División en el PUSC complica armado de comisiones legislativas

Tendencias libran pulso por colocar sus fichas en puestos clave

La batalla electoral que vive el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), de cara a la elección de su candidato presidencial el 4 de junio, ha empeorado y ahora complica el armado de las comisiones legislativas.

En particular, la disputa se da por los puestos en dos de esos órganos clave: la Comisión de Nombramientos –la cual propone desde magistrados hasta otros cargos de influencia– y la Comisión de Asuntos Hacendarios –la cual delinea el Presupuesto Nacional de la República, entre otras funciones de peso–.

El choque es entre los grupos afines al precandidato presidencial Rodolfo Piza, con cinco diputados, y al precandidato presidencial y diputado, Rafael Ortiz, quien aparte de su voto, cuenta con otros dos legisladores.

La evidencia de la confrontación quedó plasmada este lunes cuando la bancada socialcristiana eligió a los miembros para esas dos comisiones parlamentarias y dejaron por fuera a los tres 'orticistas'. Se trata del propio Ortiz, de Humberto Vargas y Jorge Rodríguez.

Los cinco afines a Piza se impusieron en las votaciones. Específicamente, solicitaron al presidente legislativo, Gonzalo Ramírez (del Partido Renovación Costarricense), que nombre a Johnny Leiva y Gerardo Vargas Rojas en la Comisión de Nombramientos.

En cuanto a Hacendarios, el PUSC apuesta por Rosibel Ramos (quien presidió los dos últimos años ese foro) y, de nuevo, Leiva.

Lo cierto es que una mayoría de la Unidad quiere dejar por fuera de ambos foros a Jorge Rodríguez, diputado por Cartago, no solo porque difieren de él en su manejo en general, sino también porque es más afín al Gobierno en las discusiones sobre gasto público y la reforma fiscal.

El presidente del Congreso manifestó que recibió por separado una carta de tres socialcristianos (los 'orticistas' Jorge Rodríguez, Humberto Vargas y Rafael Ortiz) pidiendo una silla en la Comisión de Nombramientos y, de palabra, la solicitud del resto de la bancada.

Además, Gonzalo Ramírez dijo que urge conformar ese órgano legislativo, porque tiene pendiente un expediente para ratificar a Xinia María Herrera Durán como la reguladora general adjunta, para lo cual le otorgó un plazo de tres días a la Comisión de Nombramientos.

El jefe del PUSC y la legisladora Rosibel Ramos reclamaron duramente la decisión de Ramírez de nombrar a Rodríguez y denunciaron una especie de favorecimiento al grupo rojiazul que contribuyó con sus votos a la elección del evangélico en la presidencia del Directorio legislativo.

El choque se dio públicamente al cierre de la sesión del plenario de este lunes y continuó en la sesión de Nombramientos, donde Ramírez iba a intentar la instalación de la comisión, o sea, la elección de presidente y secretario de ese foro.

Gerardo Vargas Rojas, diputado afín a Piza ahora enviado a Nombramientos, tenía un permiso previo para no asistir este lunes, lo que impediría que asistiera a la instalación del foro, pero sí estaba el resto de la conformación:

-Maureen Clarke, PLN

-Julio Rojas, PLN

-Emilia Molina, PAC

-Edgardo Araya, Frente Amplio

-Jorge Rodríguez, PUSC

-Óscar López, PASE

Por la ausencia de Vargas Rojas, tanto Araya como Molina reclamaron que se fuera a elegir sin el socialcristiano, en lo que consideran una violación a su derecho de elegir y ser electo en algún puesto de la comisión.

"Me acaba de llamar por teléfono el diputado (Humberto) Vargas Rojas para decirme que siente que se le están violentando sus derechos como legislador", comentó el frenteamplista Edgardo Araya.

El liberacionista Julio Rojas manifestó, disconforme con la posible cancelación de la sesión, que no habría ninguna ilegalidad ni acción antirreglamentaria en definir las autoridades de la comisión con solo seis de sus siete miembros. Añadió que, de tomarse esa decisión, solo correspondería a una "cortesía" hacia Vargas Rojas.

"Aún así a mí no se me respete, se puede tener respeto por los demás", dijo Jorge Rodríguez ante la presión del PUSC porque Gonzalo Ramírez se ajuste a sus solicitudes.

De hecho, Rodríguez es el diputado que el PLN apoya para que, por tercer año consecutivo, presida el foro de Nombramientos, lo que quedó en envidencia cuando Maureen Clarke lo propuso para ese cargo.

