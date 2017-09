Tres líderes de oposición sugieren a Vìctor Morales Zapata separarse de la curul

Tres líderes de oposición coincidieron en sugerirle al diputado del PAC Víctor Hugo Morales Zapata, que se separe de la curul que ocupa debido a su nexo con el importador de cemento Juan Carlos Bolaños, al menos mientras terminan las investigaciones, tanto en sede parlamentaria como en sede judicial.

El llamado de los legisladores del PLN, el PUSC y Alianza Demócrata Cristiana tuvo lugar luego de que el presidente de la Comisión Nacional de Emergencia (CNE), Iván Brenes, mencionó ante la Comisión Investigadora de los Créditos del BCR que el diputado oficialista le llamó para interceder por un pago atrasado para el empresario del cemento, hecho que el propio congresista así lo reconociera.

Aunque los legisladores se cuidaron de no decir si Morales Zapata, el diputado más cercano al presidente Luis Guillermo Solís, debe renunciar de plano al sillón que ocupa en el Congreso, sí consideran que las dudas son tantas como para que se aparte y deje que las investigaciones determinen sus actuaciones futuras.

El jefe de la fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), William Alvarado, aseguró que el principio de inocencia se mantiene, por lo que no sabría decir si deba renunciar a la diputación, pero al menos separarse.

"Mientras se hacen los procesos, él no debería acercarse a la Asamblea y debería permitir que esos procesos y dependiendo de lo que suceda en estos días, después de ver algunas intervenciones, sobre todo la del presidente, pues sí debe renunciar", comentó el socialcristiano.

Alvarado añadió que, incluso, el presidente debería analizar todo lo sucedido y ser Luis Guillermo Solís quien le pida la renuncia, si corresponde.

El diputado de la Alianza Demócrata Cristiana (ADC), Mario Redondo, manifestó que Morales debería efectivamente considerar si le conviente a los intereses del país, del Gobierno y de la Asamblea Legislativa que él se mantenga dentro del Congreso.

"Me parece que lamentablemente ha quedado muy mal, evidenciado en todas estas situaciones. Él sabe la afectación que le hace al Gobierno y a la Asamblea", indicó Redondo, quien añadió que al menos debería distanciarse del parlamento.

El legislador enfatizó que para nadie es un secreto que Morales Zapata es el hombre de más confianza del presidente Solís en el Congreso y que, más que un golpe para el legislador, la situación es un golpe para el presidente.

En el caso de la jefa liberacionista, Karla Prendas, más que centrarse en Morales y sus gestiones a favor del empresario importador de cemento chino, Juan Carlos Bolaños, alegó que hay una serie de funcionarios que debe renunciar "en bloque".

"Mi cuestionamiento es cuál va a ser el llamado del Gobierno con respecto a jerarcas que hicieron gestiones para facilitar el crédito. Se están pidiendo la cabeza del ministro de la Presidencia (Sergio Alfaro), de jerarcas que facilitaron modificaciones en los reglamentos, no solo es una persona, es un grupo de personas. Los discursos en el PAC cambian, cuando se señala corrupción con alguna persona, ellos dicen que es persecución, depende de la persona que se toque en el PAC, es corrupción, pero depende de las personas, si es amigo, el discurso es diferente", indicó Prendas.

En el caso del jefe del Frente Amplio, Francisco Camacho, él prefiere opinar hasta que termine la investigación, una vez que la comisión haya emitido su informe.

Camacho, quien ha sido cercano a Morales Zapata dentro del Congreso, dijo que no sería responsable emitir un criterio y que, en el caso de los diputados del Frente Amplio, no acostumbran a recibir a empresarios privados para escuchar sus quejas y facilitarles gestiones, pues alegó que se centran en gestiones comunales.

"Ni yo ni los diputados del FA nunca hemos atendido casos de ese tipo, principalmente vemos casos de carácter comunal, no de carácter privado, tal vez no nos buscan por no ser del partido de gobierno, pero tenemos como política no interceder en estos temas", alegó Camacho, a pesar de que uno de sus compañeros, Gerardo Vargas Varela, intercedió meses atrás por empresarios autobuseros ante la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos.