Juan Carlos Bolaños pide a presidente del Congreso quitar a diputados de comisión investigadora

El empresario Juan Carlos Bolaños presentó, este lunes por la mañana, una solicitud para que el presidente de la Asamblea Legislativa, Gonzalo Ramírez, quite a los miembros de la Comisión Investigadora de los Créditos Bancarios y ponga a otros.

Dicha solicitud la envió el abogado de Bolaños, Juan Marcos Rivero, quien presentó una petición de recusatoria, alegando que los miembros del foro investigador han violado los principios de objetividad, neutralidad e imparcialidad, durante la investigación política que llevan a cabo sobre los créditos otorgados al importador de cemento.

El presidente legislativo confirmó que recibió la petición y que puso a dos personas a estudiar el caso y verificar si existen antecedentes, pero recordó que el Congreso y la Comisión Investigadora son foros políticos, donde los diputados tienen el derecho de hacer las manifestaciones que quieran.

"En principio, yo creo que eso no se puede hacer, no se ha hecho, vamos a revisar antecedentes, no creo que se pueda hacer. Esto es un foro político, no es un foro judicial. La pregunta es si el presidente legislativo puede recusar a otros diputados. El abogado del empresario está muy enmarcado en lo penal", comentó Ramírez.

La Comisión Investigadora de los Créditos Bancarios está conformada por los liberacionistas Ronny Monge, Julio Rojas y Sandra Piszk (en lugar de Maureen Clarke); Ottón Solís y Nidia Jiménez, del Partido Acción Ciudadana (PAC); Patricia Mora, del Frente Amplio; José Alberto Alfaro, del Movimiento Libertario; William Alvarado, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), y Abelino Esquivel, de Renovación Costarricense.

Más temprano, trascendió que el empresario presentó una queja ante la Sala Constitucional, alegando que los diputados lo obligaron a comparecer ante el foro investigador enfermo.

Además de exigir que se quiten los miembros actuales del foro, con un reclamo de lenguaje totalmente judicial, solicita en su petitoria que los diputados integrantes actuales del foro se abstengan de conocer del asunto hasta que no se tramite ese inusual recurso en sede legislativa.

"A fin de que una vez que se les dé audiencia a los interesados y haya sido estudiada la misma con arreglo a Derecho, sea declarada con lugar y se proceda a separar a los miembros de la Comisión Especial de su puesto por violación de los referidos principios de objetividad, neutralidad, imparcialidad, así como de mis derechos a la salud, libertad y dignidad y demás derechos fundamentales citados, así como por haber variado de oficio el encargo que les fuera conferido.

"Como cuestión de trámite, deberá prevenírseles que mientras se tramita la presente recusación, deberán abstenerse de seguir conociendo del asunto que les fuera confiado", dice el reclamo de Bolaños.

Aunque el diputado Ottón Solís dice que no tiene una idea legal de si es procedente el reglamo, alegó que el empresario no puede mandar en el Primer Poder de la República, "tal como lo hizo en el Banco de Costa Rica (BCR) y en Casa Presidencial".

"Si cree que así como mandaba en el BCR, va a mandar en el Primer Poder, se equivocó. Si cree que así como mandaba en la Casa Presidencial, donde le daban citas por montón, va a mandar en la Asamblea Legislativa, se equivocó. Aquí somos una mayoría de diputados los que no estamos dispuestos a ponernos al servicio de Juan Carlos Bolaños", dijo el fundador del PAC.

La frenteamplista Patricia Mora dijo que los gestos del empresario son "desesperados y antidemocráticos" y sugirió que, tal vez, las pastillas contra la gastritis hemorrágica "estén afectando" al empresario, "para intentar callar a la Comisión Investigadora".

"Me parece una peligrosa señal por parte de un ciudadano que está siendo cuestionado por haberse señalado graves irregularidades en el otorgamiento, por parte del sistema bancario nacional, de casi $50 millones. Es un gesto desesperado que atenta contra el Primer Poder de la República. Que no intente callarnos, el señor Bolaños, porque crecerá la indignación ciudadana", apuntó el congresista.

El presidente de la Comisión Investigadora, Ronny Monge, envió un audio por WhatsApp esta tarde, desde Corea del Sur, donde enfatiza que Gonzalo Ramírez no fue quien nombró a los miembros del foro investigador, sino el plenario legislativo.

La investigación legislativa se centra en determinar posible tráfico de influencias en los préstamos que le otorgó el BCR a Bolaños para importar cemento chino, y a la Cooperativa de Electrificación de San Carlos (Coopelesca), para comprarle la planta hidroeléctrica Aguas Zarcas a la cementera Holcim.

En la investigación ha trascendido que al menos cinco diputados han tenido reuniones con Bolaños y que uno de ellos, el exoficialista Víctor Morales Zapata, ahora independiente, intercedió ante el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), Iván Brenes, por un pago atrasado para el importador de cemento.

La petición de Bolaños se realiza un día antes de que comparezca ante el panel investigador de los créditos bancarios el expresidente de la CNE, Daniel Gallardo, quien actualmente se desempeña como asesor legislativo del presidente del Congreso.