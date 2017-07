Edgardo Araya: Ligia Fallas se quedó en el Frente Amplio 'solo para hacernos daño'

En una pequeña entrevista, el candidato presidencial del Frente Amplio, el diputado Edgardo Araya, aseguró que la Comisión Política de ese partido le ha pedido a la legisladora Ligia Fallas que se vaya de la agrupación, pero que ella no lo hace solamente para hacerle daño a la organización.

Poco antes del debate presidencial de este jueves, organizado por la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (Uccaep), Araya respondió varias consultas de La Nación, relativas a la participación de Fallas y del congresista José Ramírez en el vigésimo tercer encuentro del Foro de São Paulo, en Managua, en el que firmaron una declaración de apoyo al presidente venezolano, Nicolás Maduro.

¿Qué opina sobre la declaración firmada por los diputados en Managua, en que apoyan la Constituyente de Maduro?

-Yo no conozco el documento más que por las reseñas de ustedes, pero claramente no lo apoyo. Hemos dicho que lo que le corresponde a un país como el nuestro es propiciar espacios de diálogo y negociación para que el mismo pueblo venezolano, sin presiones de potencias foráneas, encuentre el camino de la paz y la reconciliación.

"Creemos que dentro de la Celac (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños), nuestro país debería generar esos espacios. Eso es lo que queremos: paz para Venezuela. En ese contexto hemos dicho que es un error colocarse al lado de algún bando, porque eso lo que consigue es meterle más presión a un caldero muy caliente y le hace un flaco favor a la búsqueda de la paz.

"Ligia Fallas no me representa. Hace rato que dejó de ser de la fracción del FA. Tiene su propia fracción. La Comisión Política le ha pedido que se vaya del partido pero ella no lo hace solo para hacernos daño. Ahora pienso que nunca ha sido del FA. Es una lástima y, a mi juicio y con todo respeto, don José Ramírez cometió un enorme error al ir a esa actividad, cuando el partido nunca lo envió. En esto tampoco me siento representado por él."

¿Considera usted que a ellos se les debe sancionar o llamar la atención de alguna forma, ya sea en la fracción o en la Comisión Política?

-¿Llamar la atención a Ligia Fallas? ¿Para qué? No le importa el partido. Para mí ella no es del FA. Hace rato abandonó cualquier participación partidaria. ¿Qué caso tiene si lo mismo le da lo que hagamos?

"Ellos dos no fueron en representación del FA. Fueron porque les dio la gana. Lo que quisiera saber es si allá andan arrogándose la representación del FA. Eso sí sería grave."

¿A José Ramírez se le debería llamar la atención?

Lo que sí haré es llevar el tema a la Comisión Política para que ahí se tome una decisión y si amerita trasladar ambos casos al Tribunal de Ética. Me parece una falta grave al partido asumir representaciones o asumir obligaciones a nombre del partido sin que exista una delegación formal.