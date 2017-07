Edwin Rodríguez, exsecretario técnico de Concesiones: 'El peaje se pudo abaratar'

Edwin Rodríguez, exsecretario técnico del Consejo Nacional de Concesiones (CNC), expresó que el gobierno anterior descartó una opción de reducir la tarifa de peaje calculada por la concesionaria brasileña OAS para la vía entre San José y San Ramón.

El funcionario, quien dirigió el CNC entre 2010 y 2014 y negoció parte del contrato con OAS, se refiere a que el país pudo haber renunciado al impuesto de renta sobre las utilidades del concesionario y así abaratar el costo del peaje.

Según las estimaciones de Rodríguez, si se tomaba esa decisión, la tarifa habría bajado en ¢1.500, aproximadamente. El monto fijado por OAS para transitar la carretera era de ¢3.930 (ida y vuelta).

Para finiquitar el acuerdo, el Estado debió pagar al gigante brasileño una indemnización de $35 millones.

–Si tuviéramos que comparar el modelo de fideicomiso con el de concesión, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de cada una de las figuras?

– A nivel nacional tenemos concesiones exitosas: el puerto de Caldera, la Terminal de Contenedores de Moín y los aeropuertos. San Ramón ya estaría hecho bajo el modelo de concesión, quizá la principal ventaja que tiene la concesión frente al fideicomiso es que los riesgos se asignan a un ente privado.

"En la concesión de la vía a San Ramón, el concesionario tenía los riesgos de diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento, todos los riesgos eran de ellos. De manera que si había un error, ellos tenían que solucionar todo de sus costos.

– Uno de los principales cuestionamientos de la concesión de la vía a San Ramón es que no se hacían grandes ampliaciones a la carretera y casi quedaba como está en la actualidad. ¿Cree usted que esa fue la principal razón para cancelar esa concesión?

–Se hacían cuatro carriles por sentido desde La Sabana hasta el puente Juan Pablo II; a tres carriles más espaldones por sentido del puente del Juan Pablo II, del aeropuerto Juan Santamaría hasta Manolo's iba a dos carriles por sentido y el resto tenía, al menos, un 50% de la vía a dos carriles por sentido. El principal obstáculo es que la gente ha sido muy mal educada (...). Para tener infraestructura de buena calidad tenés que pagar, ese fue el principal obstáculo.

– ¿Cree que fue un error cancelar la concesión? ¿Le faltó determinación a la expresidenta Laura Chinchilla para mantener el proyecto?

– Ese proyecto lo revisaron todas las autoridades con todo tipo de lupas y no encontraron nada irregular, la misma Contraloría dijo que estaba bien. Creo que la expresidenta Chinchilla tomó una decisión que le pidió el pueblo y los medios de comunicación.

– Pero ¿fue una decisión equivocada?

–Fue la decisión que tuvo que tomar en las circunstancias en las que estaba, calificarla en estos días es como ser entrenador después del partido, sería muy simplista calificar esto ahora.

–¿Ella lo consultó a usted para tomar esta decisión?

–Ella lo consultó con varias personas, lo analizó mucho, fue una decisión dolorosa para ella. Recuerdo haberla visto consternada por la decisión y preocupada. Yo no formé parte de la decisión porque yo no estaba dentro del ámbito político, yo era parte del área técnica y mi criterio era continuar con la obra.

– ¿Pudo abaratarse la tarifa de ¢3.930?

–Como el concesionario tenía que pagar impuesto de renta, en algún momento se analizó que si se quitaba el impuesto de renta la tarifa bajaba cerca de ¢1.500, era un impacto fuerte sobre la tarifa, de manera que la tarifa sí se pudo haber abaratado.

–¿Por qué no se tomó esa decisión?

– No se tomó la decisión porque la gente estaba pidiendo la cancelación de la concesión y tomar esa decisión no iba a reducir la presión, sentimos que la gente no quería pagar nada de peaje. Ese asunto se expuso a nivel de la Junta Directiva del CNC.

–¿Se le presentó esa opción a la expresidenta Chinchilla?

– Sinceramente no lo recuerdo.