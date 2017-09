Holcim sabía que venía en declive el caudal de la hidroeléctrica que le vendió a Coopelesca

Los miembros de la Junta Directiva de la cementera Holcim confirmaron, este viernes, que ellos conocían que la planta hidroeléctrica Aguas Zarcas venía en declive y que, específicamente, el caudal del río que alimenta la generadora de electricidad venía decreciendo, lo cual afecta la generación de energía.

Durante la comparecencia de seis de los miembros de la cúpula de la empresa de cemento, ante la Comisión Investigadora de los Créditos Bancarios de la Asamblea Legislativa, los jerarcas alegaron que el dato estaba en los documentos que se le presentaron al Banco de Costa Rica (BCR).

El decrecimiento del caudal del río afecta la generación de electricidad, pero los directivos de la cementera alegaron que siempre se le dio mantenimiento a la planta generadora, "como a cualquier otra obra industrial".

El BCR fue la entidad que le otorgó un crédito por $32,7 millones a la Cooperativa de Electrificación Rural de San Carlos (Coopelesca), para que obtuviera, de manos de Holcim, una planta que, según un avalúo contratado por la propia cementera, costaba $13 millones menos que el precio de venta final, que fue de $35,3 millones.

En marzo del 2014, Holcim encargó un avalúo de la planta a la firma KPMG, el cual arrojó una cifra de $22 millones. Sin embargo, los directivos de la cementera alegaron que ese precio se calculó con el precio al que ellos vendían la electricidad, a seis centavos y medio de dólar.

Luego, se hizo otro avalúo, dijeron, pero calculando que Coopelesca podía vender la electricidad a 15 o 18 centavos de dólar. Eso arrojó un avalúo entre $48 millones y $59 millones. Los directivos de Holcim confirmaron que Coopelesca pidió una rebaja en el precio de la venta de Aguas Zarcas, pero ellos más bien tiraban hacia arriba.

Holcim justificó el aumento de precio de la planta con el argumento de que una cosa era el avalúo de la hidroeléctrica en manos de ellos y otra el valor de la planta en manos de una empresa que podía vender más cara la electricidad.

La planta, además, fue asegurada en $24 millones antes de la venta, pero fue vendida en más de $35 millones.

"Tratamos de venderlo al mejor cliente y al monto más alto. Roy González (de parte de Coopelesca) hizo sus flujos, sus cálculos y sus proyecciones, nosotros hicimos las nuestras", dijo Manrique Arrea, secretario de la directiva de la cementera.

La investigación legislativa sobre el crédito bancario otorgado a la Cooperativa se centra en un posible conflicto de intereses porque Alberto Raven, miembro de la Junta Directiva del BCR, era a la vez fiscal de la Junta Directiva de Holcim y miembro del bufete Zurcher, Odio y Raven, firma donde se llevaron los trámites de la venta de la planta.

Los representantes de la cementera explicaron a los diputados que Raven se separó de la directiva de la hidroeléctrica Aguas Zarcas en el 2008, cuando supieron que la empresa Ticofrut planteó un juicio por tierras contra la planta, porque el abogado y director bancario tenía un pariente en esa compañía.

Ante las declaraciones de los directivos de Holcim, el diputado Ottón Solís, del Partido Acción Ciudadana (PAC), les cuestionó si Alberto Raven estaba presente en la sesión cuando se debatió sobre la venta de la hidroeléctrica, ya que Raven ha alegado que no conocía de esa intención.

Choque entre Solís y Ratton

En un intenso diálogo entre Solís y el presidente de la Junta Directiva de Holcim, Jean Pierre Ratton, el legislador le cuestionó si Raven sabía o no de la venta:

Ottón Solís: "¿En la Junta Directiva del Holding completo no se discutió el tema?".

Rattón: "Al holding se llevó, pero ahí llegaba simplemente lo que se tenía que aprobar".

Ottón Solís: ¿Se discutió el tema de un trato de $35 millones?

Ratton: "Sí, se discutió el tema en el momento que supimos de la venta de la hidroeléctrica".

Ottón Solís: "¿Entonces ese día no estaba Raven? Porque en las fotografías de la Junta Directiva sale Raven, en todos los informes".

Rattón: "Él formaba parte".

Ottón Solís: "¿Entonces cómo no se enteró que iban a vender eso?".

Rattón: "Bueno, debe haberse enterado, pero quiero decirle...".

Ottón Solís: "Pero usted me dijo que no se enteró, o sea, si estaba en la Junta Directiva, se enteró, no era cualquier trato y él era el fiscal. ¿Cómo usted puede afirmar que él no sabía?".

Rattón: "Tal vez lo que quise decir...".

Ottón Solís: "No, usted lo dijo claramente que no sabía y está en las fotos de la Junta Directiva".

Ratton: "Él es fiscal y por lo tanto debe saber".

Ottón Solís: "Usted está bajo juramento, señor Rattón, no venga a jugar con nosotros aquí, por favor. Quizás ha jugado con este país, pero no venga a jugar aquí con nosotros. ¿Sabía o no sabía? ¿Cómo dice usted que no sabía (Raven) si estaba en la Junta Directiva".

Ratton: "Ok, entonces sí sabía".

Ottón Solís: "Mintió, entonces usted mintió".

El legislador del PAC también les preguntó a los directivos de Holcim si, en criterio de ellos, Raven debió haberle informado en Junta Directiva del BCR, cuando se conoció la aprobación del crédito para Coopelesca, que el caudal del río venía decreciendo.

Ratton alegó que eso no le correspondía a él decirlo, mientras que Francisco de Paula Gutiérrez, tesorero de la directiva de Holcim, dijo que, según su ética, "el banco estaba enterado" de esa situación. No obstante, Solís le insistió en que el préstamo por $32 millones no era un crédito cualquiera, por lo que se requería contar con la información directamente.

"Yo creo que debería haberse excusado", apuntó de Paula. "Y no se excusó", le replicó Solís. "Él ahí estaba con el sombrero del BCR, no de Holcim", dijo también el parlamentario. Incluso, De Paula dijo que debió preguntar si la entidad bancaría sabía de la situación con el caudal del río que provee a la hidroeléctrica.

"¿Sabe cómo actuó? En silencio, se quedó callado, no dijo nada, no hizo preguntas, no dijo '¿ustedes tomaron en cuenta que la tenemos asegurada en $23 millones, que el río da menos agua...?'", dijo Solís a los directivos.

Manrique Arrea, el secretario de la cementera, afirmó que Raven no conocía del problema y agregó que si lo conocía y estaba sentado en el banco, tendría que ver si en el documento estaba establecido, "lo cual estaba, se considera el decrecimiento de la hidrología del río".

La nueva fiscal de Holcim (Raven dejó el cargo hace varios meses), Carolina Palma, sustuvo que toda la documentación fue incluida en los datos aportados al BCR.

Ottón Solís criticó que Raven se eximiera de Aguas Zarcas en Holcim, porque un pariente estaba demandando, pero que no lo hiciera en el BCR.

La petición de Raven a Barrenechea

Más tarde, durante la comparecencia del gerente general del BCR suspendido, Mario Barrenechea, Ottón Solís le preguntó si el directivo Alberto Raven le pidió que hablara bien del crédito a Coopelesca.

Barrenechea confirmó que Raven le pidió que hablara sobre ese crédito y "que dijera lo que yo sabía, que hablara, vamos a ver, lo que a mí me constaba con respecto a lo que lo estaban acusándolo a él, lo estaban acusando de acciones de tráfico de influencias, del crédito hablé bien, hablé bien del crédito porque está bien y sigue estando bien".