según Luis Diego Calderón, director de Cobros de la CCSS, al MEP se le van a cobrar las facturas de la atención médica de sus empleados hasta tanto no se resuelva la situación.

El Ministerio de Educación tienen una planilla de alrededor de 80.000 personas.











