Gobiernos locales presionan por uso de $140 millones para vías cantonales

"No hay voluntad política de que estos recursos salgan", esa es la respuesta de Karen Porras, directora ejecutiva de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), cuando se le pregunta si el Gobierno ha aplazado la utilización de un crédito de $140 millones para mejorar vías cantonales.

Porras criticó que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y el Ministerio de Hacienda han atrasado la ejecución de esos fondos, pese a que el empréstito con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ya está aprobado.

La UNGL tendrá una reunión con Mercedes Peña, primera dama de la República, el próximo 3 de octubre en la que le pedirán su intermediación en este tema y que el Poder Ejecutivo desembolse este préstamo.

Los $140 millones corresponden al segundo desembolso del programa BID-Cantonal, la primera fase (de $60 millones) se encuentra en ejecución desde 2011 y ha enfrentado múltiples problemas por la lentitud con la que el MOPT y los municipios han desarrollado los proyectos.

Guiselle Alfaro, viceministra de Infraestructura, afirmó que esos fondos se utilizarán, pero están esperando un pronunciamiento de Hacienda.

La funcionaria explicó que Hacienda le consultó a la Procuraduría General de la República (PGR) si el MOPT tiene competencias legales para ejecutar los $140 millones, pues, en la actualidad está vigente la Ley Especial de Transferencia de Competencias. Cuando se empezaron a usar los primeros $60 millones esa ley no había sido aprobada.

Esa legislación transfiere a los ayuntamientos ¢60.000 millones para aceras, ciclovías, rutas peatonales, áreas verdes y de ornato y señalización.

La viceministra agregó que esperan que la PGR confirme que el préstamo puede ser administrado desde el MOPT y empezar los procesos de contratación en enero.

Según datos del MOPT, el BID-Cantonal I tiene un avance del 90% y la fecha límite para emplear estos recursos es el 31 de octubre del presente año.

Con el BID-Cantonal I se construyeron obras como los puentes de barrio Monserrat, Carbonal y La Tenería, en Alajuela. También se asfaltaron caminos en San Rafael de Heredia, Mora, Santa Ana, Turrubares, Zarcero y San Mateo, entre otros. En total, se gestionaron 126 obras con ese crédito.

Molestias

Roberto Thompson, alcalde de Alajuela, expresó que el sector municipal está muy molesto con el Gobierno por la lentitud para tomar decisiones sobre este asunto.

"Hay un retraso en las decisiones con respecto a este tema, se han hecho varias gestiones desde la Unión de Gobiernos Locales, hay una gran incertidumbre y molestia desde las municipalidades por este asunto", dijo el alcalde alajuelense.

Desde setiembre del año anterior, la UNGL ha presionado con amenazas de protestas y otras medidas para que el MOPT inicie el BID-Cantonal II.

"Estuvimos, meses atrás, muy preocupados porque había rumores de que el ministro de Hacienda no quería pedir estos dineros, en diciembre tuvimos una reunión donde el ministro Helio Fallas nos dijo que si no se mejoraba la ejecución del primer tracto no se pediría la segunda parte del crédito. Entonces, nos dedicamos a apurar a los municipios para que aceleraran la ejecución", declaró Porras.

La Nación envió consultas sobre este tema al Ministerio de Hacienda, pero al cierre de esta información no habían sido contestadas.

¿En qué se usarán?

Según el MOPT, ya hay una lista de proyectos aprobados que representa el 30% de los $140 millones.

Entre los planes están la construcción de caminos intercantonales entre Paraíso y Cartago, San Mateo y San Ramón, San Carlos y San Ramón, una radial entre el pacto del Jocote y las rotondas de Riteve, en Alajuela.

Además, hay obras programadas para Esparza, Upala, Osa, Los Chiles y Turrialba, entre otros.