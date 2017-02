Francisco Antonio Pacheco diluye sus críticas contra Álvarez Desanti y se le une

Expresidente del PLN arguye que diputado "rectificó sus errores" del pasado

Francisco Antonio Pacheco, uno de los hombres más cercanos a los hermanos Óscar y Rodrigo Arias, dejó atrás sus críticas durísimas hacia Antonio Álvarez Desanti. Después de considerar el expresidente del PLN que el diputado no era un aspirante conveniente a la candidatura de su partido, hoy le profesa su mayor apoyo.

Atrás quedó aquel periodo (entre el 2005 y setiembre del 2016) en que Pacheco le echaba en cara a Álvarez que hubiese dejado el Partido Liberación Nacional (PLN) "en el peor momento que ha vivido a lo largo de su historia, y de una manera negativa", cuando prefirió fundar el partido Unión para el Cambio para postularse como candidato presidencial contra Óscar Arias.

Ahora, el exdiputado y expresidente legislativo durante cuatro años seguidos (2006-2010) cree que el precandidato ha enmedado sus errores, los cuales califica como equivocaciones políticas, pues argumenta que su decisión "es por el bien del país".

En otras palabras, Pacheco prefirió tragarse sus críticas hacia Álvarez Desanti y unírsele antes que apoyar al expresidente José María Figueres, a quien critica todavía más fuerte de lo que ha dicho sobre el diputado liberacionista.

"Lo que le reprocho (a Álvarez) tiene que ver con errores políticos que ha rectificado, pero no son asuntos graves en lo ético, ni de otra naturaleza", indicó el exministro Pacheco, semanas después de que los Arias hicieran público su apoyo al Antonio Álvarez.

Además de los reclamos por haber dejado Liberación, de la "oposición terrible" hacia el partido y por señalar a su dirigencia como corrupta, Francisco Antonio Pacheco también dice que ya no considera que Álvarez sea una persona que "no ha hecho planteamientos de fondo nunca".

"He conversado con él y me ha explicado algunos de sus planteamientos, uno en relación con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), y me ha planteado su visión del país. Es suficientemente sólida y la comparto en gran medida", dijo Pacheco.

Esa visión con la que Pacheco ahora sí comulga es, a criterio del exministro Rodrigo Arias Sánchez, la "agenda arista" que Antonio Álvarez Desanti llevaría al gobierno, tal como lo anunció recientemente, en un acto proselitista en Heredia.

¿Llamada de Óscar Arias?

Pese a su extrema cercanía con el expresidente Óscar Arias, Pacheco asegura que en estos días no medió una llamada del exmandatario para que él se uniera a Álvarez. Sin embargo, no niega que habló de esa posibilidad con Arias en setiembre, cuando este anunció que no presentaría su nombre a la contienda interna liberacionista.

Tampoco hubo llamada de Rodrigo Arias para que entrara en las filas desantistas, asegura Pacheco, aunque añade: "comentamos algo, hace algunos meses, pero no recientemente".

"Hubo un proceso de meditación personal, he visto las distintas propuestas. Antonio (Álvarez) no causa reacciones negativas tan fuertes en otros partidos y eso es importante", dijo el exlegislador.

Eso sí, Pacheco no esconde que jamás se habría puesto del lado de Álvarez Desanti si Roberto Thompson no hubiera renunciado a su aspiración presidencial.

¿Están curadas las heridas que abrió Álvarez cuando salió del PLN?

-Yo creo que ha tenido él la gran suerte de tener tiempo para rectificar y hacerlo expresamente; es un error político que él ha corregido y me parece muy valioso.

¿Sería otro panorma con la precandidatura de Thompson?

Es posible, es un candidato que yo habría apoyado.











