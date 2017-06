Presidente legislativo: 'Una gran cantidad de diputados está contra el matrimonio gay'

El diputado evangélico Gonzalo Ramírez afirma que ejerce la presidencia legislativa como un facilitador del debate, sin que eso signifique renunciar a sus valores. Votará en contra de lo que se oponga a sus principios, pero advierte que no solo los legisladores protestantes se oponen a propuestas como el matrimonio igualitario, sino una gran cantidad de políticos.

-¿Qué peso van a tener sus posiciones personales y como diputado para su presidencia? ¿Se abstendría de hacer oposición abierta a proyectos como fecundación in vitro...?

Fecundación ya no es un proyecto que tenga validez, porque ahí está el decreto.

-Pero eso facilitaría entonces que no se haga oposición.

Yo he dicho que, como diputado, no he negociado mis principios ni mis valores. Los temas en que hemos tenido alguna posición van a seguir su curso en las comisiones legislativas. Desde la presidencia, seré un facilitador del debate.

-Usted no puede, como presidente de los 56, si viene un tema a plenario, empezar a defender ahí cien mociones contra un proyecto. ¿Cómo jugaría con eso? ¿Tiene algún cúmulo de mociones en algún proyecto específico?

Yo lo que he dicho y respeto es que voy a ser un facilitador del debate. En este momento, ni tan siquiera los usos de palabra que me tocan reglamentariamente los he tomado. Creo que en algún momento podría ser que lo tome, pero nosotros no votaremos a favor de expedientes que sean contrarios a nuestros principios y valores.

-Uniones civiles entre personas del mismo sexo, Ley General de Salud, ¿qué otros proyectos votarían en contra?

Diay nosotros, yo por lo menos, he sido claro en que no estamos a favor del matrimonio igualitario, al igual que una gran cantidad de costarricenses no lo está. Una gran cantidad de diputados que no son del bloque cristiano están en contra. Aquí hay una realidad que no se le puede endilgar a uno, dos o tres diputados. Se la han endilgado a pocos diputados cuando hay muchos más que están con la misma posición.

-Tal vez por ser más activos en cuanto a acciones, con mociones y hasta discursos. Pero si usted ve que un proyecto está cerca de llegar al plenario, ¿mocionaría para oponérsele, o tiene ya mociones en algunos?

Hay algunos proyectos en los que ya presentamos mociones.

-¿Suyas?

-Sí.

-¿Así, en montón, 50, 100?

No tengo el detalle, pero hay algunos proyectos donde sí tenemos mociones y las hemos presentado para llegar a tener algún, algún…

-¿Cuáles proyectos específicos?

Desde que llegamos aquí, el primer día, dijimos que queríamos sentarnos a ver cuáles eran las posiciones y hasta dónde podíamos llegar, si se podía construir algún proyecto de ley.

-Pero, ¿en cuáles proyectos ha presentado mociones?

En el de Sociedades de Convivencia, que está en Jurídicos, y en Matrimonio Igualitario, también presentamos mociones (el asesor interviene: 'Yo no sé si también en el de marihuana medicinal habíamos presentado'). Sí, pero en marihuana presenté como 10 o 15 mociones.

-¿En qué sentido esas mociones? ¿Usted formaba parte de la comisión en que se veía ese proyecto?

Nosotros nunca hemos formado parte de las comisiones donde se discuten esos temas.

-¿Por qué?

Porque nos parece que llegamos aquí a ver temas país, hemos estado en comisiones donde hemos tratado de sacar temas país.

-¿Y esos no son temas país?

Sí, pero los temas país quiero decir que son los que afectan a las mayorías, que son para nosotros urgentes, como infraestructura y ese tipo de expedientes.

-Antonio Álvarez dijo, el 1º. de mayo, que al margen de la relación suya con la Alcaldía de San José (es esposo de la vicealcaldesa de Johnny Araya, Paula Vargas) y de su relación familiar con el secretario general del PLN, Fernando Zamora, había una razón más de peso para impulsarlo a usted. Dijo que usted había sido su mano derecha. ¿De qué forma fue usted la mano derecha de Antonio Álvarez el año pasado?

Bueno, yo no, no tengo claro, ni puedo interpretar lo que él dice. Lo único que puedo decir es que con Antonio Álvarez fue el primer diputado con quien tuve serias diferencias en esta Asamblea.