Lucha por Hacendarios

Amén de lo sucedido este lunes, en la Comisión de Nombramientos, la batalla socialcristiana por los puestos en la de Hacendarios promete ser más dura.

El punto es que los socialcristianos no solamente se debaten los puestos, sino que Rodríguez quiere presidir la comisión hacendaria, puesto que se lo disputa con Paulina Ramírez, del PLN.

Sin embargo, los picistas pidieron a Gonzalo Ramírez que mantenga en ese panel a Rosibel Ramos Madrigal y que la acompañe Johnny Leiva, con lo que bloquean toda intención de Jorge Rodríguez.

"Una de las luchas más fuertes del PUSC ha sido contra los impuestos y es evidente que Abelino Esquivel (de Renovación Costarricense, mismo partido que Ramírez) y Jorge Rodríguez son dos votos a favor de los impuestos y del Gobierno", adujo Ramos.

Ella añadió que Rodríguez no defendería las posiciones de la mayoría del partido sobre gasto público y contra los impuestos. "La alianza Gonzalo Ramírez-Antonio Álvarez busca llevar nueve diputados proimpuestos a Hacendarios, pero desde cualquier trinchera no lo vamos a permitir", dijo Ramos.

La Comisión de Asuntos Hacendarios es la mayor de los seis órganos permanentes ordinarios, pues tiene 11 miembros. Proporcionalmente, esas 11 sillas se reparten así:

-PLN 3 (posiblemente Paulina Ramírez, Rolando González y Olivier Jiménez)

-PAC 2 (eventualmente repetirían Víctor Hugo Morales Zapata y Henry Mora)

-FA 2 (entre Edgardo Araya, Francisco Camacho y Ligia Fallas)

-PUSC 2 (Unidad propone a Rosibel Ramos y Johnny Leiva)

-ML 1 (Otto Guevara o Natalia Díaz)

-Minoritarios 1 (Abelino Esquivel)

Aunque Óscar López, del Partido Accesibilidad Sin Exclusión (PASE), le hizo un reclamo pasajero a Gonzalo Ramírez para que lo nombrara en Hacendarios, bajo el supuesto argumento de que le toca este cuarto año, luego alegó que en realidad quería un puesto en Nombramientos, cosa que finalmente obtuvo.

Finalmente, Abelino volvería a Hacendarios, luego de estar en ese órgano el primero y segundo años.

Sobre la falta de apoyo en su partido, Rodríguez dijo que le toca respetar la voluntad de sus compañeros, pero indicó que finalmente es al presidente legislativo al que le toca hacer el reparto de los puestos de forma proporcional.

"Es claro y evidente que hay dos grupos en el PUSC. Yo les pedí una buena razón para que yo no fuera a Hacendarios y no me pudieron dar ninguna, pero yo no me voy a enojar con nadie, ni tomar represalias. Ellos me dijeron que no a lo que pedí, se hace su voluntad y no la nuestra", manifestó Rodríguez.

La amenaza de Ligia Fallas

Amén de los pleitos entre diputados del PUSC por figurar en órganos legislativos específicos, también en el Frente Amplio hay un pulso por integrar Hacendarios, específicamente porque Ligia Fallas, disidente frenteamplista, pidió uno de los dos espacios.

Por un lado, Fallas negó que se sirva del grupo formado por independientes y disidentes (Carmen Quesada, Carlos Hernández, Jorge Arguedas y Fallas, llamados popularmente G4) para sugerirle a Gonzalo Ramírez que le dé un puesto a ella, y por otro dijo que en la fracción pidió el espacio, pero que queda en manos del jefe de fracción, Francisco Camacho, definir los dos nombres.

"Vamos a esperar que el jefe de fracción designe, pero no es justo que no me dejen a mí entrar en la comisión. Nosotros (G4) no hemos visto esos temas. Si no me nombran, voy a intentarlo por los medios que sea", comentó Fallas.

La alajuelense enfatizó que va a utilizar todos los medios que pueda para entrar a Hacendarios, como ya lo hizo cuando presionó a toda la Asamblea y frenó varios órganos parlamentarios, al punto que tuvieron que ampliar las sillas en la Comisión de la Mujer para darle un espacio a ella.

"El diálogo no es en un solo sentido, si el diálogo no se da, hay que presionar", dijo la parlamentaria.











