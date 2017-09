Expresidente de la CNE: 'no hicimos rico a Bolaños con contratos por ¢2.000 millones'

"Ocho obras fue todo lo que le adjudicamos, de las 255 licitaciones que hubo en esos tres años (2006-2009). El 3%, o sea, ocho. Fue muy diferente en otras circunstancias, otros gobiernos, pero yo no voy a hablar de eso. Creo que no lo hicimos rico con eso. El monto es de ¢2.000 millones, el 7% de los ¢28.000 millones que se adjudicaron. Con eso nadie se hace millonario, porque esto tiene un margen de utilidad del 15%. No es cierto que lo hicimos rico, ni millonario."

De esa forma, el expresidente de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), Daniel Gallardo, explicó los vínculos que hubo con el empresario importador de cemento, Juan Carlos Bolaños, durante ese periodo en que él estuvo al mando de esa institución.

Gallardo compareció este martes ante la comisión legislativa que investiga créditos bancarios, donde negó que él hubiera facilitado las condiciones de licitación para que Bolaños o algún consorcio del que este empresario formara parte, accediera a contratos con la CNE.

Durante sus intervenciones, el expresidente de la CNE y actual asesor legislativo del partido Renovación Costarricense, argumentó que Bolaños tenía contratos con la CNE desde la administración de Abel Pacheco (2002-2006) y que sus servicios eran principalmente de alquiler de maquinaria.

Además, explicó que Bolaños participó en las licitaciones en consorcio con Martín Irías, propietario de la Constructora del Atlántico. Ellos ganaron un contrato para la reconstrucción de un tramo destruido por inundaciones en la ruta Bribri-Sixaola, pero Gallardo alegó que la decisión de adjudicarle esa obra se basaba principalmente en que fuera la más barata.

También jugaban, según Gallardo, los criterios de plazo y experiencia. No obstante, Patricia Mora, del Frente Amplio, y Sandra Piszk, del Partido Liberación Nacional (PLN), le cuestionaron que supuestamente se hubiera quitado como un requisito para los oferentes de contratos, que presentaran estados financieros sólidos.

Es más, Mora hizo referencia a una carta de Juan Carlos Bolaños, de marzo del 2008, donde el empresario aseguraba que, de no haberse eliminado ese requisito, él no podría haber presentado ofertas para la CNE.

Ante esos cuestionamientos, Gallardo negó que hubiera operado de alguna forma para beneficiar al empresario en esa época e insistió en que, en marzo del 2012, un tribunal aprobó la desestimación de causas en su contra por irregularidades durante su gestión en la CNE.

El exjerarca de la Comisión de Emergencias adujo que su salida de esa institución se debió a razones personales; incluso arguyó que tuvo que ver con asuntos de salud, pero dijo que tuvo que atrasar esa salida por el terremoto de enero del 2009, en Cinchona.

Piszk le preguntó a Gallardo sobre una supuesta visita a la obra en Bribri-Sixaola en compañía de Bolaños, lo que el exjerarca negó.

Luego, ante dudas de la oficialista Nidia Jiménez, el exjerarca alegó desconocer las razones por las que el consorcio entre Bolaños y Martín Irías se disolvió, pocos días después de que él dejó la CNE, en abril del 2009.

"Yo sí atendía a los empresarios en mi oficina", contestó Gallardo, pero apuntó que ninguno llegó en compañías de algún legislador.

Jiménez insistió en el interrogatorio y le dijo: "En el 2007, esa empresa de la cual usted era abogado, de Martín Irías, se asocia con Juan Carlos Bolaños y, a partir de ese momento, Bolaños sube los montos (adjudicados) de licitación, que había llegado a lo mucho a ¢207 millones, pero cuando se consorcian, sube a ¢1.293 millones".

Ante eso, el exjerarca alegó que él fue abogado, pero de Mario Curbelo, en una transacción de compraventa con Irías, y destacó que, como prestatario del servicio de alquiler de maquinaria, a Bolaños solo se le adjudicaron ocho obras.

Aunque el también oficialista Ottón Solís no cuestionó directamente a Gallardo por hechos de su gestión, enfatizó que lo que se pretende es establecer un patrón de beneficio en cambios reglamentarios y de otro tipo en la historia de Bolaños con el sector público y ciertos actores políticos.

"La razón es que queremos identificar el tráfico de influencias, porque es una constancia que, ante Juan Carlos Bolaños y sus empresas, los reglamentos se cambian y gente de la clase política le ha ayudado", manifestó el fundador del PAC.

Interrogado por Solís, Gallardo respondió que no le parece correcto que diputados hagan gestiones a favor del empresario importador del cemento.

Aunque Gallardo es actualmente asesor de Renovación Costarricense, partido que representa Abelino Esquivel, también ese legislador le hizo consultas al exjerarca de la CNE, pero principalmente para saber si, como expresidente de esa institución, tuvo que presionar a Bolaños en algún momento para que cumpliera con algún contrato.

A eso, Gallardo optó por no dar una respuesta concreta, sino que hizo comentarios diversos sobre su gestión.