-¿Por asuntos de derechos humanos?

No por temas de derechos humanos, sino por un tema de un cambio en una agenda que nosotros creíamos que no se tenía que cambiar.

-¿Cuál cambio?

En Jurídicos.

-¿Cuál tema, sociedades de convivencia o eutanasia pasiva?

No, era... Ya casi le digo. Pero después de eso, cuando llegamos acá y me tocó a mí ser el primer secretario del anterior Directorio, empezamos a trabajar juntos temas de Asamblea Legislativa y administrativos.

-¿Ahí nació la cercanía?

-Ahí es donde nosotros tenemos una cercanía, porque todos los días nos sentábamos a la par y yo me siento a la derecha. Teníamos reuniones de Directorio. Tuvimos que resolver un tema muy importante, que era el tema del nuevo edificio legislativo. Por ahí creo que ese año hizo que yo lo conociera un poco más a él y él me conociera un poco más a mí.

-¿No comparten una visión religiosa? Digamos, pensando en que él fue con usted a la actividad que hubo el 29 de abril, donde le entregaron un reconocimiento a la Alianza Nacional Evangélica.

Esa fue una actividad en que él, una compañera y yo fuimos, como Directorio legislativo, a entregar un reconocimiento que dimos como Asamblea.

-¿Quién promovió ese reconocimiento?

Yo, yo lo solicité.

-¿Por qué? ¿Qué se les reconocía?

Porque se está reconociendo el trabajo social del sector cristiano, trabajo con personas que tienen problemas de adicciones, con habitantes de la calle, niños que no tienen qué comer y hay comedores en las diferentes iglesias, para niños con hambre, ayuda a mujeres jefas de hogar.

-¿Hay algún trabajo de la Alianza Evangélica con personas que sienten que no deben ser homosexuales y quieran cambiar eso?

Yo no creo que eso sea así. En la ayuda social, se respeta siempre y la posición de la Alianza Evangélica nunca es imponer un estilo de vida, sino ayudar al necesitado.

-Se lo pregunto porque, en algún momento, algún otro representante de su partido promovió una actividad aquí, con supuestos expertos internacionales, que aseguraban poder "curar" la homosexualidad.

No, eso no es lo que se está hablando ni reconociendo. Era el tema social, que tiene la iglesia en Costa Rica.

-¿No siente que ese reconocimiento, que se da en nombre de toda la Asamblea, debió ser consultado en el plenario, o cree que ustedes podían hacerlo en nombre de los 57 legisladores?

Yo creo que es un reconocimiento a la labor social, del sector de la iglesia…

-¿Pero no cree que se le debió consultar al pleno del Congreso, si estaban de acuerdo en dárselo o no?

Pues hasta el momento, no hay ningún compañero que generara alguna objeción por el reconocimiento que se dio.

-Abelino Esquivel quería ser candidato, pero la presidencia legislativa ha sido una especie de trampolín para algunos precandidatos, ahí se sienten presidenciables los legisladores (Rafael Ortiz y Antonio Álvarez Desanti). ¿Podría haber una aspiración presidencial suya para el 2018?

No.

-¿Totalmente no? O es como cuando yo le preguntaba si iba a ser presidente legislativo y aquí está hoy…

(Risas) Absolutamente no, porque creo que hay otra gente en el partido que puede asumir esa posición.

-¿Quiénes?

Diay, lo veremos ahora, porque no quisiera decirlo antes de la asamblea nacional del partido.

-Abelino Esquivel sería un candidato muy polémico.

Usted lo dice, yo no. Lo respeto.

-¿Cómo fue su capítulo judicial, por qué estuvo preso?

Bueno, eso fue hace casi 20 años. Fue una de las partes de mi vida más dolorosas. Pasé por un proceso judicial, donde no llegué a juicio, sino que, en una audiencia preliminar, me dan un sobreseimiento. Yo hice una prueba grafoscópica, para determinar si había sido yo quien había falsificado una firma o no. En esa prueba, queda claro que yo no falsifiqué ninguna firma. Desde ese momento y durante mis 42 años de vida, mi hoja de antecedentes penales está completamente limpia.

-¿En ese momento ya era abogado?

Sí, era abogado.

-¿Ya estaba en la iglesia, para ese momento? ¿Ya era pastor?

No, no, no. Eso fue después.

-¿No era muy religioso en esa época?

