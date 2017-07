MECO intenta por tercera vez reparar aisladores sísmicos en viaducto de Paso Ancho

Al conducir por el nivel inferior del viaducto de Paso Ancho, en la vía de Circunvalación, notará un grupo de obreros colocando andamios y reforzando las vigas de la estructura. Esos trabajos son el tercer intento de la constructora MECO por reparar los 24 aisladores sísmicos de la estructura. A raíz de estas obras, el paso sobre el desnivel se encuentra cerrado desde el 18 de julio y no se habilitará hasta el 18 de agosto, según el contratista. Los aisladores son piezas de neopreno (caucho sintético) que se instalan entre los bastiones y las vigas de la obra, para amortiguar sismos y el paso de vehículos pesados. La firma trajo el primer grupo de aisladores en el 2015, durante la construcción del viaducto, valorado en $10 millones, pero el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) detectó en octubre de ese mismo año que varios elementos tenían fisuras y grietas, por lo que ordenó cambiarlos y retuvo un pago por ¢77 millones hasta que se repararan los defectos. Han pasado 21 meses desde entonces y el contratista no ha resuelto el problema. Juan Pablo Vargas, gerente de proyecto de MECO, explicó que al enterarse de los inconvenientes pidieron al proveedor ecuatoriano que enviara un nuevo juego de amortiguadores para reemplazar los agrietados, pero cuando llegó el nuevo lote, detectaron que tampoco cumplía con la calidad necesaria. Por esta razón, buscaron un proveedor local para fabricar las piezas, revisar que cumplieran con los estándares necesarios e instalarlas. La colocación de los nuevos cojinetes –como también se conoce esas partes– se iniciará este jueves y se extenderá hasta el 18 de agosto. Hasta ese día, el paso sobre la rotonda estará cerrado. El ingeniero manifestó que necesitan reforzar las vigas, colocar andamios y luego levantar una pulgada los dos puentes que conforman la rotonda de Paso Ancho, para así sacar los aisladores viejos y poner los nuevos. ¿Cómo garantiza MECO que los aisladores no fallarán más? "MECO se ha caracterizado por entregar calidad en sus obras, y esta no será la excepción. Por eso fue que decidimos contratar a un proveedor nacional que tuviera los equipos para demostrar la calidad en cada proceso constructivo y que, en este caso, la administración se hiciera presente en cada fase de fabricación del cojinete", dijo Vargas. Las cuadrillas de MECO trabajarán hasta el jueves de 6 a. m. a 6 p. m. Después de ese día laborarán de 3 a. m. a 10 p. m., hasta concluir las tareas. La compañía descartó que los trabajos se extiendan más allá del 18 de agosto. La suspensión del paso también se aprovechará para cambiar las juntas de expansión del puente, las cuales fallaron semanas atrás.

Piedras en el camino