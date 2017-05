Epsy Campbell denuncia 'cambio de perspectiva' en el PAC sobre el control político

Afirma que la fracción de gobierno decidió dejar la vigilancia del gasto público solo a la oposición

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

La diputada Epsy Campbell, del Partido Acción Ciudadana (PAC), denuncia un "cambio de perspectiva" en la bancada de gobierno sobre el control político.

Su posición obedece a la salida "obligada" del diputado Ottón Solís de la Comisión para el Control del Ingreso y del Gasto Público, que se dedica a vigilar el buen uso de los recursos estatales.

Campbell decidió salirse de la Comisión ante la sustitución del fundador del PAC, cuya silla será llenada por Víctor Morales Zapata, un diputado muy cercano al presidente Luis Guillermo Solís. El campo de la legisladora, en tanto, será cubierto por la exjefa de fracción Laura Garro.

"Decidí salir de esa comisión porque desde nuestra fracción se argumenta que solo es responsabilidad de la oposición hacer control político del ingreso y del gasto", comentó la legisladora.

Ella añadió que, a raíz de ese cambio en las condiciones, ella no puede seguir formando parte del órgano legislativo.

Campbell añadió que hay una responsabilidad constitucional inherente a la función de los congresistas, que es la labor de control político, indistintamente de si el legislador forma parte de la fracción del partido de gobierno o de una bancada de la oposición.

LEA: Ottón Solís: 'Gobierno quiere convertir la comisión de control en comisión del perdón'

Las declaraciones de la diputada secundan lo dicho por Ottón Solís, el sábado, cuando aseguró que la estrategia de Zapote es colocar un diputado fiel al presidente y a la exjefa de fracción para convertir la Comisión de Control en "la comisión del perdón de los errores públicos".

Esa acusación del fundador del PAC generó que, en la Presidencia de la República, difundieran un comunicado para desmentirlo y exigirle pruebas de sus acusaciones, o bien una rectificación pública.

LEA ADEMÁS: Gobierno exige a Ottón Solís disculpa pública por supuesta estrategia para silenciarlo

Para Ottón Solís, no hay mejor prueba de lo dicho por él que el hecho de que -a su criterio- Víctor Morales Zapata no mueve un dedo si no es por orden de la Presidencia de la República, específicamente por orden de Luis Guillermo Solís.

"El Gobierno tiene derecho a hacer lo que hacían el PLN y el PUSC a lo largo de la historia: tener diputados incondicionales, incapaces de encontrar un solo error en el Gobierno. Morales Zapata es uno de ellos y este gobierno tiene derecho a imitar esas prácticas de Liberación y la Unidad. Lo ridículo es que lo niegue", dijo Solís ante la reacción de Zapote.

Jefe oficialista: 'el PAC es indomable'

Ante el reclamo de los legisladores Solís y Campbell, el jefe de la fracción del PAC, Javier Cambronero, argumentó que lo señalado no es cierto, que no hay cambios de perspectiva en el control político.

"Eso no es cierto. Si ha habido una fracción que ha mantenido una línea divergente a la administración, ha sido la del PAC. Es una fracción indomable, históricamente. Con la condición de ser oficialista, no hemos renunciado a hacer control político, todo lo contrario", comentó Cambronero.

El vocero oficialista aseguró que la razón para sacar a Solís Fallas de Gasto Público se generó en el interés que tenían Epsy Campbell y Marcela Guerrero de ser parte de Hacendarios, donde el PAC solo tenía dos hombres: Morales Zapata y Henry Mora.

Cambronero alega que, para él cumplir con un principio de paridad en Hacendarios, le pidió a Morales y Mora ceder un espacio.

"Ambos estaban dispuestos a ceder ese puesto, pero al final fue a don Víctor, quien me pidió ver la manera para llegar a Ingreso y Gasto Público. Yo contacto a don Ottón (...) y él cede el espacio en Gasto Público de buena fe y con buena voluntad", comentó el jefe oficialista.

Cambronero certificó que, al darse ese cambio, nació la indisposición de Epsy Campbell, por lo que finalmente se liberó el espacio y él nombró, entonces, a la exjefa de la bancada, Laura Garro, en lugar de la otra diputada.

Sobre las acusaciones de Ottón, el jefe del PAC dijo que es una presunción muy respetuosa, pero negó que tenga ningún origen en la Casa Presidencial. Es más, aseguró que los intercambios entre Zapote y Solís no le conciernen a él.

"Si hay tiroteo, es entre ellos", comentó Cambronero, quien añadió que pudo haber sido Henry Mora el que llegara a Gasto Público, luego de salir de Hacendarios, pero que el asunto debe asumirse con madurez y respeto, como cree que lo ha mantenido la fracción después del 1.º de mayo.

"Esa posición de que haya algunos diputados más altisonantes y otros más dormidos no es de recibo", concluyó Javier Cambronero.