Pues siempre he sido creyente.

-¿Siempre de la iglesia evangélica o antes era católico?

No, yo siempre he sido evangélico.

-¿Es de familia evangélica?

Bueno, es que mi familia es muy particular. Mi mamá es evangélica, pero mi papá era muy católico.

-¿Se hizo pastor después de estar en prisión, o a raíz de eso, se acercó más a la iglesia luego de estar en la cárcel?

Yo he ido como fortaleciendo mi vida espiritual, porque creo que no solamente la vida natural hay que desarrollarla, también la espiritual. Conforme pasan los años, he ido tratando de fortalecer esa parte.

-¿En qué momento decidió hacerse pastor?

Yo nunca he sido pastor de una iglesia de manera principal, sino que he participado en equipos pastorales, siempre con una línea de ayudar a hacer emprendedurismo cristiano.

-¿Desde qué año trabaja en eso?

Desde el 2006.

-Me dijo que hubo sobreseimiento en su caso, ¿no fue conciliación?

Bueno, fue en una etapa conciliatoria, pero hubo sobreseimiento.

-Pero conciliación se supone que es cuando el acusado acepta la culpa y concilia con la parte acusadora.

No necesariamente, no necesariamente.

-¿Y por qué se da en la etapa conciliatoria precisamente?

Porque habían muchas otras partes, y otras partes también conciliaron, pero al final lo que hubo, legalmente, fue un sobreseimiento.

-¿Qué significa para usted que haya un presidente legislativo evangélico?

Yo creo que, el que yo sea evangélico no construye una buena legislatura o no. La construyen los principios y los valores que yo viva, con respecto a los demás. Hay una realidad, es que le sumará a la Asamblea un presidente que tenga principios y valores claros, que los pueda transmitir así a los demás compañeros para que pueda tener mucho diálogo y transparencia para lograr acuerdos.

-Volviendo al tema de sociedades de convivencia..., ¿usted cree que las personas homosexuales tienen derecho a casarse, a heredar, a tener seguro social entre ellos?

Bueno, ya lo tienen, ya tienen seguro social, ya tienen la posibilidad de heredar.

-¿Casarse o vivir como una pareja?

Nosotros hemos dicho que no estamos de acuerdo con el matrimonio igualitario.

-Ni con que vivan como pareja, en unión libre, digamos.

Es que eso es una decisión libre, no es una decisión nuestra.

-Claro, pero la decisión de dos hombres o dos mujeres de vivir juntos, pueden hacerlo. Pero que sea reconocido legalmente como una unión.

Pero es que eso ellos no lo quieren. Aquí han dicho una y otra vez que no quieren ese tipo de proyectos, porque para ellos es discriminatorio, y lo único que quieren es matrimonio igualitario.

-Entonces, en contra del matrimonio igualitario...

Estamos en contra.

-¿Por qué?

Porque el matrimonio natural es entre hombre y mujer, porque ya una corte europea ha dicho que no es un derecho humano..., porque ese tipo de familia, fundada entre un hombre y una mujer, es la que respeta la Constitución Política y el Código de Familia.

-¿Solo eso es una familia, para usted?

No, hay muchos tipos de familia. Las familias monoparentales o biparentales. Yo vengo de una familia monoparental.

-¿Dos hombres o dos mujeres, que viven con el hijo de una de las dos personas, no se puede considerar familia o no debe ser considerado como tal?

Yo no me atrevo a decir eso. Yo creo que el Estado tiene que reconocer, regular y, además, tiene que proteger y promover la familia que genere más estabilidad y felicidad a la sociedad. Se ha dicho una y otra vez que es la familia natural.

Cambios en el Congreso

-Hablando de (la Comisión de) Hacendarios, ¿por qué era necesario ignorar la lista de diputados que el PUSC pidió para ese foro? Yo entiendo que se conforma proporcionalmente, porque dos tienen que ser del PUSC, pero ellos insisten en que se hizo una votación interna y que estaba la lista.

Nosotros conformamos las comisiones conforme a derecho y la jurisprudencia. La jurisprudencia dice que tenemos que respetar la proporcionalidad, la equidad y las minorías. La proporcionalidad se respeta en el número entero, no en las fracciones. Si respetamos el número de fracciones, no podríamos darle participación a las minorías, porque los partidos minoritarios no llegan a números enteros.

Cuando se hace la ecuación, al PUSC y al FA solo les toca un diputado, no dos. Entonces, yo atiendo los números enteros y coloco primero, después atiendo minorías y es cuando coloco a Otto Guevara y a Abelino Esquivel, los dos partidos de minorías que tienen un mayor porcentaje, y después me queda elegir a dos más. Entonces, elegimos a uno del FA y a uno del PUSC. En el PUSC, atiendo una carta que me habían enviado tres diputados del PUSC.

-Pero administrativamente ellos no están separados de la fracción. Tal vez de hecho, pero no de derecho. En dos platos, podría ser que usted favorece a estos tres legisladores porque votaron a favor de usted para la presidencia legislativa. Sería entendible.

Sí. No es por eso, es porque al final yo atiendo, también, peticiones personales de diputados, porque ya había atendido lo que me dijeron las jefaturas. En primera instancia, atendí lo que me dijeron las jefaturas. Tanto es así que se lo consulté a Servicios Técnicos y ahí me dieron la razón.

-Usted no podría negar que tiene peso el hecho de que ellos tres votaron por usted para presidente, que fueron parte de esa alianza.

Lo que no puedo negar es que, en el último año, hay que generar acuerdos entre las fracciones y con las fracciones dentro de las fracciones políticas, y los independientes. Entonces, yo creo que para poder generar esos acuerdos, tenemos que tomar en consideración a todos.

-Eso es estar atendiendo grupos de hecho, no oficialmente constituidos como fracciones. Incluso, si fueran independientes, sería otra historia porque habría que hablar directamente con ellos. Es como validar una situación paralela al Reglamento, fuera de las reglas.

Sí, pero no nos estamos saliendo del Reglamento. Estamos atendiendo el Reglamento, una y otra vez. Al FA y al PUSC le tocan un diputado por proporcionalidad. Lo atendemos y lo que nos dice el jefe de fracción. Luego, nos queda ver cómo ordenamos dos espacios, dándole respuesta a propuestas de otros compañeros.

-¿Quién, aparte de estos tres diputados, solicitó colocar a Jorge Rodríguez en Hacendarios? Liberación tenía interés en que él fuera parte de ese foro, porque apoyó a su candidata a presidirlo.

No, no. Parte solamente de una carta que ellos enviaron. Nadie más.

-Abelino Esquivel estuvo ya dos veces en Hacendarios.

Primero año y segundo año.

-El tercer año estuvo Mario Redondo. ¿Por qué debían volver a colocar a Abelino y dejar por fuera a Redondo?, tomando en cuenta que Esquivel ya había estado dos años.

Es que el tercer año, el bloque cristiano hizo una negociación para que fuera Mario. Pero realmente, según la proporcionalidad, le toca a Renovación porque tiene dos diputados y no uno.

-Además de que Mario Redondo se salió de la negociación del 1°. de mayo flagrantemente y fue muy duro con el actual presidente.

Así es.

-Usted recuerda que Abelino Esquivel, el otro diputado de su partido, hizo unas publicaciones polémicas en Twitter sobre los asiáticos, pues dijo que están prácticamente acaparando los comercios en el país, en estaciones de servicio y minisupermercados. ¿Usted piensa como él o no?

Yo creo que en Costa Rica tiene que haber cabida para el comercio y para el libre comercio y eso hay que respetarlo.

-¿Usted cree que Justo Orozco, el presidente de su partido, cometió un error o fue embaucado para entrar a un motel con una mujer que no era la esposa?

Yo creo que él cometió un error.

-¿Cree que él ha reconocido ese error como debía?

Esa es una parte personal que él, pues tiene que… En el momento en que ocurre eso, nosotros enviamos una carta al directorio de nuestro partido, diciendo que nosotros respetábamos el principio de inocencia, pero que el acto, como tal, validaba la necesidad de que él se retirara mientras la investigación se daba.

-¿Ha tenido un impacto importante ese capítulo en el partido? En cuanto a trabajo, en cuanto a impacto nacional, que le reste votos.

Yo de lo que sí estoy seguro es de que el partido ha crecido. En las cantonales que hemos realizado se ha involucrado mucha más gente, jóvenes y adultos.

-¿Se ha superado ese "error" de Justo Orozco?

Sí, porque se ha entendido que son errores de personas y el partido es mucho más que una persona.